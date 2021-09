09:35

Lufthansa-Aktien starten nach einem positiven Analystenkommentar durch und gewinnen bis zu 3,5 Prozent auf 6,42 Euro. Goldman Sachs setzte die Bewertung auf "Neutral" von "Sell" herauf. Die jüngste Kapitalerhöhung und Ergebnisprognose hätten zu verbesserten Ertragsaussichten für 2022-23 geführt, hieß es bei der US-Investmentbank. Der Frachthandel werde sich im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr voraussichtlich stärker entwickeln. Ab 2022 sei wieder mit einem positiven Free Cash Flow zu rechnen.

Nach der Orientierung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) über Anleihenkäufe und Zinsen zieht der SMI um 0,7 Prozent auf 11'922 Punkte an. Die Fed habe mit ihren geldpolitischen Signalen die Erwartungen der Anleger voll erfüllt und negative Überraschungen seien ausgeblieben. Das Tapering nahe, heisst es am Markt. Wenn der Arbeitsmarkt im September stark bleibt, dürfte das Fed nach der November-Sitzung damit beginnen, die Anleihekäufe zu verringern.

Positiv sei auch, dass sich die Lage um den in Schwierigkeiten steckenden chinesischen Immobilienentwickler Evergrande etwas entspannt habe. Allerdings dürften sich die hiesigen Anleger wegen der um 09.30 Uhr anstehenden Veröffentlichung der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zunächst zurückhalten, heisst es am Markt weiter. Experten erwarten allerdings auch von der SNB keine Überraschungen.

Am stärksten steigen die Valoren von Logitech (+1,5 Prozent), Richemont (+1,4 Prozent)und Holcim (+1,2 Prozent). Auch die Grossbanken UBS (+1,1 Prozent) und CS (+1,2 Prozent), die schon am Vortag die Erholung des Marktes angeführt haben, sind gefragt. Allerdings waren sie zu Wochenbeginn im Zusammenhang mit den Problemen um Evergrande stark unter die Räder geraten.

Bachem (+0,9 Prozent) entziehen sich für den Moment kritischen Einschätzungen zu einer Kapitalerhöhung. Der Peptidhersteller will bis zu eine Million neue Aktien über eine genehmigte Kapitalerhöhung ausgeben, weil grosse Investitionen in den Kapazitätsausbau anstehen. Das entspricht rund 7 Prozent des aktuell ausstehenden Aktienkapitals.

Dagegen legen SPS (+1,5 Prozent) klar zu. Die Tochter Swiss Prime Site Solutions hat von der Eidgenössische Finanzmarkaufsicht die Genehmigung erhalten, eigene Fonds zu verwalten und den Kunden anzubieten.

Nach der Börsenöffnung steigt der SMI um 0,8 Prozent auf 11'926 Punkte.

Die ZKB hat vorübergehend die Abdeckung für die Aktien des

Biochemie-Unternehmens Bachem eingestellt. Die Kantonalbank begründet dies mit

der heute durch Bachem bekanntgegebenen Transaktionsabsicht. Zuletzt hatte die

ZKB die Aktien mit dem Rating "Marktgewichten" eingestuft.

Bachem beendeten den Börsenhandel am Mittwoch auf 785 Franken. Vorbörslich fällt der Kurs um 2,6 Prozent.

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien Schindler: JPMorgan senkt auf 290 (305) Fr. - Neutral

JPMorgan senkt auf 290 (305) Fr. - Neutral Baloise: Berenberg senkt auf 161,50 (175) Fr. - Hold

Berenberg senkt auf 161,50 (175) Fr. - Hold Helvetia: Vontobel senkt auf 110 (112) Fr. - Hold

Vontobel senkt auf 110 (112) Fr. - Hold Bachem: ZKB stellt vorübergehend Abdeckung ein

Julius Bär berechnet den SMI knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn in der Schweiz um 0,5 Prozent bei 11'899 Punkten höher.

Die Aktie der UBS ist um 1 Prozent höher gestellt, jene der Credit Suisse ebenfalls um 1 Prozent. Einerseits profitieren die Grossbanken-Aktien von den US-Vorgaben. Für die UBS liegt auch eine Kaufempfehlung vor.

Am breiten Markt schlägt sich eine geplante Kapitalerhöhung bei Bachem (-2,6 Prozent) negativ nieder. Swiss Prime Site (+1,6 Prozent) hat eine Finma-Lizenz für Fonds erhalten.

Der Goldpreis fällt am zweiten Tag in Folge, nachdem die Fed angekündigt hat, den Stimulus im November langsam abzubauen. Gold handelt derzeit für 1766 Dollar pro Feinunze.

Der SMI handelt laut der IG Bank vorbörslich um 0,3 Prozent höher.

Am Mittwoch schloss der SMI um 0,4 Prozent auf 11'838 Punkten höher.

Asiatische Aktien haben am Donnerstag zugelegt, getragen von positiven Nachrichten vom angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern China Evergrande Group. Insgesamt blieben die Anleger jedoch nervös, was die Zukunft von Evergrande betrifft.

Ein wichtiger Test steht am heutigen Donnerstag an, wenn Zinszahlungen für Anleihen in Höhe von 83,5 Millionen Dollar fällig werden. "Es ist noch ein langer Weg bis zur Lösung dieses Problems", sagte Kerry Craig, Global Market Stratege bei JP Morgan Asset Management. "Einige der unmittelbaren Ängste vor einem Zusammenbruch werden nachlassen, aber es wird weiterhin ein Thema bleiben, weil der Immobilienmarkt und das Baugewerbe ein so großer Teil der chinesischen Wirtschaft sind."

Die Aktie von Evergrande stieg an der Börse in Hongkong um über 12 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Die Börse in Tokio bleibt am Donnerstag wegen Feiertag geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,85 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4656 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9266 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1701 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0843 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3629 Dollar.

Die Wall Street ist am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Zum Wochenstart hatte die Furcht vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor noch auf die Stimmung gedrückt. Nun verschaffte sich der hochverschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande eigenen Angaben zufolge Luft bei Zinszahlungen und sorgte so für eine gewisse Erleichterung am Aktienmarkt. Zudem gab es zur Wochenmitte wie von Anlegern erhofft keine negativen Signale von Seiten der Geldpolitik.

Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,00 Prozent höher bei 34'258,32 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,95 Prozent auf 4395,64 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,99 Prozent auf 15'176,51 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, steuert aber wie erwartet auf eine weniger grosszügige Linie zu. Die Notenbank signalisierte, dass die konjunkturstützenden Käufe von Wertpapieren demnächst zurückgefahren werden könnten.

"Falls die Fortschritte im Grossen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", erklärte die US-Notenbank. Die Wirtschaft habe sich auf die Ziele der Zentralbank zu bewegt. Die Inflation war zuletzt hoch, während die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sich von der Corona-Pandemie erholten.

An den Börsen seien die Aussagen der Fed gut angekommen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Sie erfüllten alle Erwartungen und enthielten keinerlei negative Überraschungen.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von Fedex am S&P-500-Ende um mehr als neun Prozent ab. Der Paketdienst hatte bereits nach den ersten drei Monaten sein Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Die schwierigen Bedingungen dürften sich noch einige Zeit auswirken, hiess es. Fedex verfehlte zudem in dem Ende August abgeschlossenen ersten Quartal massiv die Gewinnerwartungen des Marktes.

Dagegen stiegen im S&P 500 die Papiere von General Mills um gut drei Prozent. Wie Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns zum ersten Geschäftsquartal zeigten, lagen sowohl Umsatz als auch Ergebnis über den Erwartungen.

Mit Blick auf die Technologiewerte fielen die Anteilsscheine von Facebook um rund vier Prozent. Das Online-Netzwerk hat weiterhin Probleme, sein Werbegeschäft an den verstärkten Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone anzupassen. Das Unternehmen versuchte nun, seine Werbekunden zu beruhigen. Der Erfolg ihrer Anzeigen-Kampagnen sei nicht so stark abgesackt, wie dies fehlerhafte Facebook-Daten vermuten liessen, hiess es in einem Blogeintrag.

Die Papiere von Adobe Systems büssten gut drei Prozent ein. Das Softwareunternehmen hatte mit seinen Geschäftszahlen die hohen Markterwartungen verfehlt.

