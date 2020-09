09:50

Die Schweizer Börse startet mit Gewinnen in die neue Woche. Die Erholung, die sich an der Wall Street am späten Freitagabend noch angebahnt hatte, setze sich fort, heisst es am Markt.

Der SMI steigt um um 0,8 Prozent auf 10'238 Punkte. Der breite SPI rückt um 0,8 Prozent auf 12'733 Punkte vor.

Gefragt sind Technologiewerte wie Temenos (+3,6 Prozent), AMS (+1,5 Prozent) und Logitech (+1,6 Prozent), die sich von den Gewinnmitnahmen in der Vorwoche erholen.

Swiss Life gewinnen 2 Prozent. JPMorgan hat das Rating für den Lebensversicherer auf "Neutral" von "Underweight" erhöht. Zudem erhöhte die US-Bank die Kursziele für Baloise (+1,4 Prozent), Swiss Re (+1,3 Prozent) und Zurich (+1,7 Prozent). Top-Aktie SIM ist zur Stunde aber Lonza (+2,3 Prozent).

09:10

Der SMI tendiert nach Börsenstart um 0,9 Prozent bei 12'245 Punkten höher. An der Spitze stehen Swiss Life (+2,1 Prozent) nach einem positiven Kommentar von JPMorgan. Versicherer, Zykliker und Banken dominieren den Index.

Branchenstudie - Pessimismus ade: Widerstandsfähigkeit der Swiss Life überzeugt US-Bank

Die Pharmariesen haben laut Händlern mit positiven "Apotheker-Meldungen" aufgewartet. Demnach verzeichnete Novartis (+0,8 Prozent) einen Erfolg mit dem Asthma-Medikament "Enerzair Breezhalers". Rivale Roche (+0,4 Prozent) profitiert davon, dass Tochter Genentech für das Medikament Gavreto gegen eine bestimmte Form von Lungenkrebs die US-Zulassung für Erwachsene erhalten hat.

Die Kurse um 09.10 Uhr:

Händler hoffen, dass sich die Erholung, die sich an der Wall Street am späten Freitagabend noch angebahnt hatte, fortsetzt. "Das könnte uns zu Beginn Auftrieb geben", sagt ein Händler und verweist auf die vorbörslichen Indikationen, die eine freundliche Tendenz erwarten liessen. Allzu viel dürfte aber nicht geschehen, heisst es. Vor allem am Nachmittag bleiben die Impulse von jenseits des Atlantiks aus, da in den USA die Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen bleiben. Ausserdem sind Unternehmensabschlüsse und Konjunkturdaten sehr dünn gesät.

In der Vorwoche hatten von der US-Börse Nasdaq ausgehende Gewinnmitnahmen in heissgelaufenen Technologietiteln für Zweifel an der Fortsetzung der Hausse gesorgt. Nun müsse es sich zeigen, ob dies lediglich eine Phase der Gewinnmitnahmen gewesen oder der Anfang einer stärkeren Korrektur gewesen sei.

Wichtige Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt Swiss Life: JPMorgan erhöht von 330 auf 350 Franken - 'Underweight' auf 'Neutral'

Zurich: JPMorgan erhöht von 370 auf 390 Franken - 'Overweight'

Swiss Re: JPMorgan erhöht von 93 auf 100 Franken - 'Overweight'

Bâloise: JPMorgan erhöht von 150 auf 155 Franken - 'Neutral'

Sika: SocGen behält Kursziel bei 230 Franken - 'Buy' auf 'Hold'

Georg Fischer: Credit Suisse erhöht von 960 auf 1050 Franken - 'Outperform'

Barry Callebaut: Credit Suisse erhöht von 2100 auf 2225 Franken - 'Outperform'

BCV: Credit Suisse erhöht von 66,50 auf 70 Franken - 'Underperform'

Tecan: Credit Suisse erhöht von 425 auf 465 Franken - 'Outperform'

08:10

Der SMI dürfte nach der Vorbörsen-Projektion 0,8 Prozent auf 10'237 Punkte zulegen. Das Umfeld ist besonders günstig für Zykliker und Banken: ABB und UBS stehen um 1 Prozent höher, Adecco und Credit Suisse um 0,9 Prozent.

Enerzair Breezhaler - Novartis präsentiert ergänzende Studiendaten zu Asthma-Behandlungen

Stark allerdings zeigen sich Swiss Life (+1,5 Prozent) nach einem positiven Kommentar von JPMorgan. Bei Novartis (+1,2 Prozent) zeigen sich positive Daten zu einer Asthma-Behandlung.

Bei den Mid und Small Caps stechen Kudelski (+1,2 Prozent) hervor, wo letze Woche Amazon als Kunde genannt wurde. Logitech steigen um 1,1 Prozent, Sunrise um 1,9 Prozent.

07:40

Preisnachlässe des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco für asiatische Kunden setzen den Ölpreis am Montag unter Druck. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 42,16 Dollar je Barrel.

Aramco hatte den offiziellen Preis für die Sorte Arab Light um 1,40 Dollar je Barrel gesenkt. Das ist der grösste Rabatt seit einem knappen halben Jahr.

07:35

Der Euro legt zum Franken wieder etwas zu. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Morgen bei 1,0820 nach 1,0810 am Freitagabend. Das USD/CHF-Währungspaar wurde ebenfalls etwas höher zu 0,9143 nach 0,9123 Franken gehandelt. Zu Beginn der neuen Handelswoche wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1835 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren können. Für etwas Bewegung könnten noch Daten zur deutschen Industrieproduktion sorgen. Am Nachmittag sind wegen eines Feiertags keine Impulse aus den USA zu erwarten.

Zu den Verlierern zählte am Morgen das britische Pfund, das zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Kurz vor der nächsten Gesprächsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen hat der britische Premier Boris Johnson von der EU mehr Tempo und Entgegenkommen gefordert.

Boris Johnson will set a Oct. 15 deadline for striking a Brexit deal, saying he's prepared to walk away from trade talks without an agreement

05:55

Die Anleger in Asien haben sich trotz guter Wirtschaftsdaten aus China zurückhaltend gezeigt. Der Aussenhandel der Volksrepublik ist offiziellen Daten zufolge um 9,5 Prozent gewachsen, Analysten waren von einem Anstieg von 7,1 Prozent ausgegangen.

Konjunktur - Chinas Aussenhandel wächst schneller als erwartet

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23'127 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1615 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,27 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,8296 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9140 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1834 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0816 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,3240 Dollar.

(Reuters)