Die Furcht vor Lieferausfällen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine beschert Weizen den grössten Preissprung seit fast 13 Jahren. Der US-Future steigt um mehr als neun Prozent auf ein Neuneinhalb-Jahres-Hoch von 9,2025 Dollar je Scheffel. Russland und die Ukraine sind wichtige Weizen-Exporteuere.

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich mit einem Minus von 2,2 Prozent eingeschätzt. Am meisten, nämlich rund 5 Prozent, geben die Aktien von UBS und Credit Suisse nach. Die Aktien von SGS und Swisscom halten sich mit einem Minus von knapp über 1 Prozent am besten.

Dabei hatten die Anleger nach dem Schock über Russlands Invasion in der Ukraine zum Wochenschluss noch neuen Mut geschöpft. Der SMI war am Freitag um 3,1 Prozent gestiegen. Am Wochenende verschreckte der russische Präsident Wladimir Putin Börsianer allerdings, indem er die Automstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzte.

Dies drängt die anstehenden Firmenbilanzen in den Hintergrund. Aus dem Ausland legen unter anderem der Computer-Konzern HP, die Pharmafirma GlaxoSmithkline und das Geldhaus Erste Group Zahlen vor. Auf der Konjunkturagenda steht der Chicago-Einkaufsmanager-Index aus den USA.

Wegen des Ukraine-Kriegs suchen immer mehr Anleger Schutz im "sicheren Hafen" Gold. Das Edelmetall steuert mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 1928,32 Dollar je Feinunze auf den grössten Tagesgewinn seit etwa einem Jahr zu.

Die wachsende Furcht vor Lieferausfällen treibt den Ölpreis erneut. Die Sorte Brent aus der Nordsee steuert mit einem Plus 7,3 Prozent auf 105,07 Dollar je Feinunze auf den größten Tagesgewinn seit fast eineinhalb Jahren zu. Gleichzeitig verteuert sich Palladium um knapp acht Prozent auf 2551,50 Dollar je Feinunze. Russland ist ein wichtiger Exporteur dieses Edelmetalls.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich mit einem Minus von 2,2 Prozent eingeschätzt.

Die Terminkontrakte auf den US-Börsen notieren ebenfalls dick im Minus. Die Futures auf dem Dow Jones fallen 1,7 Prozent und auf dem Nasadq 100 2,6 Prozent

Der Rubel ist wegen der verschärften Sanktionen auf ein Rekordtief gefallen. Auf der Handelsplattform EBS stürzte er in der Nacht um fast 42 Prozent ab. Für einen Dollar mussten zeitweise 119 Rubel hingelegt werden.

An der Moskauer Börse soll der Devisenhandel am Montag erst um 10:00 Uhr Moskauer Zeit (08:00 Uhr MEZ) beginnen - drei Stunden später als üblich. Unterdessen untersagte die russische Zentralbank Ausländern den Verkauf russischer Wertpapiere. Die Händler sollen Verkaufsorder von Ausländern nicht ausführen, ordneten die Währungshüter an.

-Brent crude soars past $104 after Western nations unleash more sanctions to isolate Russia

-Offshore Russian ruble slides by almost 30% on sanctions

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 26'440 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1874 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

"Wir hatten eine Flut von sehr negativen Informationen über das Wochenende", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG Australien. "Die Volatilität ist erhöht, die Kurse sind unglaublich unbeständig." Im eskalierenden Streit mit dem Westen hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Atomstreitkräfte seines Landes am Sonntag in Alarmbereitschaft versetzt.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 115,52 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3106 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9268 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 1 Prozent auf 1,1153 Dollar und gab 0,9 Prozent auf 1,0341 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,4 Prozent auf 1,3350 Dollar.

