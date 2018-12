08:15

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,43 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 51,31 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Ölpreise am Vorabend unter Druck geraten und der Preis für US-Öl wieder unter 52 US-Dollar gesunken war. Am Markt wird die Preisentwicklung mit der Entwicklung der US-Ölreserven erklärt. Am Mittwoch hatte die US-Regierung mitgeteilt, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche nicht so stark gefallen wie erwartet.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär mit 8868 Punkten (+0,08 Prozent) berechnet. Aufatmen können Anleger nach der Abstimmung in London dennoch nicht, sagten Börsianer. Weiterhin sei unklar, wie es mit dem Brexit weitergehe und ob die Scheidungsvereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU durch das britische Parlament komme.

Novartis (+0,1%) hat die EU-Zulassung für eine Asthma-Spritze erhalten. Auch Branchennachbarin Roche wird vorbörslich leicht im Plus berechnet. Die Aktien von CS und UBS steigen je +0,1 Prozent.Top-Manager der Credit Suisse haben nach dem Investorentag Aktien der Grossbank im Gesamtwert von 6,2 Millionen Franken gekauft.

Der Vermögensverwalter GAM (-5 Prozent) hat ein Restrukturierungsprogramm bekannt gegeben und streicht für 2018 die Dividende.

Am Nachmittag richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Er wird voraussichtlich das Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Jahresende verkünden. Börsianer erhoffen sich zudem Details zur geplanten Reinvestition von Geldern fällig werdender Bonds.

07:45

Der Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken hat sich der Euro indes weiter verteuert und zwischenzeitlich auch wieder die Marke von 1,13 überschritten. Aktuell steht er bei 1,1298, nach 1,1287 am Vorabend. Der US-Dollar hat auf 0,9936 von 0,9924 leicht zugelegt.

Noch vor der EZB wird sich die Schweizerische Nationalbank zum letzten Mal in diesem Jahr zu ihrer Einschätzung der Lage äussern. Die Bewertung des Frankens dürfte dabei einmal mehr ein wichtiges Thema sein. Das britische Pfund konnte die kräftigen Kursgewinne vom Vortag nahezu halten. Premierministerin Theresa May hatte am Vorabend die Misstrauensabstimmung um ihr Amt als konservative Parteichefin gewonnen.

06:45

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um rund 1 Prozent auf 21'817 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,7 Prozent auf 1617 Zähler. Bei den Einzelwerten sprangen Takeda Pharmaceutical sieben Prozent in die Höhe, nachdem ein Analysehaus die Anteilsscheine des Pharmakonzerns hochgestuft hatte.

06:36

In Fernost legte der Euro vor der EZB-Zinssitzung zum Dollar zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1371 Dollar. Zum Yen verteuerte sich die US-Währung leicht auf 113,34 Yen. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9937 Franken je Dollar und bei etwa 1,1299 Franken je Euro.

