09:45

SMI legt um 0,45 Prozent auf 9585 Punkte zu. Das ist ein neuer Rekordstand, nachdem im Montagshandel ein Wert von 9584 Punkten erreicht worden. Der langjährige SMI-Rekordstand war am letzten Freitag geknackt worden.

Die Stimmung sei angesichts der konjunkturellen Aussichten weiterhin mehrheitlich positiv, trotz der vor Blasen warnenden Stimmen, sagen Händler. Für einen weiteren Anstieg des Leitindex werde nun aber vorerst der Beginn der Berichtssaison abgewartet. Die Unternehmen müssen mit ihren Gewinnen beweisen, dass das Geschäftsjahr 2017 so gut ausgefallen ist wie erhofft.

Etwas im Fokus stehen Sika (+1,05 Prozent) welches als erstes Unternehmen unter den Bluechips Umsatzangaben für das Geschäftsjahr 2018 gemacht hat. Dabei wurden auch die optimistischsten Schätzungen übertroffen, was der Aktie vorbörslich zu einem Plus von 0,1 Prozent verhilft. Auch beim noch nicht kommunizierten Gewinn rechnet Sika mit einem Rekord und blickt zudem optimistisch in die Zukunft.

Zu den Pharma-Werten Novartis (+0,43 Prozent) und Roche (+0,38 Prozent) gibt es Neuigkeiten. So hat Novartis hat über eine Ausweitung der Vergleichsstudien mit dem Mittel gegen Schuppenflechte Cosentyx berichtet. Derweil geht Roche in Japan über seine Tochtergesellschaften Chugai und Genentech gegen ein Nachahmerprodukt des Krebsmedikaments Rituxan (MabThera) der Novartis-Tochtergesellschaft Sandoz vor.

Geberit (-0,53 Prozent) indessen fallen nach einem gestrigen Kursrückgang weiter. Gegen den insgesamt gehaltenen Trend fallen zudem ABB mit einem Minus von 0,59 Prozent etwas auf. Der Titel werde von einer Rückstufung eines grösseren internationalen Instituts etwas zurückgeworfen, hiess es dazu in Händlerkreisen. Gleichzeitig hat die Société Générale das Kursziel etwas erhöht und das Rating "Hold" bestätigt.

Im breiten Markt stehen Burckhardt Compression unter Beobachtung, welche um 0,18 Prozent fallen. Der Hersteller von Kolbenkompressoren aus Winterthur hat im Vorfeld eines Investorentages die bisherigen Ziele für das Geschäftsjahr 2017/18 bestätigt. Demnach wird weiterhin ein Umsatz auf Vorjahreshöhe und eine EBIT-Marge von 6 Prozent bis 9 Prozent angestrebt. Ausserdem wurden die Mittelfristziele konkretisiert. Stärker präsentieren sich zudem Flughafen Zürich mit einem Plus von 0,93 Prozent. Laut Händlern wird die Aktie von Santander neu zum Verkauf empfohlen.

08:25

Der SMI steigt vorbörslich um 0,07 Prozent auf 9549 Punkte. Nachdem die Aktie von Givaudan gestern wegen einer Herabstufung deutlich gefallen war, steht sie derzeit wieder bei 0,5 Prozent höher und führt die Liste der 20 TItel an.

Mit einem Rückgang um 0,4 Prozent fällt dafür ABB ab, ebenfalls wegen einer Herunterstufung. Die übrigen Titel verhalten sich unaffällig, darunter auch Sika (+0,2 Prozent), wo heute sehr gute Umsatzzahlen zum Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht wurden: Sika steigerte den Umsatz 2017 in Lokalwährungen stärker als erwartet um 8,9 Prozent auf den Rekordwert von 6,25 Milliarden Franken. Analysten hatten durchschnittlich einen Umsatz von 6,19 Milliarden Franken prognostiziert. Im laufenden Jahr peilt der Konzern ein Umsatzplus von über zehn Prozent und eine überproportionale Steigerung des Betriebsgewinns an. Im vorbörslichen Handel wurde die Aktie um 0,1 Prozent höher indiziert.

Für die Aktien von Nestle wurde ebenfalls ein um 0,1 Prozent höherer Kurs genannt. Die US-Private-Equity-Gesellschaft Rhône Capital hat einem Bericht der "Financial Times" zufolge ein verbindliches Angebot für das US-Süsswarengeschäft des Nahrungsmittelkonzerns vorgelegt. Weitere Bieter sind Medienberichten zufolge Ferrero und Hershey (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Ansonsten ist es ruhig: "Die Anleger warten auf den Beginn der Berichtsaison. Wenn die Firmen die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllen oder übertreffen, hat der Markt noch viel Potenzial", sagte ein Händler. Aber bis zum Start der Bilanzsaison dauere es noch eine kurze Zeit. Zudem seien die Vorgaben weder von der Wall Street noch aus Fernost richtungsweisend

08:10

Getrieben von Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben sich Anleger in Asien am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Die Börsen in Japan gingen mit den höchsten Schlusskurse seit 26 Jahren aus dem Handel. Der MSCI-Index für die asiatischen Börsen mit Ausnahme Japans stieg zeitweise auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 591,28 Punkten und stellte damit fast seinen Rekord aus dem Jahr 2007 ein.

06:50

Der Nikkei ist so hoch wie seit 1991 nicht mehr. Der Standardwerte-Index der Tokioter Börse steit um 0,6 Prozent auf 23.850 Punkte. Am Montag war die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Investoren konnten damit erst später auf die Kursgewinne der Wall Street am Freitag reagieren.

Gefragt waren etwa Aktien des Modehändlers Fast Retailing. Der Konzern hatte bekanntgegeben, dass der Dezemberumsatz seiner Filialen der Marke Uniqlo im Jahresvergleich um 18 Prozent zulegte. Die Aktie stieg daraufhin um 1,75 Prozent. Auf den Kauflisten standen auch Anbieter von Geräten für die Chipindustrie und Elektronikbauteilhersteller. So legten Tokyo Electron um 1,6 und TDK um 0,8 Prozent zu.

Schwächerer Yen und globale Börsenrallye: #Nikkei 225 nimmt starke Vorgaben auf und klettert nach Feiertag auf nächstes 26-Jahres-Hoch pic.twitter.com/Sh0srG07qR — DER AKTIONÄR (@aktionaer) 9. Januar 2018

An den Devisenmärkten behauptete sich der Euro gegen die US-Währung und kostete 1,1970 Dollar. Im Vergleich zur japanischen Währung gab der Greenback nach und wurde mit 112,60 Yen bewertet. Ein Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9767 und zum Euro mit 1,1692 bewertet.

