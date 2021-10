09:45

Der Leitindex SMI notiert 0,5 Prozent höher bei 12'126 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt 0,6 Prozent auf 1967 Zähler und der breite SPI 0,5 Prozent auf 15'608 Punkte.

Am breiten Markt geben SIG Combibloc nach Zahlen um 3,7 Prozent nach, während Bucher (+0,7 Prozent) fester sind. Idorsia (-1,3 Prozent) sind nach Zahlen ebenfalls schwächer.

Industrie - SIG Combibloc verdient trotz höherem Umsatz weniger https://t.co/U4x8MKwdmP pic.twitter.com/8vlmy8Dy8r — cash (@cashch) October 26, 2021

Gesucht sind Kuros (+5,7 Prozent). Die Biotechfirma hat die Umsätze mit seinem Schlüsselprodukt MagnetOS in den USA markant gesteigert.

Biotech - Kuros Biosciences steigert MagnetOs-Umsatz in den USA deutlich https://t.co/rJp6Ov5tZg pic.twitter.com/qL3kQ0leDv — cash (@cashch) October 26, 2021

+++

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,5 Prozent auf 12'128 Punkte.

Die Anleger würden zunehmend optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der Bilanzsaison. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend", kommentierte ein Händler.

Allerdings schwelten die Inflationssorgen und Lieferkettenprobleme weiter und könnten noch die eine oder andere Ergebnisprognose trüben. Dazu kommt, dass steigende Coronainfektionen in vielen Ländern wieder für Verunsicherung sorgen. Ein wichtiges Thema bleibe die Geldpolitik der grossen Notenbanken. Während die US-Notenbank Fed wohl kommende Woche den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden werde, seien von der Europäischen Zentralbank am kommenden Donnerstag noch keine solchen Ankündigungen zu erwarten, heisst es weiter.

Bei Logitech (-3,1 Prozent) kommt es zu Gewinnmitnahmen. Der Computerzubehörhersteller hat den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 um 4 Prozent gesteigert. Dagegen ging der Gewinn wegen höherer Kosten zurück. Trotz des deutlichen Rückgangs hat Logitech operativ die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Novartis (+1,2 Prozent) gehört zu den Gewinnern. Beim Pharmakonzern Novartis ist das Wachstum im dritten Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen verlaufen. Grösseres Interesse zieht allerdings die strategische Überprüfung der Generika-Sparte Sandoz auf sich, die der Konzern ebenfalls ankündigte. "Das weckt die Fantasien", sagt ein Händler.

Die Aktien von UBS (+2,4 Prozent) sind ebenfalls klar fester indiziert. Die Grossbank hat im dritten Quartal erneut von den günstigen Marktbedingungen und der zumeist positiven Anlegerstimmung profitiert und die bereits starken Vorjahreswerte sowie auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen.

+++

08:25

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Inficon: Stifel erhöht Kursziel von 1080 auf 1150 Franken, "Hold"

Stifel erhöht Kursziel von 1080 auf 1150 Franken, "Hold" Sika: Kepler Cheuvreux erhöht Kursziel von 340 auf 345 Franken, "Buy"

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gemäss vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär um 0,44 Prozent bei 12'116 Punkten höher. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die grössten Avancen zeigen Logitech (+3,2 Prozent), UBS (+2,2 Prozent) und Novartis (+1,1 Prozent). Logitech hat für das abgelaufene Quartal ein Rekordumsatz vermeldet. UBS und Novartis haben ebenfalls Zahlenkränze vorgelegt.

Der breite Markt gewinnt 0,14 Prozent. Auffallen tun nach Zahlen Bucher (+2,7 Prozent), Idorsia (+2,5 Prozent), SIG Combibloc (-1,4 Prozent).

+++

07:40

Der Euro hat sich am Dienstag bisher nur wenig bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1603 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie unwesentlich höher bei 1,1608 Dollar notiert.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken änderte sich der Euro bisher nur wenig. Derzeit wird er zu 1,0682 Franken gehandelt nach 1,0679 Franken am Montagabend. Der Dollar geht aktuell bei 0,9209 Franken um, nach 0,9198 Franken am Vorband.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. So werden am Vormittag in der Eurozone keine marktbewegenden Daten erwartet. Am Montag hatte das schwächer als erwartet ausgefallene deutsche Ifo-Geschäftsklima den Euro noch belastet.

+++

07:30

In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Am Montag hatte er ein knappes halbes Prozent im Plus bei 15'599,23 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street kam Kauflaune auf. Der Dow Jones und der S&P 500 verbuchten erneut Höchststände.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Google-Mutter Alphabet und den Software-Konzern Microsoft, die ihre Geschäftszahlen nach US-Börsenschluss vorlegen. Ausserdem öffnen der Deutsche Post-Rivale UPS und der Siemens-Konkurrent General Electric ihre Bücher. Diesseits des Atlantiks legen unter anderem die Schweizer Bank UBS, der französische Mobilfunker Orange sowie der Hochtief-Grossaktionär ACS Ergebnisse vor. "Die an der Wall Street vorgelegten Bilanzen zeigten bislang, dass die Unternehmen zumindest noch recht gut mit steigenden Preisen für Vorprodukte und Rohstoffe und den andauernden Lieferengpässen zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Diese Botschaft erhoffen sich Anleger jetzt auch von der deutschen Berichtssaison."

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) handelt vorbörslich gemäss der IG Bank 0,1 Prozent höher. Am Montag war der Schweizer Leitindex um 0,06 Prozent vor auf 12'063 Punkte vorgerückt.

+++

05:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent höher bei 29'100 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,2 Prozent und liegt bei 2019 Punkten.

Die Börse in Shanghai ist unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,3 Prozent.

Die Gewinne an der Wall Street verbesserten die allgemeinen Wirtschaftsaussichten, obwohl neue Sorgen über den chinesischen Immobiliensektor die Anleger in Hongkong und auf dem Festland belasteten. "Von den Unternehmen des S&P 500, die in dieser Saison berichtet haben, lag die Nettoüberraschung bei den Gewinnen bei 13 Prozent. Daher ist der Optimismus, der sich trotz Inflationsängsten in der Risikobereitschaft niederschlägt, leicht zu verstehen", schrieben Analysten der ANZ. "Die Wirtschaft bleibt sehr stark. Wir gehen davon aus, dass sich der Aufschwung wieder beschleunigen wird, sobald Lieferengpässe und Corona-Sorgen nachlassen.

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 113,86 Yen und stagnierte bei 6,3829 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9208 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1599 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0680 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3764 Dollar.

+++

Börse - Mit diesen fünf Wasseraktien profitieren Sie vom Megatrend «Blaues Gold» https://t.co/odAJ8f6jON pic.twitter.com/jbYJ9EF4eg — cash (@cashch) October 25, 2021

+++

00:00

Vor einer Flut an Unternehmensberichten in den kommenden Tagen haben sich die Anleger am Montag an den US-Börsen weiter mutig gezeigt. Die New Yorker Indizes setzten sich nach zähem Auftakt allesamt ins Plus ab und so reichte es sowohl beim Dow Jones Industrial als auch dem S&P 500 für erneute Bestmarken. Der Leitindex Dow stieg am Ende um 0,2 Prozent auf 35'741,15 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 4566,48 Zähler.

Noch optimistischer gingen die Anleger an die Technologiewerte heran, bevor nach Handelsschluss Facebook und im weiteren Wochenverlauf viele andere US-Branchengiganten ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Der von diesem Sektor geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 ging 1,0 Prozent höher bei 15'514,19 Punkten über die Ziellinie. Er hat aber auch etwas Aufholbedarf, schliesslich bleibt er im Gegensatz zum Dow und dem S&P von einem Rekord noch ein Stück weit entfernt.

Am Markt hiess es, die Anleger blickten weiterhin mit vorsichtigem Optimismus auf die Berichtssaison der Unternehmen, die in den kommenden Tagen auf Hochtouren läuft. "Die Berichte waren bisher sehr vielversprechend, aber ob die Märkte den Schwung weiter mitnehmen können, hängt davon ab, ob die grossen Tech-Unternehmen mit an Bord sind oder nicht", kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Er bezog sich damit auf die im Wochenverlauf erwarteten Resultate von Konzernen wie Alphabet , Microsoft , Apple und Amazon .

Was diesen vier Giganten schon längst gelang, ist nun auch bei Tesla Realität: Der Elektroautobauer ist am Montag mit einem Kurssprung um 12,7 Prozent in die Riege der US-Konzerne mit einer Marktbewertung von einer Billion US-Dollar aufgenommen worden. Zuletzt hatte schon ein starker Quartalsbericht die Aktien wieder auf Rekordrally geschickt, nun fungierte es als neuer Treiber, dass der US-Autovermieter Hertz 100'000 Elektroautos bestellt hat. Der Aktienkurs durchbrach erstmals die 1000-Dollar-Marke.

Bereits an diesem Montag stehen nach Handelsschluss die Kennziffern von Facebook auf der Agenda - ein Konzern, der zeitweise auch mehr als eine Billion Dollar schwer gewesen war. Während der Social-Media-Riese allgemein immer stärker unter öffentlichen Druck gerät, ranken sich derzeit die Spekulationen um die Frage, ob Chef Mark Zuckerberg dem Konzern einen neuen Namen gibt. Die Aktie schloss vor dem Quartalsbericht mit 1,3 Prozent im Plus.

Die zuletzt kräftig unter Druck geratenen Papiere von Paypal erholten sich, der Schwung liess aber im Verlauf mit letztlich 2,7 Prozent Plus etwas nach. Für Erleichterung sorgte, dass der Zahlungsabwickler Berichten über Übernahmegespräche mit Pinterest entgegen trat. Man strebe derzeit keinen Kauf der Fotoplattform an, teilte Paypal mit. Die Pinterest-Aktien sackten daraufhin um 12,7 Prozent ab.

In die Reihe der deutlichen Kursgewinner an der Nasdaq reihte sich die Moderna -Aktie mit einem Anstieg um etwa sieben Prozent ein. Der US-Impfstoffhersteller hat sein Vakzin gegen Covid-19 eigenen Angaben zufolge in einer Studie erfolgreich bei Kindern getestet. Bislang ist das Mittel zwar in der Europäischen Union für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen, in den USA aber erst ab 18 Jahren.

Allgemein gefragt waren einmal mehr die Ölwerte, wie Kursgewinne von 0,9 Prozent bei Chevron sowie fast zwei Prozent bei ExxonMobil zeigten. Der Preis für die US-Ölsorte WTI war am Montag erstmals seit 2014 wieder zeitweise über die Marke von 85 US-Dollar gestiegen. Eine hohe Nachfrage bei nur begrenztem Angebot gilt seit Wochen schon als Preistreiber.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)