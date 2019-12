08:10

Die US-Regierung verhängt Zölle gegen südamerikanische Länder und droht auch Frankreich sowie dem Flugzeugbauer Airbus mit Handelschranken. Der SMI zeigt sich vorbörslich dennoch freundlich: Alle 20 Titel sind höher gestellt. Dabei sind die Zykliker – wie häufig in diesem Szenario – etwas höher gestellt als der Rest. Givaudan (+0,3 Prozent) profitieren von einer Kurszielerhöhung (die vorbörslichen Kurse bei cash.ch).

+++

08:00

Die jüngsten Zölle von US-Präsident Donald Trump und überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA verderben den Anlegern in Fernost die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag 0,6 Prozent schwächer bei knapp 23'380 Punkten aus dem Handel. In China notierte der Index der wichtigsten Aktien nach Verlusten im Handelsverlauf etwas fester.

Börsianer fürchten eine Zuspitzung der weltweiten Handelskonflikte, nachdem Trump per Twitter angekündigt hat, Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien mit sofortiger Wirkung mit Sonderzöllen zu belegen. "Nach dieser Überraschung gibt es Sorgen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China schwer zu lösen sein wird, wenn man sich das Beharren Trumps auf US-Interessen ansieht", sagte Tian Weidong, Analyst beim Finanzdienstleister Kaiyuan Securities.

+++

07:35

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,07 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 56,17 Dollar.

Das Interesse der Anleger am Ölmarkt richtet sich immer stärker auf das Ende der Woche anstehende Treffen der Opec+, einem Zusammenschluss von Mitgliedsstaaten des Ölkartells mit verbündeten Ölstaaten wie Russland. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die Opec+ zu einer stärkeren Kürzung der Fördermenge durchringen kann.

Die meisten von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten gehen davon aus, dass die bereits bestehende Förderkürzung unverändert bestehen bleibt.

+++

06:45

Die asiatischen Aktien sind am Dienstag in einen Abwärtstrend geraten. US-Präsident Donald Trump hatte die Märkte mit Zöllen gegen Importe aus Brasilien und Argentinien verblüfft - die Sorgen über die globalen Handelsspannungen traten bei den Anlegern damit wieder in den Vordergrund.

Steven Daghlian, Marktanalyst bei CommSec in Sydney, sagte, während die südamerikanischen Zölle die Marktsorgen beherrschten, hat Chinas Reaktion auf die Unterstützung der USA für regierungsfeindliche Demonstranten in Hongkong zusätzlich auf die Stimmung gedrückt. "Die Märkte reagieren sehr sensibel auf gute oder schlechte Nachrichten an der Streitfront zwischen den USA und China, aber auch auf die Beziehungen der USA zu anderen Nationen", sagte er.

A local Hong Kong economist says his views on China cost him his job https://t.co/Bsb3CKIulm — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) December 3, 2019

Die Volksrepublik erklärte, US-Militärschiffe und Flugzeuge würden Hongkong nicht besuchen dürfen und kündigte Sanktionen gegen mehrere US-Regierungsorganisationen an, die in den Augen Chinas Demonstranten in der Sonderverwaltungszone zur Begehung von "extremistischen, gewalttätigen und kriminellen Handlungen" angestiftet hätten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 23'367 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1706 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

05:20

+++

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 109,17 Yen und stagnierte bei 7,0400 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9922 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1077 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0992 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2941 Dollar.

05:15

+++

Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt sind am Montag schwach in den letzten Börsenmonat des Jahres gestartet. Überraschend gute Konjunkturdaten aus China rückten angesichts enttäuschender Daten aus der heimischen US-Wirtschaft und neuer Zolldrohungen des Präsidenten in den Hintergrund. Donald Trump hatte auf Twitter die Reaktivierung von Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien angekündigt und damit die Anleger in Europa und den USA verschreckt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,96 Prozent auf 27 783,04 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,86 Prozent auf 3113,87 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,12 Prozent auf 8309,26 Punkte ein.

+++

Termine Unternehmen: 07:30 AUT: Zumtobel, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: Chemieverband VCI - Wirtschaftspressekonferenz 2019, Frankfurt 22:05 USA: salesforce.com, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 11/19 DEU: Deutsche Lufthansa, AR-Sitzung USA: Pkw-Absatz 11/19 GBR: Berenberg European Conference (bis 5.12.19) u.a. mit Qiagen, SGS ITA: UniCredit, Capital Markets Day, London GBR: Glencore Plc, Business Update Call Termine Konjunktur 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz im Weihnachtsgeschäft, Jahr 2018 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/19 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/19 - Sonstige Termine GBR: Nato-Gipfel (bis 4.12.19), London BEL: Treffen der EU-Justizminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Telekommunikations- und Verkehrsminister, Brüssel

(cash/AWP/Reuters)