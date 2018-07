09:15

Der SMI steigt um 0,12 Prozent auf 8945 Punkte. Dies verdankt der Leitindex den Schwergewichten: Roche (+0,5 Prozent) hat von der US-Gesundheitsbehörde für seine sogenannten CSF-Tests zur besseren Diagnose der Alzheimer-Krankheit den Durchbruch-Status erhalten.

Gleichzeitig kündigt Roche an, am bevorstehenden Alzheimer-Kongress AAIC in Chicago ab diesem Sonntag neue Daten aus seinen laufenden Alzheimer-Studien vorzustellen. Bei Novartis (+0,7 Prozent) haben Berenberg und UBS haben das Kursziel jeweils um zwei Franken erhöht, bleiben jedoch bei ihrer jeweiligen Einstufung "Hold" und "Neutral". Nestlé steigen um 0,2 Prozent.

ABB (-0,9 Prozent) und andere Zyklierer wie Adecco (-0,4 Prozent) und LafargeHolcim (-0,7 Prozent) stehen unter Druck. Die Vorgaben aus Übersee sind negativ, wobei die Zykliker neuen Sorgen im Handelsstreit ausgesetzt sind. Die Wall Street hat den Rückwärtsgang eingelegt. Selbst starke Konjunkturdaten konnten die Investoren am Donnerstag nicht mehr zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends bewegen. Die Vorgaben aus Asien fallen derweil gemischt aus.

Mehr Bewegung am Schweizer Markt ist in der zweiten Reihe auszumachen. Hier haben eine Reihe von Unternehmen Zahlen vorgelegt. BB Biotech (-0,2 Prozent) ist im zweiten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Aktienkurseinbussen der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden, bescherten der Beteiligungsgesellschaft in der Folge auch im Halbjahr einen Verlust von 70 Millionen Franken.

SFS (-0,4 Prozent) kann nicht profitieren: Dabei hat der Metallverarbeiter die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen und bei der Ergebnisseite erfüllt. In der Folge hob die Gruppe die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr an. Beim Logistiker Ceva (noch kein Kurs) hat die Deutsche Bank die Abdeckung mit einer Kauf-Empfehlung aufgenommen.

08:55

Der anhaltende Handelsstreit mit den USA macht Asien-Anleger nervös. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,3 Prozent auf 22.697,88 Punkte. Zu den größten Verlierern zählten die Stahlwerte. Für Stahl und Aluminium gelten bereits Strafzölle in den USA. Die Aktien von Kobe Steel verloren 2,3 Prozent.

Sie litten zusätzlich unter einer Anklage wegen der Manipulation von Daten zu Festigkeit und Haltbarkeit von Aluminium-, Kupfer- und Stahlprodukten. Die Börse Shanghai erholte sich dagegen von ihren anfänglichen Verlusten und gewann 2,2 Prozent.

08:10

Die SMI-Kurse fallen um 0,02 Prozent auf 8932 Punkte, dies gemäss den Berechnungen der Bank Julius Bär. Vorbörslich stehen 19 von 20 SMI-Titeln im Minus (zu den vorbörslichen Kursen). Wie üblich sind Zykliker wie ABB (-0,13 Prozent) und Adecco (-0,12 Prozent) noch etwas tiefer gestellt als die übrigen Titel. Allerdings fallen auch die UBS und Swiss Re (je -0,13 Prozent) in dieser Grössenordnung zurück.

Allein auf weiter Flur steigt der Roche-Bon (+0,43 Prozent). Der Pharmakonzern hat in den USA für Alzheimer-Diagnosen einen positiven Regulierungsbescheid erhalten.

07:55

Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte damit weiter von Äusserungen des US-Präsidenten Donald Trump vom Vorabend, der in einem Fernsehinterview die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed kritisiert hatte. Am Morgen legte der Euro aber nur noch vergleichsweise leicht zu und wurde bei 1,1663 US-Dollar gehandelt.

Dollar slips, Treasury yields edge near day's low, stocks little changed as Trump criticizes Fed in CNBC interview https://t.co/R0Mc00FC6V pic.twitter.com/r0zJncc8Si — CNBC Now (@CNBCnow) July 19, 2018

Gegenüber dem Franken kletterte der Euro auf 1,1647 Franken von 1,1632 Franken am Vorabend. Der Dollar wurde zur Schweizer Währung mit einem Kurs von 0,9987 Franken auf einem ähnlichen Niveau wie am Abend zuvor gehandelt, als sich die US-Währung gegenüber dem Franken wieder unter die Parität abschwächte.

06:40

Die Furcht vor einer Eskalation im internationalen Handelsstreit hat die Tokioter Börse am Freitag belastet. Die EU-Ankündigung von Vergeltungsschritte, sollte US-Präsident Donald Trump höhere Zölle auf Autos aus Europa verhängen, schürte Verunsicherung.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt um 0,7 Prozent auf 22'606 Punkte nach. "Die neuesten Schlagzeilen aus Europa haben die Aufmerksamkeit auf sich gezogen", sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Finanzhaus Sumitomo Mitsui Asset Management. Allerdings stünden angesichts der Verhandlungen in Washington in der nächsten Woche keine unmittelbaren Massnahmen der EU bevor, und die negativen Reaktionen der Aktien könnten nach ein bis zwei Tagen nachlassen, wenn sich die Märkte wieder beruhigen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans trat ebenso auf der Stelle wie die chinesische Börse in Shanghai. An der New Yorker Wall Street hatten zuvor auch enttäuschende Quartalsbilanzen einiger Grosskonzerne den Anlegern die Kauflaune verdorben. Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost kaum. Er trat bei 1,1645 Dollar auf der Stelle. Der Schweizer Franken lag zum Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,1637 wie auch zum Dollar bei 0,9992.

(Reuters)