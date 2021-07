11:50

An den amerikanischen Börsen zeigen die Futures nach oben.

Dow Jones Futures: +0,24 Prozent

Nasdaq 100 Futures: +0,18 Prozent

S&P 500 Futures: +0,19 Prozent

+++

11:45

Der SMI tendiert im Vormittagshandel schwächer.

Trotz mehrheitlich guter Unternehmensergebnissen und obwohl sich die Ängste im Zusammenhang mit der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus dank positiver Nachrichten von der "Impffront" wieder etwas gelegt hätten, griffen die Anleger nicht zu, sondern verhielten sich vorsichtig, heisst es.

Laut einer Studie sind die Impfungen von Pfizer/Biotech und AstraZeneca auch bei der Delta-Variante hoch wirksam. Aber die Anleger seien trotzdem zurückhaltend. Dies zeige, dass wohl bezüglich Konjunkturaufschwung und Firmengewinnen sehr viel Positives bereits ausreichend in den Kursen eingepreist sein dürfte, sagte ein Händler. "Wir sind auf hohem Niveau und der Markt ist überreizt."

Möglicherweise werfe auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank EZB Schatten voraus. Diese will nämlich darüber informieren, wie sich die Anfang Monat bekannt gegebenen Änderungen an der geldpolitischen Strategie auf ihre konkrete Politik auswirken werden. Laut Medienberichten sind nicht alle Zentralbanker diesbezüglich einer Meinung.

Mehr zur Mittagsbörse findet sich hier.

+++

09:20

Der SMI notiert 20 Minuten nach dem Handelsbeginn um 0,1 Prozent bei 12'008 Punkten tiefer.

Mit ABB (+1,8 Prozent), Givaudan (-3 Prozent), Roche (-1,2 Prozent), Sika (-1,1 Prozent) und Temenos (-8,5) haben gleich fünf Blue Chips (Temenos im SLI) ihre Ergebnisse vorgelegt. Und alle haben die Erwartungen von Analysten mehr oder weniger übertroffen. Die Reaktion der Börse ist aber bei der Mehrheit der Titel teils äusserst negativ.

ABB und Sika haben ihre Prognosen erhöht. Und der Aromenhersteller Givaudan stellt wie üblich weiteres Wachstum in Aussicht. Der Pharmariese Roche kann erneut dank seiner Diagnostics-Sparte und hier speziell dank Corona- und Routine-Tests zulegen. Die Ergebnisse liegen überwiegend knapp über den Analystenschätzungen - der Gewinn ist etwas tiefer als erwartet ausgefallen.

Am breiten Markt fallen Leonteq (+0,5 Prozent) positiv auf: Die Derivatboutique hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn verbucht und den Dividendenvorschlag bestätigt. Auch Sulzer (+3,8 Prozent) notieren nach den Halbjahreszahlen deutlich fester. Dagegen geht es für Cembra Money Bank (-3 Prozent) abwärts, dafür hält sich Belimo (+0,9 Prozent) im Plus-Bereich auf.

Die Sorgen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hätten sich wieder etwas gelegt, heisst es am Markt. Gemäss Studienergebnissen sind die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und AstraZeneca auch gegen diese Variante hoch wirksam. Die Marktteilnehmer fokussierten sich wieder stärker auf die Firmenergebnisse, die mehrheitlich besser als von Analysten erwartet ausgefallen seien.

Zudem dürfte im Verlauf die Sitzung der Europäischen Zentralbank in den Mittelpunkt rücken. Die EZB will darüber informieren, wie sich die Anfang Monat bekannt gegebenen Änderungen an der geldpolitischen Strategie auf ihre konkrete Politik auswirken. "Es wird ein wichtiges Treffen", hatte jüngst die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt. Kein Wunder, übertitelt die CS ihren täglichen Kommentar mit "Alle Augen auf die EZB". Die Zinsentscheidung wird um 13.45 Uhr veröffentlicht. Um 14.30 Uhr findet wie üblich eine Pressekonferenz statt.

Konjunkturdaten dürften daher in den Hintergrund rücken. Veröffentlicht werden am Nachmittag der Index des europäischen Verbrauchervertrauens und die US-Frühindikatoren.

+++

09:10

Der SMI dreht ins Minus und fällt um 0,1 Prozent auf 12'006 Punkte zurück.

ABB (+2,3 Prozent) hält sich im Plus, Roche (-1,7 Prozent) sacken regelrecht ab.

+++

09:05

Der SMI steigt nach Handelsbeginn um 0,1 Prozent auf 12'034 Punkte.

ABB (+2,2 Prozent) legen nach Zahlen deutlich zu. Bei den anderen SMI-Titeln mit Zahlen - Roche (-0,8 Prozent), Sika (-0,4 Prozent) und Givaudan (-2,4 Prozent) setzt es allerdings eine kalte Dusche für die Aktionäre. Vorbörslich waren die Kurse dieser Unternehmen im Plus.

Auch Temenos (-3,7 Prozent) fallen nach Zahlen deutlich.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent bei 12'087 Punkten höher. Zahlreiche Unternehmen haben Resulate zum ersten Halbjahr respektive zum zweiten Quartal 2021 vorgelegt.

Technologie - ABB-Umsatz deutlich höher als von Analysten prognostiziert https://t.co/sPyM8c2fd8 pic.twitter.com/n6BGl5WUPn — cash (@cashch) July 22, 2021

ABB (+2,6 Prozent) und Sika (+2,3 Prozent) stehen nach starken Umsatzsteigerungen an der Spitze des SMI. Roche (+0,8 Prozent) und Givaudan (+0,4 Prozent) sind ebenfalls sichtbar höher gestellt.

Am breiten Markt sind nach teils sehr guten Zahlen Leonteq (+3,2 Prozent), Temenos (+2,3 Prozent) und Sulzer (+0,8 Prozent) höher gestellt. Zur Rose (+2 Prozent) hat eine Kurzielerhöhung von Jefferies erhalten.

Bei Belimo (-0,8 Prozent) und Cembra (-1,3 Prozent) wirken sich die Zahlen negativ auf den Vorbörsenkurs aus.

+++

07:30

In Erwartung neuer Hinweise auf die EZB-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 1,4 Prozent auf 15'422,50 Punkte zugelegt.

Börsianer fiebern den Ergebnissen der Beratungen mit besonderer Spannung entgegen, weil die Europäische Zentralbank (EZB) eine Aktualisierung ihres geldpolitischen Ausblicks angekündigt hat. "Auf Basis des neuen Inflationsziels wird die EZB wohl ihre Kommunikation zur weiteren Ausgestaltung ihrer Anleihekaufprogramme aktualisieren", prognostizierte Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. "Dabei dürfte der Tenor lauten: noch flexiblere und nötigenfalls noch längere Käufe."

Konjunkturdaten und Firmenbilanzen spielen daher nur die zweite Geige. Veröffentlicht werden im Tagesverlauf der Index des europäischen Verbrauchervertrauens und die US-Frühindikatoren. Für Ersteren sagen Experten eine Verbesserung auf minus 2,5 Punkte voraus. Langsam nimmt die Bilanz-Saison an Fahrt auf. Der Schweizer ABB-Konzern hob einem Gewinnsprung im Quartal seine Jahresprognosen an, ebenso der Personaldienstleister Amadeus Fire. Der Pharmakonzern Roche bekräftigte seine Ziele. Daneben öffnen in den USA der Telekom-Konzern AT&T und der Chip-Herstellers Intel ihre Bücher.

+++

06:55

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich bei plus 0,05 Prozent.

+++

06:10

Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent.

Die Börse Tokio ist bis Montag wegen Feiertagen geschlossen.

Zur jüngsten Erholung der Aktien nach dem Rückgang am Freitag und Montag könnte eine Studie beigetragen haben, die zeigte, dass die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und AstraZeneca gegen die Delta-Coronavirus-Variante hoch wirksam sind. "Hin und wieder suchen Investoren nach Gründen, um Gewinne mitzunehmen, und genau das haben wir gesehen", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca Investment Partners in Sydney. "Der Markt war plötzlich besorgt über die Delta-Variante und wie sie die Erholung beeinflussen könnte", sagte sie. Die Anleger blicken heute auf die Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über ihren geldpolitischen Ausblick. Experten erwarten, dass die Währungshüter Signale für eine länger anhaltende Phase der ultralockeren Geldpolitik geben werden.

-India’s Covid death toll has been massively underreported

-Top lenders are losing faith in China Evergrande

-Musk still loves #Bitcoin Here are some of the things to know at the start of Asia's trading day https://t.co/5vYP9Eef60 — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2021

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,12 Yen und stagnierte bei 6,4672 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9176 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1791 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0820 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3702 Dollar.

+++

00:00

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,8 Prozent auf 34'798,00 Punkte. Damit hat der Dow den starken Rücksetzer vom Montag mittlerweile mehr als aufgeholt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,8 Prozent auf 4358,69 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,8 Prozent auf 14'842,63 Punkte vor.

Die Investoren haben am Mittwoch die Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante des Coronavirus wie schon am Vortag abgelegt. Die Aktienkurse in New York setzten die Erholung fort, nachdem sie zum Wochenbeginn noch stark unter Druck geraten waren. Stützend wirkten zudem wohlwollend aufgenommene Quartalsberichte der beiden Dow-Konzerne Coca-Cola und Verizon.

"Wie so häufig in den Sommerwochen nimmt die Schwankungsintensität am amerikanischen Aktienmarkt zu", schrieb Analyst Franz-Georg Wenner von Index Radar mit Blick auf das Auf und Ab im bisherigen Wochenverlauf. Auf den Ausverkauf vom Montag sei eine ebenso kräftige Erholung gefolgt. Neue Bestmarken des Dow seien nach wie vor möglich.

Enttäuscht reagierten Börsianer auf die Nachrichten des Streaming-Anbieters Netflix . Dieser wagt den Vorstoss in das Gaming-Geschäft. "Ein schwieriges Pflaster", wie Analyst Manuel Mühl von der DZ Bank anmerkte. Analyst Edward Moya vom Broker Oanda monierte das Ziel für die Neukunden im laufenden Quartal, das deutlich unter der Markterwartung liege. Der Kurs von Netflix büsste 3,3 Prozent ein.

Für Coca-Cola ging es um 1,3 Prozent nach oben und für Verizon um 0,7 Prozent. Beim Getränkehersteller lobte Analystin Andrea Teixeira von JPMorgan ein starkes Wachstum aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe. Dem Telekomanbieter Verizon attestierte Experte Jonathan Atkin von der Bank RBC starke Abonnentenzahlen und Finanzkennziffern. Diese hätten die Markterwartungen deutlich hinter sich gelassen. Johnson & Johnson stiegen um 0,6 Prozent nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns.

Eine Fehlzündung legte dagegen der Kurs von Harley-Davidson hin nach den Zahlen für das zweite Quartal. Die Aktien fielen um mehr als sieben Prozent und rutschten ab auf den tiefsten Stand seit Mitte April. Der Chef Jochen Zeitz hatte gesagt, dass die Halbleiterknappheit die Motorradbranche belastet.

Die Papiere von United Airlines verteuerten sich um 3,8 Prozent und setzten die kräftige Erholung des Vortages fort. Die Fluggesellschaft hat für das laufende Quartal einen Gewinn in Aussicht gestellt nach eineinhalb Jahren mit Verlusten. Das trieb auch die Kurse von American Airlines und Delta Air Lines nach oben.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)