11:30

Am Schweizer Aktienmarkt wagen sich die Investoren zur Wochenmitte vor wichtigen Terminen nur zaghaft aus der Deckung.

So hat der Leitindex SMI seine anfänglichen Verluste im Verlauf des Vormittags zuletzt komplett eingedämmt und ist leicht ins Plus gedreht. Vor allem die Kursverluste der beiden Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis erweisen sich aber als Bremsklotz für den Gesamtmarkt. Im weiteren Handelsverlauf dürften zunächst die Zahlen der US-Grossbank JPMorgan vor allem für die hiesigen Banken von Bedeutung sein. Es folgen dann noch die US-Konsumentenpreise und am Abend das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung, was beides die Investorenstimmung massgeblich beeinflussen dürfte.

Der Bericht zur Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

09:40

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im frühen Handel von seiner zurückhaltenden Seite. Die Märkte schienen derzeit nach einer Richtung zu suchen, da wichtige Impulse erst im weiteren Handelsverlauf das Geschehen massgeblich beeinflussen dürften, heisst es von Händlerseite. Ein erster positiver Impuls komme von den jüngsten Exportdaten aus China, die stärker als erwartet zugelegt haben - auch wenn die Importe etwas hinter den Schätzungen zurückblieben. Unter dem Strich stellten die Daten aber einen Lichtblick im zuletzt schwächelnden Datenkranz aus dem Reich der Mitte dar, heisst es in einem Kommentar.

09:15

Der SMI fällt in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 11'690 Punkte zurück.

Damit folgt der SMI den Vorgaben anderer Märkte. So hat sich die Wall Street am Dienstag mit knappen Verlusten aus dem Handel verabschiedet. An den asiatischen Börsen wiederum mache sich eine gewisse Nervosität bemerkbar, da der Kalender für den Tag mit einer Vielzahl an wichtigen Daten gespickt ist, heisst es von Händlerseite.

Den Anfang hat China bereits mit seinen Handelsdaten gemacht. Während die Exporte die Erwartungen übertroffen haben, hinken die Importe den Schätzungen hinterher. Im weiteren Verlauf wird dann in den USA JPMorgan als eine der ersten Grossbanken die Berichtssaison einläuten, bevor dann Daten zu den US-Konsumentenpreisen das Marktgeschehen beeinflussen dürften. "Mit den Daten könnte es am Markt heiss hergehen", meint ein Ökonom. "Es gibt einen Angebotsschock, der sich auf die Energiepreise und andere Dinge auswirkt". Am Abend folgt dann noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed.

Das deutliche Minus bei Holcim (-1,2 Prozent) ist vor allem auf eine Studie der Bank of America zurückzuführen, in der das Rating für die Titel auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel um nahezu ein Drittel auf 50 Franken zusammengestrichen wird.

Analystenkommentare sorgen dagegen bei Lonza (+0,3 Prozent) dafür, dass der Titel gegen den leicht schwächeren Trend hinzugewinnt. In den hinteren Reihen stechen zudem noch Bossard (+5,8 Prozent) nach Zahlen hervor.

09:05

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 11,704 Punkte.

08:05

Die vorbörslichen Kurse in der Schweiz fallen generell tiefer aus, wobei es Ausnahmen gibt. Am breiten Markt ist nach guten Zahlen die Bossard-Aktie (+1,8 Prozent) deutlich höher gestellt.

Richemont (+0,3 Prozent) und Swatch (+0,3 Prozent) sind ebenfalls höher gestellt.

Givaudan (+0,3 Prozent) erhält nach den Zahlen vom Dienstag eine Kurszielerhöhung von Goldman Sachs.

Bei AMS (-1,4 Prozent) schlagen Berichte zu Buche, wonach Grosskunde Apple wegen Chipmangels die Produktion des iPhone 13 drosseln muss.

06:25

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,03 Prozent schwächer.

Der Leitindex SMI sank am Dienstag um 0,1 Prozent auf 11'757 Punkte. Hohe Energiepreise und damit einhergehende Inflations- und Zinssorgen machten die Anleger nervös. Zudem wird befürchtet, dass teures Erdgas und -öl die Konjunkturerholung abwürgen könnten. Auch die bevorstehende Berichtssaison sorgte für Zurückhaltung.

06:20

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,2 Prozent tiefer bei 28'175 Punkten.

Die Anleger in Asien nehmen am Mittwoch vor einer Reihe von Wirtschaftsdaten Gewinne mit. Das Warten auf den Beginn der Bilanzsaison, chinesische Handelszahlen, Daten zur Verbraucherinflation in den USA und das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed machten die Börsianer nervös. "In dieser Woche überlagert die Inflation so ziemlich alles andere, weil sie die Prognosen der Fed in die eine oder andere Richtung drückt, und das ist einfach so entscheidend", sagte Stefan Hofer, Chefanlagestratege der LGT für die Region Asien-Pazifik.

"Diese Gewinnsaison ist auch deshalb kritisch, weil die Gewinne im vergangenen Quartal, insbesondere in den USA, sehr stark waren, was teilweise auf den Basiseffekt zurückzuführen ist. Das dritte Quartal könnte ein wenig normaler sein", fügte er hinzu.

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Der Aktienmarkt in Hongkong war zunächst am Morgen wegen eines Wirbelsturms geschlossen.

05:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 113,43 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4455 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9292 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1550 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0734 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3614 Dollar.

22:35

Die bevorstehende Berichtssaison und Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation haben am Dienstag die Anleger an der Wall Street verunsichert. Investoren fürchten, dass die weiter steigenden Energiepreise das Wirtschaftswachstum ausbremsen und sich bei den Unternehmensergebnissen bemerkbar machen werden. Zudem gehen sie davon aus, dass die US-Notenbank Fed bald die Zügel in der Geldpolitik straffer zieht und ihre Anleihekäufe reduziert.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 34'378 Punkte aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 4350 Zähler und der technologielastige Nasdaq Composite gab 0,1 Prozent auf 14'465 Punkte nach.

"Angesichts aller Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben, besteht in diesem Quartal die Chance für mehr negative Überraschungen als in den Vorquartalen", sagte Tom Martin, Senior Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Globalt Investments. Analysten erwarten, dass die Unternehmensgewinne der S&P 500 Unternehmen im Schnitt zwar um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigen. Mit Spannung erwarten sie aber Aussagen zu Prognosen und Auswirkungen der steigenden Materialpreise und Lieferengpässe. "Die Anleger bleiben lieber vorsichtig", sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities. Sollten die Ergebnisse enttäuschen, seien weitere Verluste an den Börsen wahrscheinlich.

Die US-Bank JPMorgan gibt am Mittwoch den Startschuss für die Berichtssaison. Ihre Aktien rutschten um 0,8 Prozent ab. Auch der S&P 500 Bankenindex gab nach.

Anleger blieben auch auf der Hut wegen der für Mittwoch erwarteten Fed-Protokolle. Nach Meinung von führenden US-Notenbanker sind Arbeitsmarkt und Wirtschaft in den USA auf einem guten Weg und die Zeit für eine straffere Geldpolitik sei reif. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits vor ein paar Wochen signalisiert, bald mit dem Tapering - also der Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe - beginnen zu wollen.

Ein Dorn im Auge war den Anlegern auch der weiter steigende Ölpreis, der Sorgen vor einem Inflationsanstieg neue Nahrung gab. Ein Barrel der Sorte Brent kostete zeitweise fast 84 Dollar, fiel im Handelsverlauf aber wieder etwas zurück. "Die Märkte hatten die Botschaft, dass die Inflation vorübergehend sei, geglaubt und stellen sie nun infrage", sagte Sarah Hewin, Ökonomin bei der Bank Standard Chartered.

Um 1,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien von Tesla. Der Elektroautobauer hat aus seiner Fabrik in China im September 56'000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren so viele wie noch nie, seit Tesla vor rund zwei Jahren mit der Produktion in Shanghai begonnen hat.

Die Aktien von American Airlines legten um 0,8 Prozent zu. Die Fluggesellschaft hat im dritten Quartal nach vorläufigen Berechnungen einen geringeren Verlust eingefahren als Analysten erwartet haben.

Apple-Titel kamen unter Druck nach einem Bericht von Bloomberg, dass der iPhone-Hersteller wegen fehlender Teile von Zulieferfirmen wie Broadcom und Texas Instruments Lieferengpässe fürchtet. Die Aktien gaben im nachbörslichen Handel rund ein Prozent nach.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)