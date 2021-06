09:10

Die Schweizer Börse eröffnet am Donnerstag etwas tiefer. Der seit Monatsanfang dauernde Aufwärtstrend dürfte nun ins Stocken geraten und der Angriff auf die 12'000 Punkte-Marke im SMI zunächst vertagt werden, sagen Händler. Sie verweisen dabei auf die negativen Vorgaben aus den USA. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend zwar bestätigt, dass sie nach wie vor an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik festhalten will und auch keine klaren Signale für eine Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) gegeben. Fed-Chef Jerome Powell zeigte sich im Anschluss aber zuversichtlicher für die wirtschaftliche Entwicklung.

Der SMI notiert um 09:10 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 11'949,25 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex bei 11'996 Zählern ein neues Rekordhoch markiert, aber etwas darunter geschlossen.

Gewinner unter den Blue Chips sind die beiden Grossbanken UBS (+0,9%) und CS (+1,4%). Sie reagieren damit positiv auf die Zinssignale des Fed und die gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen. Ausserdem profitieren sie von einem positiven Bericht der SNB. Die Schweizerische Nationalbank sieht UBS und Credit Suisse im aktuellen Umfeld gut aufgestellt.

Dagegen hat der starke Zuwachs bei Schweizer Uhrenexporten keinen positiven Einfluss auf die beiden Uhren-Aktien Richemont und Swatch (je -0,5%). Die Uhrenexporte legten im Mai um fast 180 Prozent zu und erreichten damit fast wieder das Vor-Corona-Niveau.

08:25

Die Aussicht auf eine vorzeitige Straffung der US-Geldpolitik verleiht dem Dollar Rückenwind. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt um bis zu 0,4 Prozent auf 91,4830 Punkte - den höchsten Stand seit zwei Monaten. Der EURO fällt bis auf 1,1982 Dollar zurück. Vor der Fed-Sitzung am Mittwoch hatte er noch über 1,21 Dollar notiert. Die führenden Notenbanker signalisierten in ihren Projektionen im Mittel erstmals seit Beginn der Krise, dass es 2023 eine Erhöhung der Zinsen geben könnte. Bislang hatten sie eine Zinswende erst ein Jahr später angepeilt.

08:05

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag mit Abgaben in den Handel gehen. Der SMI steht nach Angaben der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,22 Prozent tiefer. Am gestrigen Mittwoch schloss der Leitindex 0,5 Prozent höher bei 11'982 Punkten.

Ausser den Grossbanken UBS und CS (je +0,2%) notieren sämtliche SMI-Titel negativ in einer Spanne zwischen 0,2 und 0,3 Prozent. Die Grossbanken profitieren von einem positiven Bericht der SNB. Die Schweizerische Nationalbank sieht UBS und Credit Suisse im aktuellen Umfeld gut aufgestellt. Trotzdem brauche es die Kapitalanforderungen, um eine angemessene Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, so die SNB.

07:50

Die Ölpreise haben am Donnerstag die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Nachdem zuletzt mehrjährige Höchststände erreicht worden waren, gaben die Notierungen am Morgen etwas nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,11 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 71,94 Dollar.

07:40

Die Curevac-Aktie bricht nun auch im europäischen Handel auf der Trading-Plattform Lang und Schwarz regelrecht ein. Das Minus beläuft sich auf knapp 54 Prozent bei einem Kurs von 36,5 Euro. Gestern hatte die Aktie im europäischen Handel noch bei 81 Euro geschlossen.

Der Corona-Impfstoffkandidat CVnCoV von Curevac hat bei einer zweiten Zwischenanalyse die statistischen Ziele verfehlt. "In einer bislang beispiellosen Umgebung mit mindestens 13 Varianten innerhalb der untersuchten Teilmenge der Studienteilnehmer in dieser Zwischenanalyse erzielte CVnCoV eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades und erreichte damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien", teilte das Tübinger Unternehmen mit.

Schweiz hatte sich bereits 5 Millionen Dosen gesichert: Curevac-Impfstoff fällt durch https://t.co/t7TfPsfsS7 — Blick (@Blickch) June 17, 2021

06:30

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,22 Prozent tiefer. Am gestrigen Mittwoch schloss der Leitindex 0,5 Prozent höher bei 11'982 Punkten.

06:00

Die Aussicht auf einer früher als bislang erwartete Zinswende der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag die Anleger in Asien verschreckt. Die Währungshüter ziehen trotz ihrer weiterhin kräftigen Konjunkturhilfen eine frühere Abkehr vom Krisenmodus in Betracht. Die asiatischen Aktien fielen auf ein Drei-Wochen-Tief. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 28.907 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1961 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

"Die Anleger scheinen auf die Ankündigung der Fed und die Rückgänge bei den US-Aktien überreagiert zu haben", sagte Shoichi Arisawa, General Manager bei IwaiCosmo Securities. "Aber das ist verständlich, denn der US-Markt könnte heute Abend wieder fallen, da der Markt die Ankündigung der Fed, die kurz vor Börsenschluss gemacht wurde, noch nicht ganz verdaut haben könnte." Die drei wichtigsten Wall-Street-Indizes rutschten über Nacht ab.

Five things you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/xicbtmkDKa — Bloomberg Next China (@next_china) June 17, 2021

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,64 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,4193 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9079 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2000 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0897 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3997 Dollar.

23:30

Die in den USA gehandelte Curevac-Aktie brach im nachbörslichen Handel zunächst 52 Prozent ein.

22:45

Die Entscheidungen und Kommentare der US-Notenbank Fed haben die Wall Street am Mittwoch etwas tiefer ins Minus gezogen. Der Dow Jones Industrial fiel kurzzeitig unter die Marke von 34 000 Punkten und schloss mit einem Verlust von 0,77 Prozent bei 34 033,67 Zählern. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 sank um 0,54 Prozent auf 4223,70 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,34 Prozent auf 13 983,01 Punkte ein.

Die Federal Reserve setzt ihre extrem lockere Geldpolitik angesichts fortdauernder Corona-Gefahren fort, denkt aber offenbar stärker darüber nach, sie etwas zurückzufahren. Eine entsprechende Debatte darüber habe begonnen, sagte Fed-Chef Jerome Powell nach der zweitägigen Zinssitzung der Notenbank. Konkret geht es darum, wann die Fed ihre regelmässigen Geldspritzen zur Stützung der Wirtschaft zurückschrauben will. Derzeit kauft sie jeden Monat Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Wert von 120 Milliarden US-Dollar.

Der Leitzins in den USA bleibt zunächst in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Ziel der lockeren Linie ist es, die US-Wirtschaft in der Corona-Pandemie zu stützen. Ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation hob die Fed an. So rechnet sie für dieses Jahr mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum um 7,0 Prozent anstatt der bisher erwarteten 6,5 Prozent.

