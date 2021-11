+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund 0,22 Prozent tiefer bei 12'190 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Titel befinden sich im Minus. Der grösste vorbörsliche Abschlag verzeichnet Nestlé mit minus 0,3 Prozent.

Der breite Markt steht 0,28 Prozent im Minus. Positiv auffallen tun AMS Osram (+2,9 Prozent), Burckhardt Compression (+1,9 Prozent). Beide Unternehmen können mit den vorgelegten Zahlenkränzen überzeugen.

Am breiten Markt verzeichnet Adecco (-0,6 Prozent) nach Zahlen den grössten vorbörslichen Abschlag.

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 84,94 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um sieben Cent auf 84,12 Dollar.

Nach wie vor notieren die Erdölpreise in der Nähe mehrjähriger Höchststände. Getrieben werden sie zum einen durch eine hohe Nachfrage, die sich von dem schweren Corona-Einbruch spürbar erholt hat. In diesem Umfeld bleibt das Angebot zu knapp, obwohl der Rohölverbund Opec+ seine Produktion seit Sommer schrittweise ausweitet. Am Donnerstag entscheiden die 23 Förderländer über ihren kurzfristigen Kurs. Fachleute rechnen nicht mit einer Kurskorrektur.

07:30

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zu Wochenbeginn hatte er gestützt auf optimistische Ausblicke von Unternehmen und Rekorde an der Wall Street 0,8 Prozent auf 15.806 Punkte zugelegt.

Mehrere Firmenbilanzen dürften am Dienstag den Takt vorgeben. Unter anderem legen die Dax-Unternehmen Fresenius und Fresenius Medical Care ihre Zahlen vor. Der Dialysespezialist kündigte eine Umorganisation zum Kostensenken an. Bei den Nebenwerten öffnet etwa Shop Apotheke die Bücher.

Zudem wirft die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch ihre Schatten voraus. Experten erwarten, dass die US-Notenbank die Dosis der Krisenhilfen im Volumen von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar Zug um Zug verringern wird. Diese als Tapering bekannte Operation zum Herunterfahren der Anleihenkäufe markiert eine geldpolitische Trendwende, die an den Finanzmärkten bereits Spekulationen auf eine Zinserhöhung im nächsten Jahr ausgelöst hat.

06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund 0,05 Prozent höher. Am Montag hatte der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12'216 Punkten geschlossen.

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent tiefer bei 29'519 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,6 Prozent und liegt bei 2033 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ist unverändert.

Am Markt werde mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche geschaut, sagte der Händler Yuya Fukue von Rheos Capital Works.

China’s fiscal policy will provide the main support to economic growth next year while significant monetary easing is unlikely, according to former central bank adviser Huang Yiping https://t.co/19P0jPWKNF — Bloomberg (@business) November 2, 2021

05:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,98 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4004 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 0,9102 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1595 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0558 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3649 Dollar.

00:00

An der Wall Street hat der November mit Rekorden begonnen. Der Dow Jones Industrial schaffte es am Montag kurz über die Marke von 36'000 Punkten, verlor dann aber im Verlauf etwas an Schwung. 35'913,84 Punkte bedeuteten am Ende ein Plus von 0,3 Prozent. Ähnliches galt für den anfangs rekordhohen S&P 500 -Index, der 0,2 Prozent höher bei 4613,67 Punkten schloss.

Auch an der Nasdaq-Börse setzte sich die Rekordserie fort mit letztlich eher moderatem Tempo. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 beendete den Montagshandel 0,4 Prozent höher bei 15'905,28 Punkten.

Börsianer begründeten die ungebrochen positive Grundstimmung der Anleger mit dem anhaltenden Optimismus für die laufende Berichtssaison und der Erwartung einer voranschreitenden konjunkturellen Erholung von der Corona-Pandemie. Allerdings wagten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der Fed, der am Mittwoch ansteht, nur noch vorsichtig aufs Börsenparkett.

Die Erwartung einer voranschreitenden Erholung wurde vom ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie untermauert, der im Oktober weniger stark zurückgegangen war als von Experten befürchtet. Laut dem Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf bleibt der "wohl wichtigste Stimmungsindikator der US-Industrie auf einem hohen Niveau". Er sieht darin die Fed mit ihrem avisierten Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik bestärkt.

Stützende Impulse kamen auch von den internationalen Börsen und einer eine Grundsatzeinigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU. Davon angetrieben schnellten die Aktien von Harley-Davidson um neun Prozent in die Höhe. Im Zuge der Grundsatzeinigung hebt die EU-Seite ihre Sonderabgaben auf US-Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans oder eben die Motorräder des Unternehmens auf.

Noch stärker gefragt waren die Aktien von Franklin Resources mit einem Kurssprung um 11,6 Prozent. Bei den Aktionären der Investmentgesellschaft, die für für ihre Franklin-Templeton-Fonds bekannt ist, kam eine geplante Übernahme gut an. Das Unternehmen kündigte den Kauf des Private-Equity-Fondsanbieters Lexington Partners an.

Zu dem Impfstoffentwickler Moderna jedoch gab es schlechtere Nachrichten: Die Aktien verloren 2,3 Prozent, weil sich die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs für Jugendliche weiter hinzieht. Die Behörde beansprucht mehr Zeit, um bestimmte Risiken genauer zu untersuchen.

Allgemein gefragt waren die Aktien aus dem US-Reise- und Freizeitsektor - darunter Kreuzfahrtwerte und Fluggesellschaften. Börsianern zufolge machte sich unter den Anlegern wieder Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage breit. American Airlines trotzten mit einem Anstieg um drei Prozent der Tatsache, dass wegen des Wetters und wegen Personalengpässen am Wochenende tausende Flüge gestrichen werden mussten.

Die Tesla -Aktien setzten derweil ihre Rekordrally mit reichlich Tempo fort. Die Anteile des Elektroautobauers bauten ihr Plus bis zum Handelsschluss auf 8,5 Prozent aus und sprangen dabei erstmals über die Kursmarke von 1200 US-Dollar.

Elon Musk says Tesla has not signed contract with Hertz yet https://t.co/OUm19AmVqL — CNBC (@CNBC) November 2, 2021

Ferner wurden die Facebook-Aktien nach der Umbenennung erstmals unter dem neuen Namen Meta Platforms gehandelt - und blieben mit einem Anstieg um zwei Prozent auf Erholungskurs.

Bei den zuletzt rekordhohen Papieren des Google -Mutterkonzerns Alphabet setzten im Laufe des Montags Gewinnmitnahmen ein. Am Ende stand bei den beiden Aktiengattungen ein Minus von etwa drei Prozent zu Buche.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)