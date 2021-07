+++

Nachdem die Wall Street im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten auf Rekordhöhen gestiegen war, hat sich die Börse in Tokio am Freitag zunächst stärker gezeigt.

"Der schwächere Yen beflügelt die Aktien von Autoherstellern und anderen Firmen wie Sony, da die Investoren erwarten, dass sie ihren Ausblick anheben könnten", sagte Norihiro Fujito, Chefanlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent höher bei 28.791 Punkten.

In China sind die Aktien einen Tag nach den Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der Kommunistischen Partei gefallen. Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 111,57 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4764 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9259 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1840 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0968 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3767 Dollar.

Dank ermutigender US-Arbeitsmarktdaten knüpfte die Wall Street zum Auftakt des neuen Halbjahrs an ihre jüngsten Kursgewinne an. Der breit gefasste Leitindex S&P 500 schloss 0,5 Prozent höher auf 4319 Punkten und damit den sechsten Tag in Folge auf einem Rekordhoch. Der Dow Jones der Standardwerte gewann 0,4 Prozent auf 34'633 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 14.522 Punkte vor.

In der vergangenen Woche stellten 364.000 Amerikaner Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, rund 26'000 weniger als erwartet. Gleichzeitig fiel die Zahl der Entlassungen auf den niedrigsten Stand seit 21 Jahren. "Das ist ein echter Lichtblick", sagte Cliff Hodge, Chefanleger des Vermögensverwalters Cornerstone. Dass die Zahl unter der Marke von 400'000 geblieben sei, werde sicher den Optimismus in der nachrichtenarmen Sommerzeit stützen.

Wichtiger für die Entwicklung der Börse in den kommenden Wochen sind jedoch die monatlichen Beschäftigtenzahlen am Freitag. Analysten prognostizierten für Juni den Aufbau von 700'000 Jobs ausserhalb der US-Landwirtschaft. "Solide Daten wären zwar gute Nachrichten für die Wirtschaft insgesamt, könnten aber Inflationsängste und Diskussionen über eine Drosselung der Wertpapierkäufe durch die Notenbanken neu entfachen", warnte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades.

Steil abwärts ging es mit den in den USA notierten Aktien von CureVac. Sie stürzten um fast acht Prozent ab, nachdem die endgültige Begutachtung der Testergebnisse die geringe Wirksamkeit des Coronavirus-Impfstoffs bestätigt hatte. Die deutsche Biotechfirma hofft dennoch auf eine Zulassung und die Verwendung des Vakzins durch die EU.

Daneben rückte Walgreens ins Rampenlicht. Die Apotheken- und Drogeriemarktkette machte unter anderem dank der Coronavirus-Massenimpfungen im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 1,71 Milliarden Dollar aufgelaufen. Daher hob das Unternehmen sein Ziel für das Gewinnwachstum im Gesamtjahr auf zehn Prozent an. Dies sei aber immer noch konservativ, monierte Analyst Brian Tanquilut von der Investmentbank Jefferies. Walgreens-Aktien verloren 7,4 Prozent.

Auch Micron konnte mit einem Quartalsergebnis über Markterwartungen und einer Anhebung der Gesamtjahresziele nicht punkten. Die Titel des Halbleiter-Herstellers rutschten um 5,7 Prozent ab. Weitere grössere Preiserhöhungen für Speicherchips seien nicht zu erwarten, prognostizierte Analyst Kinngai Chan vom Research-Haus Summit Insights. Die Entwicklung nähere sich ihrem Höhepunkt.

