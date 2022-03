09:25

Der immer weiter eskalierende Krieg in der Ukraine und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen haben die globalen Finanzmärkte weiter fest im Griff. Die US-Vorgaben vom Montagabend sind jedenfalls sehr negativ, und auch die Märkte in Asien notieren am Morgen europäischer Zeit ebenfalls stark im Minus.

Russland droht erstmals offen mit einem Gas-Lieferstopp durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, was die Energiepreise weiter in die Höhe treiben und die Aktienmärkte weiter unter Druck setzen dürfte. "Der Ukraine-Krieg hat die Märkte fest im Griff", sagte denn auch ein Händler. Der Grund für die gestrige Achterbahnfahrt sei die Unsicherheit über den Kriegsverlauf gewesen, vor allem im Zusammenhang mit den russischen Energielieferungen. Dies dürfte wohl so weiter gehen, besonders nach der jüngsten Drohung Russlands.

Der SMI notiert nach Handelsbeginn allerdings höher bei 11'216 Punkten (+1 Prozent). An der Spitze des Index' stehen Swiss Re (+3,6 Prozent), Richemot (+3,3 Prozent) und Sika (+2,4 Prozent).

Negativ notiert nur Novartis (-2,4 Prozent). Der Pharmakonzern wird heute allerdings ex Dividende von 3,10 Franken gehandelt, was auf dem Schusskurs vom Montag rund 4 Prozent entspricht. Da Novartis ein Schwergewicht im Index ist, drückt diese Kursentwicklung auch auf den SMI. Der Midcap-Index SMIM verliert denn auch mit 1,8 Prozent deutlich weniger an Terrain.

Im breiten Markt liegt der Fokus auf den diversen Unternehmen, die ihre Geschäftszahlen 2021 präsentiert haben. Es sind dies etwa Lindt (PS +1,5 Prozent), Dufry (+5,1 Prozent), Flughafen Zürich (+5,5 Prozent), Huber+Suhner (+3,4 Prozent) oder Galenica (+2,3 Prozent).

09:05

Nach Beginn des Handels notiert der SMI um 0,7 Prozent bei 11'131 Punkten tiefer. Die Aktie von Novartis wird ex-Dividende gehandelt.

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: UBS: Credit Suisse senkt auf 20,50 (21) Fr. - Outperform

Credit Suisse senkt auf 20,50 (21) Fr. - Outperform Richemont: Bernstein senkt auf 149 (160) Fr. - Outperform

Bernstein senkt auf 149 (160) Fr. - Outperform Givaudan: Bernstein senkt auf 3440 (3590) Fr. - Market Perform

Bernstein senkt auf 3440 (3590) Fr. - Market Perform Julius Bär: Credit Suisse senkt auf 65 (70) Fr. - Outperform

Credit Suisse senkt auf 65 (70) Fr. - Outperform Glencore: Julius Bär erhöht auf 4,80 (3,60) GBP - Hold

Julius Bär erhöht auf 4,80 (3,60) GBP - Hold Swatch: Bernstein senkt auf 279 (370) Fr. - Outperform

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 2,2 Prozent bei 10'958 Punkten tiefer.

Die Aktien von ABB, Richemont, Credit Suisse, UBS, Logitech, Swiss Life, Swiss Re und Zurich sind mehr als 2 Prozent tiefer gestellt.

Novartis sind 5,3 Prozent tiefer gestellt, werden allerdings ex-Dividende gehandelt.

08:00

Die Preisexplosion an den Metallbörsen geht weiter. Aus Furcht vor Lieferausfällen in Folge des Ukraine-Kriegs decken sich Anleger ein. Das für Autokatalysatoren verwendete Palladium, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, steigt um mehr als sechs Prozent auf 3195 Dollar je Feinunze. Aluminium, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, legt mehr als vier Prozent auf 3900 Dollar je Tonne zu. Der Preis für zur Stahl-Herstellung benötigte Nickel steigt um mehr als das Doppelte auf ein Rekordhoch von 101.365 Dollar je Tonne.

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Die mehrjährigen Höchststände vom Vortag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 127,88 US-Dollar. Das waren 4,67 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,73 Dollar auf 123,13 Dollar.

Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Es wurden jeweils die höchsten Niveaus seit dem Jahr 2008 erreicht. Hauptgrund waren Bemerkungen von US-Aussenminister Antony Blinken, der einen Importstopp für russisches Erdöl ins Spiel brachte. Während die USA weiter auf ein solches Einfuhrverbot zusteuern, ist die Europäische Union in der Frage uneinig. Insbesondere Deutschland ist dagegen.

06:20

Bei der IG Bank zeigt der SMI vorbörslich ein Minus von 1,1 Prozent an.

Der Schweizer Leitindex sackte am Montag vorübergehend um mehr als drei Prozent bis auf 10'871 Punkte ab. Schwächer war das Bluechip-Barometer letztmals am 15. März vergangenen Jahres. Zum Handelsschluss lag der SMI noch 0,84 Prozent im Minus bei 11'205 Zählern.

06:15

Die Aussicht auf ein Verbot von Ölimporten aus Russland vertreibt am Dienstag die Anleger aus den Märkten in Asien. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist bereit, ein amerikanisches Embargo für russisches Öl auch dann zu verhängen, wenn die europäischen Verbündeten nicht mitziehen. "Die Märkte sind jedoch volatil und reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen der Stimmung", schrieben Analysten der ANZ-Bank in einer Notiz.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,1 Prozent bei 24'938 Punkten tiefer.

Russia threatened to cut natural gas supplies to Europe via the Nord Stream 1 pipeline as part of its response to sanctions imposed over the invasion of Ukraine https://t.co/pE5MXMXHBy — Bloomberg (@business) March 8, 2022

04:05

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

04:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,38 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3107 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9250 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0872 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0057 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3120 Dollar.

22:25

Angesichts des fortdauernden Krieges in der Ukraine und weiter steigender Energiepreise sind die Aktienkurse in den USA zu Wochenbeginn erneut unter starken Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag um 2,4 Prozent auf 32'817 Punkte. Damit nahm der Dow wieder Kurs auf das Tief von Ende Februar, als der Index auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr eingeknickt war.

Russland und die Ukraine hatten nach ihrer dritten Verhandlungsrunde die Absicht zur Schaffung humanitärer Korridore in den umkämpften Gebieten bekräftigt. Es gebe kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski sagte, dass es an diesem Dienstag einen neuen Anlauf geben solle, um die Menschen über die Korridore in Sicherheit zu bringen. Er zeigte sich insgesamt aber enttäuscht von dem Treffen.

Der marktbreite S&P 500 büsste 2,95 Prozent auf 4201 Punkte ein. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 3,75 Prozent auf 13 319,38 Zähler noch weiter nach unten.

Gesucht waren angesichts der fortdauernden Spannungen zwischen Russland und dem Westen erneut die Hersteller von Rüstungsgütern und Verteidigungstechnik. So stiegen die Aktien von Lockheed Martin um 1,8 Prozent auf ein Rekordhoch. Ein Rekordhoch meldeten auch General Dynamics , sie gewannen 0,8 Prozent. Raytheon Technologies verloren dagegen 1,4 Prozent zu.

Unter Druck gerieten dagegen vor allem Aktien aus der Finanzbranche. So büssten American Express acht Prozent ein und Visa 4,8 Prozent. Angesichts der stark steigenden Energiepreise könnten Verbraucher die Konsumausgaben reduzieren, hiess es im Handel. Das würde die grossen Kreditkartenbetreiber belasten. Zudem unterboten die im Januar an Verbraucher vergebenen Kredite die Erwartungen bei weitem. Auch die Papiere von Banken wie JPMorgan , Wells Fargo und Bank of America gerieten unter Druck.

Die Aussicht auf klammere Konsumenten in Folge der anziehenden Öl- und Gaspreise bekamen auch die Aktien der Reisebranche zu spüren. Titel wie Trip.com und Booking mussten schwer Federn lassen. Diesem Trend konnten sich auch die Anteile des Fahrdienstvermittlers Uber nicht entziehen, die trotz einer höheren Gewinnprognose für das laufende Quartal um 4,2 Prozent nachgaben.

Profiteure der steigenden Öl- und Gaspreise waren erneut die Förderkonzerne und ihre Zulieferer und Dienstleister. Die Aktien von Exxonmobil stiegen um 3,6 Prozent und die von Chevron um 2,1 Prozent. Halliburton gewannen sogar 6,2 Prozent.

Die Aktien der IT-Sicherheitsfirma Mandiant schnellten im späten Handel um 16 Prozent nach oben. Der Internetgigant Google sei in Gesprächen mit dem Unternehmen über eine Übernahme, hiess es in einem Branchendienst unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

