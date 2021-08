06:05

Nach Angaben der IG Bank handelt der SMI vorbörslich um 0,3 Prozent im Plus.

Der SMI erreichte am Freitag im Lauf des Tages ein Rekordhoch bei 12'147 Punkte und beendete den Handel bei 12'117 Punkten (+0,3 Prozent).

06:00

Die asiatischen Aktien starten fester in die Woche. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 1,9 Prozent bei 27'807 Punkten höher.

Eine Reihe positiver US-Unternehmensgewinne beruhigte die Märkte, die von dem regulatorischen Vorgehen der Regierung in Peking und enttäuschenden Wirtschaftsnachrichten verschreckt waren. Das Wachstum der chinesischen Industrie war im Juli wegen schrumpfender Nachfrage infolge hoher Produktpreise auf den niedrigsten Stand seit 15. Monaten zurückgegangen.

China factory activity growth slips to 15-month low in July https://t.co/0hdL4ntpPO — ST Business Desk (@stbusinessdesk) August 2, 2021

"Steigende Unternehmensgewinne in den USA und niedrigere Anleiherenditen sorgen für Unterstützung, und der Aufwärtstrend bei Aktien dürfte in jedem Fall bis ins nächste Jahr hinein anhalten, da steigende Impfraten eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung ermöglichen", so Shane Oliver, Chef-Anlagestratege bei AMP Capital.

Etwa 89 Prozent der fast 300 jüngsten US-Bilanzzahlen haben die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen.

05:40

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,66 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4654 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9055 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1872 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0751 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3896 Dollar.

(Reuters)