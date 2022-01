09:20

Swiss Re, UBS und Richemont haben am Morgen Schub durch Analystenkommentare erhalten. Im Fall von Swiss Re und UBS wurden gar die Ratings angehoben. Derweil wurde das Rating für die CS gesenkt, was den Papieren denn auch einen den grössten Verluste unter den Blue Chips einbrockt.

Noch stärker sacken erneut Logitech ab, die damit weiterhin unter dem grossflächigen Ausverkauf im Technologiesektor leiden. Das Unternehmen wird am (morgigen) Dienstag Quartalszahlen veröffentlichen.

Schindler (-3,5 Prozent) stehen nach dem überraschenden CEO-Abgang unter Druck. Beim Lift- und Rolltreppenbauer hat Thomas Oetterli am Freitag seinen Hut genommen. Der frühere Konzernchef Silvio Napoli übernimmt ab sofort wieder die operative Leitung.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt setzt den Abwärtstrend der ersten drei Handelswochen 2022 fort. Seit dem Rekordhoch am ersten Handelstag 2022 hat der Leitindex SMI mittlerweile rund 5 Prozent verloren, wobei die Talfahrt zuletzt sogar noch an Tempo zugenommen hat.

Mit den Abgaben folgt der SMI den Vorgaben aus Übersee: Die Wall Street hat am Freitag ebenfalls eine ihrer "brutalsten Wochen" im Minus beendet, und in Asien überwiegen zum Wochenstart ebenfalls die Abgaben.

Asia-Pacific markets set to trade lower as investors look ahead to this week's Fed meeting https://t.co/ZN76hN3XSa — CNBC (@CNBC) January 23, 2022

"Was ursprünglich ein durch die Rücknahme von Konjunkturprogrammen ausgelöster Rückgang war, hat sich in der letzten Woche zu einer Gewinnsorge ausgeweitet", kommentiert ein Börsianer unter Verweis auf die enttäuscht aufgenommenen Netflix-Zahlen.

"Die Anleger machen sich jetzt nicht nur Sorgen über die Gewinnmultiplikatoren, sondern auch über die EPS-Prognosen selbst." Am Montagabend nach Börsenschluss wird denn auch das Schwergewicht IBM seine Zahlen vorlegen. Ein weiterer wichtiger Markttreiber ist die Fed-Sitzung Mitte der Woche. Die Anleger sind gespannt auf Signale, wie stark die Zentralbank die Zinssätze in diesem Jahr anheben wird und wann sie damit beginnen wird.

+++

09:05

Der SMI fällt um 0,5 Prozent auf 12'292 Punkte.

Folgt mehr.

+++

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien: UBS erhöht auf Gleichgewichten; Ziel 18 Franken: Barclays

erhöht auf Gleichgewichten; Ziel 18 Franken: Barclays Credit Suisse gesenkt auf Untergewichten: Barclays

gesenkt auf Untergewichten: Barclays Swiss Re erhöht auf Outperform; Ziel 111 (98) Franken: Credit Suisse

erhöht auf Outperform; Ziel 111 (98) Franken: Credit Suisse Richemont: Bernstein erhöht auf 160 (157) Franken - Outperform

Bernstein erhöht auf 160 (157) Franken - Outperform Richemont: Citigroup erhöht auf 178 (161) Franken - Buy

Citigroup erhöht auf 178 (161) Franken - Buy Zur Rose: Berenberg senkt auf 230 (400) Franken - Hold

Berenberg senkt auf 230 (400) Franken - Hold Zur Rose: UBS senkt auf 169 (250) Fr. - Sell

08:30

Aus Furcht vor Lieferausfällen decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 0,6 Prozent und notiert mit 88,37 Dollar je Barrel nur knapp unter ihrem Siebeneinhalb-Jahres-Hoch der Vorwoche. Die Ukraine-Krise und die Kämpfe im Nahen Osten machten Anleger nervös, während die Opec+-Staaten Schwierigkeiten hätten, ihre Förderquoten zu erfüllen, sagt Kazuhiko Saito, Chef-Analyst des Brokerhauses Fujitomi. Vor diesem Hintergrund griffen einige Investoren zu Gold. Die "Antikrisen-Währung" verteuert sich um 0,3 Prozent auf 1838 Dollar je Feinunze.

+++

08:05

Nach Berechnungen von Julius Bär dürften die Kurse an der Schweizer Börse bei der Eröffnung deutlich fallen. Der SMI wird um knapp 1 Prozent bei 12'438 Punkten tiefer gesehen.

Sämtliche SMI-Titel stehen im Minus. Besonders hoch wird die Verkaufsbereitschaft bei Logitech (-2,8 Prozent) gesehen.

Am breiten Markt trifft es mit VAT, Comet und Inficon (je -3,1 Prozent) weiterhin stark die Chip-Titel. Ein Ausreisser nach oben ist hingegen Autoneum (+1,2 Prozent).

+++

07:50

Der Ausverkauf der Kryptowährungen geht weiter. Bitcoin und Ethereum verlieren 5,7 Prozent auf 34'612 beziehungsweise 9,2 Prozent auf 2370 Dollar und notieren jeweils so niedrig wie zuletzt vor einem halben Jahr. "Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung bekommen Anleger zusehends kalte Füsse", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Weil die Fed am Mittwoch voraussichtlich Zinserhöhungen signalisieren werde, wollten sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen.

+++

07:35

Aus Furcht vor Lieferengpässen decken sich Anleger mit Palmöl ein. Der Terminkontrakt auf dieses als Lebensmittel und Biokraftstoff genutzte Pflanzenfett steigt am Montag in Kuala Lumpur um 1,1 Prozent auf 5380 Ringgit (1135 Dollar) je Tonne. Ab sofort müssen indonesische Exporteure ihre Ausfuhren genehmigen lassen. Ausserdem spekulieren Börsianer über geplante Export-Beschränkungen der Regierung in Jakarta.

+++

06:15

Der SMI notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,5 Prozent im Minus.

Der Schweizer Leitindex schloss am Freitag mit einem Minus von 1,63 Prozent auf 12'355,54 Punkten. Händler erklärten, ein Cocktail von schlechten Nachrichten habe den Anlegern die Stimmung verdorben.

Dazu gehörten die enttäuschende Wachstumszahlen von Netflix und ein rekordschneller Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone. Zudem hielt die Furcht vor einem eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikt an. Der auch als "Angstbarometer" bekannte Volatilitätsindex schnellte um 15 Prozent hoch.

Termingeschäfte US-Börsen: Dow Jones Futures: +0,71 Prozent

S&P 500 Futures: +0,77 Prozent

Nasdaq Futures: +0,82 Prozent

+++

06:10

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Technologieaktien folgten den US-Vorgaben der vergangenen Woche ins Minus. Allgemein herrschte vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed Zurückhaltung am Markt.

The Bank of England has already started to raise interest rates to fight inflation. The Federal Reserve is likely to follow soon. But how aggressive will America's central bank be? https://t.co/8s5UTNegk9 — CNN (@CNN) January 23, 2022

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 27'513 Punkten.

+++

05:05

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 113,86 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3326 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9138 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1328 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0353 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3555 Dollar.

+++

02:55

Die Aktie des hoch verschuldeten chinesischen Wohnungsbaukonzerns Evergrande legt in Hongkong fast zwölf Prozent zu. Hintergrund ist ein Medienbericht vom Freitag, wonach die Provinzregierung von Guangdong bis März einen Restrukturierungsplan vorlegen will.

(Reuters)