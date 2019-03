09:10

Der SMI geht mit einem Plus von rund 0,2 Prozent in den Handel und steigt so auf 9473 Punkte. Damit ist der leichte Abwärtstrend der vergangenen zwei Tage fürs erste gebrochen.

Im Fokus steht am Berichtstag einmal mehr die Saga um den geplanten Austritt Grossbritanniens aus der EU. Diese gewährt den Briten den gewünschten Aufschub, allerdings lediglich um einige Wochen. An der Ausgangslage aus Sicht der Börsianer ändert sich damit nicht viel: Die Unsicherheit bleibt vorläufig gross. Die Bank of England hatte am Vortag einmal mehr davor gewarnt, dass die Ungewissheit negativ auf die Wirtschaft durchschlagen könnte.

Der Kompromiss der EU sieht einen Aufschub des Brexits bis mindestens zum 12. April vor. Sollte das britische Unterhaus dem bereits ausgehandeltem Brexit-Abkommen nächste Woche zustimmen, soll der Austritt am 22. Mai geregelt über die Bühne gehen. Gelingt das nicht, kann Grossbritannien bis zum 12. April neue Vorschläge machen.

Die SMI-Aktien ziehen mit wenigen Ausnahmen leicht an. Bei Swatch (+1 Prozent) steigt der Kurs deutlicher an, auch Richemont (+0,8 Prozent) steigen sichtbar. Die Novartis-Aktie legt um 0,3 Prozent zu. Der Pharmakonzern hat am Morgen die Pläne für die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon konkretisiert. Demnach soll der Spin-Off am 09. April erfolgen. Wie bereits zuvor kommuniziert, sollen Novartis-Aktionäre für fünf Novartis-Aktien einen Alcon-Anteil erhalten. Die Ratingagentur Moody's hat Alcon in einer Ersteinstufung bereits ein Emittentenrating von "Baa2" mit stabilem Ausblick erteilt. Bei der Credit Suisse, welche am Morgen den Geschäftsbericht veröffentlicht hat, beträgt das Kursplus 0,1 Prozent. Ausser einer markanten Lohnerhöhung für den CEO und die Geschäftsleitung hat dieser aber keine nennenswerten Neuigkeiten enthalten.

Für ABB (-0,1 Prozent) hat Baader Europe das Kursziel deutlich gesenkt, dabei aber die Kaufempfehlung bestätigt. Das bisherige Kursziel lag mit 27,30 Franken allerdings gleich um über 8 Franken über dem gestrigen Schlusskurs von 19,15 Franken. Das neue Ziel von 22,80 Franken scheint damit um einiges realistischer.

Im Fokus stehen im breiten Markt Mikron nach dem Ausstieg des Grossaktionärs Veraison oder Schaffner nach einer Gewinnwarnung. Seine Börsenpläne konkretisiert hat auch das Orthopädieunternehmen Medacta. Dessen Aktien sollen nach Plan ab dem 4. April an der SIX gehandelt werden.

+++

08:15

Julius Bär berechnet den SMI um 0,2 Prozent höher bei 9471 Punkten. Zykliker wie ABB (+0,2 Prozent) sind etwas höher gestellt als andere Kurse, was auf eine ruhige Börsenlage hindeutet. Auffälligkeiten bein Einzeltitel zeigen sich nicht.

Die Novartis-Aktie (+0,4 Prozent) hat die höchste Kurssteigerung, nachdem der Börsengang der Tochter Alcon für den 9. April in Aussicht gestellt wurde.

+++

08:10

Die Anleger in Asien haben sich zum Abschluss der Handelswoche an der Seitenlinie gehalten. Hoch im Kurs standen Technologiewerte, während Aktien aus der Finanz- und Pharmabranche aus den Depots flogen. "Der Höhenflug der Tech-Werte in den USA könnte darauf hinweisen, dass die Branche vor einem Comeback steht", sagte Norihiro Fujito, Chef-Investmentstratege beim Broker Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Angesichts unsicherer Aussichten für die US-Konjunktur hat die amerikanische Notenbank Fed die angepeilten Zinserhöhungen für dieses Jahr abgeblasen. Der Markt in Tokio konnte erst am Freitag darauf reagieren, da am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent höher bei 21.627 Punkten. Auf Wochensicht legte der Nikkei damit 0,8 Prozent zu. Der chinesische Standardwerteindex CSI300 notierte unverändert bei 3.835 Zählern. Auch andere asiatisch-pazifischen Börsen kamen kaum vom Fleck.

In Japan gehörten die Aktien von Chipherstellern wie Advantest und Tokyo Electron mit Aufschlägen von 6,2 und 5,2 Prozent zu den größten Gewinnern. Titel von Finanzhäusern wie T&D Holdings, Dai-ichi Life und Mitsubishi UFJ Financial Group verloren dagegen bis zu 1,2 Prozent. Ins Rampenlicht rückte der Biotechkonzern Eisai, dessen Titel um 17 Prozent abstürzten. Eisai und das US-Unternehmen Biogen stoppten zwei entscheidende klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer. Biogen-Aktien waren deswegen schon am Donnerstag unter Druck geraten.

+++

07:40

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,89 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um drei Cent auf 59,95 Dollar.

Auf Wochensicht ist der Preis für US-Öl deutlich um fast drei Prozent gestiegen. Der Brent-Preis legte seit Montag ebenfalls zu, aber nur etwas mehr als ein Prozent. Einer der stärksten Preistreiber in dieser Woche war die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Mittwoch hatte die US-Regierung einen kräftigen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche gemeldet.

Der stärkste Rückgang der Reserven seit Juli 2018 überraschte Rohstoffanalysten der Commerzbank: "Normalerweise steigen die Lagerbestände zu diesem Zeitpunkt des Jahres, was den kräftigen Lagerabbau umso bemerkenswerter macht." Sinkende Ölreserven können ein Hinweis für eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise.

+++

07:30

Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1377 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Schweizer Franken legte der Euro leicht zu. Die Gemeinschaftswährung geht am frühen Freitag-Morgen bei 1,1296 Franken um. Der US-Dollar kostet am Freitag-Morgen, zum Vorabend praktisch unverändert, 0,9927 Franken.

Eine stärkere Bewegung gab es hingegen beim britischen Pfund, das die Kursverluste der vergangenen Handelstage am Morgen ein Stück weit wettmachen konnte. Die Europäische Union und die britische Premierministerin Theresa May einigten sich in der Nacht zum Freitag auf eine Verschiebung des EU-Austritts Grossbritanniens. Der Kompromiss sieht einen Aufschub des Brexits bis mindestens zum 12. April vor.

+++

06:45

Nach einem Auf und Ab liegt der japanische Leitindex Nikkei derzeit unverändert bei 21'607 Punkten. Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings verloren teilweise zwei Prozent an Wert.

Investoren scheuten zunehmend das Risiko, sagte Marktstratege Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten hat die US-Notenbank Fed die angepeilten Zinserhöhungen für dieses Jahr abgeblasen. Der Markt in Tokio konnte erst am Freitag darauf reagieren, da am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Im Blickpunkt stand auch der japanische Pharmasektor. Das US-Biotechunternehmen Biogen und sein japanischer Entwicklungspartner Eisai stoppten zwei entscheidende klinische Studien zur Behandlung von Alzheimer. Die Papiere von Eisai wurden am Freitag zwar nicht gehandelt, die Aufträge zum Verkauf der Aktien summierten sich aber. Sie deuteten auf ein Kursminus von 17 Prozent. In der Folge liessen Anteilsscheine von anderen Pharmafirmen Federn. Astellas Pharmaceuticals beispielsweise fielen vier Prozent.

+++

06:30

Der Euro hat sich zum Franken erneut leicht gestärkt. Der Kurs liegt derzeit bei 1 zu 1.1294.

(Reuters)