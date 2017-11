13:07

Die Internetwährung Bitcoin hat am Dienstag auf mehreren Handelsplätzen zum ersten Mal die Marke von 10.000 Dollar geknackt. Laut der in der Branche viel beachteten Website Coinmarketcap.com kletterte der Kurs auf 10.177 Dollar. Handelsplattformen wie Coingecko und Gatecoin wiesen ebenfalls Preise oberhalb der psychologisch bedeutenden Marke auf. An den führenden Krypto-Börsen Bitstamp und Coinbase notierte der Kurs aber weiterhin knapp darunter. Der Preis für das von Computern geschaffene Geld hat sich seit Jahresbeginn verzehnfacht.

Hintergrund für den enormen Kursanstieg sind Spekulationen, dass die renommierte US-Börse CME noch dieses Jahr einen Future auf Bitcoin auflegt. Mit einem solchen Finanzprodukt würden Invesotren leichteren Zugang zu der virtuellen Währung haben und sie könnten auf steigende oder fallende Kurse wetten. "Dieser Future könnte als eine Art Dosenöffner für den Massenmarkt dienen", sagte Analyst Timo Emden vom Brokerhaus CMC Markets. Ein indexbasierter Fonds (ETF) auf Bitcoin dürfte nach Meinung von Experten bald folgen. "Schlag auf Schlag könnten Börsenbetreiber ihre Produktpalette Bitcoin-spezifisch anpassen, den Massenmarkt via verschiedenster Handelsinstrumenten bedienen und gleichzeitig eine Menge Geld in die eigenen Kassen spülen."

Zahlreiche Banker warnen allerdings vor Geldanlagen in die virtuelle Währung, für die keine Zentralbank einsteht und die nicht reguliert ist. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit.

12:45

Zwar fehlten klare wegweisende Impulse von der Wall Street oder aus Asien, heisst es im Handel. Allerdings profitierten die Aktien europaweit von der jüngsten Entspannung des Euro-Kurses. Dieser ist wieder unter die Marke von 1,19 Dollar gesunken.

Am Nachmittag richtet sich der Blick der Anleger auf verschiedene Konjunkturdaten aus den USA. Vor allem aber erhoffe man sich von der Senatsanhörung des designierten Fed-Chefs Jerome Powell genauere Einsichten, wofür der Kandidat für Janet Yellens Nachfolge an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt genau steht. In einer vorab veröffentlichten Erklärung sagte Powell, er sei nicht da, um die Dinge bei der Fed durcheinanderzuwirbeln.

Der SMI notiert kurz nach Mittag 0,5% höher bei 9314 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI legt 0,3% auf 1491 Punkte zu und der breite SPI 0,6% auf 10'684. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und 9 im Minus.

Clariant büssen gegen den Trend 0,8% ein. Beim Chemiekonzern kocht der Konflikt mit dem Grossaktionär White Tale weiter hoch und nach Ansicht von Analysten läuft alles auf einen Machtkampf hinaus. Am Dienstag ist es zu einer Neuauflage des Schlagabtauschs gekommen, mehr als sattsam bekannte Standpunkte wurden aber nicht wiederholt. Die seit Wochen anhaltende Unsicherheit sei aber Gift für die Aktie.

Julius Bär erholen sich derweil um 0,4%. Am Montag hatte der überraschende und abrupte Abgang des CEO Boris Collardi für einen Kurstaucher von 6,4% gesorgt. Auch Partners Group (+0,9%) notieren höher, während die Grossbankenaktien UBS (-0,1%) und Credit Suisse (-0,2%) den Anschluss verlieren. Letztere wird am Donnerstag den lange erwarteten Investorentag abhalten.

Zugpferd des SMI sind die Papiere des Nahrungsmittelriesen Nestlé (+1,5%), die am Berichtstag ein Allzeithoch erreicht haben. Zusammen mit Novartis (+0,6%) und Roche (+0,5%), die drei defensiven Schwergewichte vereinen mehr als 50% der SMI-Kapitalisierung auf sich, stützen sie den Gesamtmarkt massgeblich.

Gesucht sind aber auch verschiedene zyklische Papiere wie Logitech (+1,0%), Dufry und ABB (je +0,8%) sowie Lonza und SGS (je +0,7%). Für Kühne+Nagel (+0,6%) hat HSBC laut Händlern das Kursziel leicht erhöht, für Panalpina (-0,7%) hingegen das Rating gesenkt.

Im breiten Markt steigen die Aktien des Sensorherstellers AMS um 0,7%. Die Papiere hatten am Vortag unter dem Branchensog gelitten und um 4,6% nachgegeben. Der Auslöser: Ein Kurssturz in den Papieren des koreanischen Technologieriesen Samsung Electronic nach einer Ratingsenkung durch Morgan Stanley.

DKSH (-0,4%) fallen hingegen kaum auf. Der Konzern ist erklärtermassen am Mitbewerber Zuellig Pharma interessiert, und laut Agenturberichten bereitet sich Singapurs Staatsfonds Temasek darauf vor, seinen 20%-Anteil an der Gesellschaft zu veräussern.

Mit Halbjahreszahlen aufgewartet hat der Pharmazulieferer Dottikon (-6,5%). Das Unternehmen hat zwar etwas mehr Umsatz generiert, musste aber wegen hoher Vorleistungen eine etwas tiefere Marge hinnehmen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

11:10

Die Schweizer Börse hat am Dienstagmorgen nach einer verhaltenen Eröffnung Tritt gefasst und legt zu. Tragende Kräfte sind laut Händlern vor allem die als krisenresistent geltenden Schwergewichte. Der SMI steigt um 0,6 Prozent auf 9316 Punkte. Am Montag war der Leitindex um 0,7 Prozent gefallen.

Impulse erhoffen sich die Anleger von der Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor dem Bankausschuss des US-Senats. Im Zentrum des Interesses stünden Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Konsumentenvertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.

Die Aktien von Julius Bär gewinnen 1,2 Prozent und machen damit einen kleinen Teil des Vortagesabschlags von mehr als 6 Prozent wett. Die Aktie geriet stark unter Druck, nachdem der langjährige Leiter Boris Collardi unerwartet zur Rivalin Pictet wechselt, um bei der Privatbank Teilhaber zu werden.

Die Titel von Clariant geben leicht nach. Das Seilziehen um den Chemiekonzern geht weiter. Grossaktionär White Tale will nach der Abfuhr von Clariant seine Anliegen nun den übrigen Eignern des Spezialchemiekonzerns unterbreiten. Die Pläne der Firma seien enttäuschend. White Tale wies die Darstellung von Clariant zurück, dass es dem Anleger letztlich um eine Aufspaltung des Konzerns gehe. White Tale sei ein langfristiger Investor. Nach Ansicht der Zürcher Kantonalbank ist Clariant "operativ gut aufgestellt und das erfährt marktseitig Rückenwind." Die Einstufung bleibe "Übergewichten".

Die Anteile der als defensiv eingestuften Pharmakonzerne Novartis und Roche gewinnen 0,8 und 0,5 Prozent. Die Titel des Lebensmittelriesen Nestlé werden um 1,2 Prozent höher bewertet.

Die Aktien der Grossbanken geben frühe Gewinne im Verlauf ab. UBS rutschen gar mit 0,1 Prozent ins Minus. Credit Suisse sind gehalten. Eher negativ tendieren die Versicherungsaktien.

Die Papiere zyklischer Firmen halten sich meist gut. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns ABB rücken um 0,8 Prozent vor. Der Sanitärtechniker Geberit gewinnt 0,5 Prozent an Wert und die Aktien des Personalvermittlers Adecco legen 0,4 Prozent zu.

Am breiten Markt sausen die Aktien von Dottikon in den Keller und geben 6,5 Prozent ab. Die Spezialchemiefirma hat im ersten Halbjahr leicht mehr Umsatz und Gewinn verbucht.

Die Aktien von Panalpina verlieren 0,6 Prozent. HSBC hat die Empfehlung für den Fuhrkonzern auf "Reduce" von "Hold" herabgestuft.

09:30

Trotz negativer Vorzeichen in der Vorbörse steht der SMI nach Handelsbeginn vorbörslich im Plus und steigt um 0,4 Prozent auf 9303. Die US-Indizes gaben am Vorabend keine klare Richtung vor, sie haben sich nach Europaschluss kaum mehr von der Stelle bewegt. Unter den Börsianern dominiere aber insgesamt immer noch ein leichter Optimismus, erklärten Händler.

An einem an Unternehmensnachrichten armen Tag richtet sich der Blick der Anleger bereits auf Konjunkturdaten aus den USA. Am Nachmittag stehen Angaben zu den Lagerbeständen im Grosshandel, der FHFA-Index für den Immobilienmarkt und das Konsumentenvertrauten auf dem Programm. Zudem erhoffe man sich von der Senatsanhörung des designierten Fed-Chefs Jerome Powell genauere Einsichten, wofür der Kandidat für Janet Yellens Nachfolge an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt genau steht.

Einzig Sika stechen mit +0,8 Prozent etwas heraus. Der Chemiekonzern verstärkt sich im Bereich Automobil und übernimmt die deutsche Faist ChemTec Group. Der Hersteller von Lösungen zur Lärmreduktion in Fahrzeugen kommt auf einen Jahresumsatz von 190 Mio CHF. Julius Bär (+0,9 Prozent) erholen sich nach den Verlusten von gestern.

Bei Clariant (unv.) kocht der Konflikt mit dem Grossaktionär White Tale derweil weiter hoch. Man habe nie die Aufspaltung des Unternehmens angestrebt, entgegnet White Tale einer Clariant-Stellungnahme vom letzten Freitag. Man freue sich nun darauf, seine Anliegen den Aktionären von Clariant direkt vorzulegen. In welcher Form dies geschehen soll, sei noch offen, sagte ein Sprecher zu AWP. Dies könne in direkten Gesprächen, an der ordentlichen Generalversammlung oder einer ausserordentlichen Generalversammlung geschehen.

Analystenvoten könnten die Logistiker bewegen. So hat laut Händlern HSBC das Rating für Panalpina (-2 Prozent) gesenkt, für Kühne+Nagel (-0,1 Prozent) aber das Kursziel leicht erhöht.

Im breiten Markt lohnt sich ein Blick auf die Aktien des Sensorherstellers AMS (+1,7 Prozent). Die Papiere hatten am Vortag unter dem Branchensog gelitten und um 4,6 Prozent nachgegeben. Der Auslöser: Ein Kurssturz in den Papieren des koreanischen Technologieriesen Samsung Electronic nach einer Ratingsenkung durch Morgan Stanley.

Mit Halbjahreszahlen aufgewartet hat der Pharmazulieferer Dottikon (+1,9 Prozent). Das Unternehmen hat zwar etwas mehr Umsatz generiert, musste aber wegen hoher Vorleistungen eine etwas tiefere Marge hinnehmen.

08:20

Sorgen um eine schärfere Regulierung des Finanzmarktes in China haben Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. An den Börsen in der Volksrepublik gab es Verluste, der japanische Leitindex Nikkei ging unverändert mit 22'486 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1'772 Zähler. Auch der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans notierte schwächer.

08:15

Der SMI steht vorbörslich mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 9258 Punkte unter Druck. Lediglich Sika (+0,4 Prozent), wo eine Übernahme vermeldet wurde, entzieht sich dem Abwärtstrend (zu den vorbörslichen Kursen).

Nachrichten gibt es eher wenig. Bei der Credit Suisse (-0,12 Prozent) hat Grossaktionär Harris Associates auf knapp unter 5 Prozent gesenkt. Die Aktien von Julius Bär, die am Vortag nach der Mitteilung über den Abgang des langjährigen Konzernchefs Boris Collardi um mehr als sechs Prozent eingebrochen waren, wurden vorbörslich um 0,09 Prozent leichter indiziert

Bei den SLI-Titel geht der Zwist zwischen Clariant (-0,05 Prozent) und dem Grossaktonär White Tale geht weiter. Die Aktien Panalpina (-0,85 Prozent) wurden von der HSBC von "Hold" auf "Reduce" gesetzt.

Impulse erhofften sich die Anleger von der Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, vor dem Bankausschuss des US-Senats. Im Zentrum des Interesses stünden Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Verbrauchervertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.

06:50

Die Tokioter Börse hat ins Minus gedreht. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,14 Prozent tiefer auf 22'466 Punkte. Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Howa Machinery, einem Hersteller von Feuerwaffen, mehr als 13 Prozent. Die Anteilsscheine des Gasmaskenproduzenten Koken rückten um 3,1 Prozent vor. Sorgen, dass Nordkorea erneut eine Rakete abfeueren könnte, hätten Anleger in die Rüstungswerte getrieben, sagten Händler.

Dagegen verbilligten sich Toray-Industries-Papiere um mehr als acht Prozent. Der Hersteller von Kohlenstofffasern hatte zuvor eingeräumt, dass eine Tochtergesellschaft Daten gefälscht haben soll.

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1898 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung leicht auf 111,27 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9813 Franken je Dollar und bei etwa 1,1678 Franken je Euro.

