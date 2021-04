09:55

Aktien von Deliveroo ziehen am ersten unbeschränkten Handelstag für Kleinanleger nach dem desaströsen Börsendebüt vor einer Woche mehr als drei Prozent an. Damit notieren die Anteilsscheine des britischen Lieferdienstes noch immer rund 25 Prozent unter dem Ausgabekurs.

+++

09:45

Zur Wochenmitte schalten die Investoren am Schweizer Aktienmarkt den Rückwärtsgang ein. Es fehlten aktuell nennenswerte Impulse, heisst es im Markt. Vielmehr warteten die Marktteilnehmer schon jetzt auf die Zahlen zum ersten Quartal, von denen schon ab der kommenden Woche die ersten erwartet werden. "Ansonsten ist es recht ruhig und die Volumen dürften wie bereits gestern relativ dünn bleiben", meinte ein Händler.

Der SMI steht eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn um 0,3 Prozent tiefer bei 11'151 Punkten.

Einheitlich schwach präsentieren sich im frühen Handel sämtliche Vertreter der Gesundheitsbranche. Allen voran sacken die beiden Schwergewichte Novartis und Roche überdurchschnittlich stark ab und belasten damit auch den Gesamtmarkt. Aber auch für den Zulieferer Lonza sowie Alcon, Sonova und Straumann geht es zwischen 1,0 und 0,5 Prozent nach unten.

+++

+++

09:15

Der SMI verliert in den ersten Handelsminuten 5 Prozent und fällt auf 10'133 Punkte. Die Vorgaben aus Übersee geben keine klare Richtung vor. So hat die Wall Street am Dienstag wegen Gewinnmitnahmen leicht tiefer geschlossen. Immerhin haben sich die Indizes mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken gehalten. In Asien finden die Märkte zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung. Leichten Gewinnen in Japan stehen Verluste in China gegenüber.

Als Stütze sehen Marktteilnehmer die angehobene globale Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF). Für dieses Jahr erwarten die Experten neu ein Wachstum von 6 Prozent nach zuvor 5,5 Prozent. Sie begründen dies mit dem sich rasch aufhellenden Ausblick für die US-Wirtschaft. Zudem halte die Entspannung an der US-Zinsfront weiter an, was ebenfalls gut für die Stimmung sei. Bevor am Abend nach Börsenschluss in den USA das Sitzungsprotokoll des Fed veröffentlicht wird, dürften eine Reihe an Stimmungsindikatoren in Europa für Bewegung sorgen.

Finanzwissenschaftler Andreas Hackethal - «Hohe Gewinne sind fast immer nur Zeichen von Glück» https://t.co/Qo5eNf47V3 pic.twitter.com/Cj2AwxCMiN — cash (@cashch) April 6, 2021

Die Papiere von Novartis weisen mit -1,3 Prozent die grössten Abgaben auf. JPMorgan hat sich am Morgen eher negativ über den Pharmakonzern geäussert und hält die derzeitigen durchschnittlichen Gewinnschätzungen nach wie vor für zu hoch. Auch die bereits arg gebeutelten Credit-Suisse-Titel steigen hingegen um 0,4 Prozent. Konzernchef Thomas Gottstein geht davon aus, dass mit dem bald neuen Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osório auch eine Strategieüberprüfung vorgenommen wird, wie er im Interview mit der "NZZ" sagte.

Leicht unter Druck sind auch die Anteilsscheine von ABB (-0,4 Prozent). Beim Industriekonzern äussern sich die ersten Experten im Vorfeld der Zahlen zum ersten Quartal. Während man bei Barclays eine fundamentale Änderung der Gruppenstruktur für unabdingbar hält, meinen die Jefferies-Experten, dass die EBITA-Schätzungen nach wie vor zu hoch sind.

Im Blick behalten Investoren auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (-0,1 Prozent) und Richemont (-0,4 Prozent). Am heutigen Mittwoch startet die Uhrenmesse "Watches & Wonders" erstmals im Internet.

+++

Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt Credit Suisse: RBC senkt von 14,50 auf 11 Franken - 'Sector Perform'

Credit Suisse: JP senkt von 12 auf 11 Franken - 'Overweight' zu 'Neutral'

Credit Suisse: SocGen senkt von 17 auf 11 Franken - 'Buy' zu 'Hold'

Credit Suisse: Exane BNP Paribas senkt von 14 auf 10,80 Franken - 'Outperform' zu 'Neutral'

Credit Suisse: BofA Merrill Lynch senkt von 11,40 auf 10 Franken - 'Neutral' zu 'Underperform'

ABB: Barclays erhöht von 26 auf 25 Franken - 'Equal Weight'

ABB: Jefferies erhöht von 19 auf 23 Franken - 'Underperform'

Galenica: UBS erhöht von 62 auf 63 Franken - 'Neutral'

Ems-Chemie: Research-Partners-Ziel unv. 750 Franken - 'Verkaufen' zu 'Halten'

Bucher: Mirabaud Sec. erhöht von 400 auf 475 Franken - 'Hold'

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

08:10

Der SMI steht vorbörslich um 0,3 Prozent bei 11'150 Punkten tiefer. Dabei sind alle 20 Titel von Julius Bär tiefergestellt worden. Die Aktie der Credit Suisse (-0,2 Prozent) fällt trotz mehrerer Herabstufungen nicht stärker als der übrige Markt.

Kursrelevante News von Unternehmen sind nur sehr wenige veröffentlicht worden.

Tiefere Kurse zu erwarten - Nach Archegos: So düster sind die Prognosen für den Credit-Suisse-Aktienkurs https://t.co/4y8xjwd4MK pic.twitter.com/vTh4DY8YDH — cash (@cashch) April 7, 2021

+++

06:15

Gemäss dem Chart der IG Bank steht der SMI vorbörslich um 0,3 Prozent tiefer.

+++

06:10

Die asiatischen Aktien sind am Mittwoch auf ein Drei-Wochen-Hoch geklettert, da Investoren bereits die bevorstehende Berichtsaison der Unternehmensgewinne im Auge haben und weiter auf eine globale wirtschaftliche Erholung hoffen. Das Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden und die in den kommenden Wochen anstehenden Unternehmenszahlen könnten die Kurse Analysten zufolge erneut steigen lassen. "Die US-Wirtschaft erlebt die ersten Auswirkungen der flächendeckenden Impfungen und eines fiskalischen Stimulus", sagte David Kelly, Chef-Stratege bei J.P. Morgan Asset Management.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt bei 29'789 Punkten um 0,3 Prozent höher.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

-China will drive global growth in the next years, IMF says

-Credit Suisse is careening from crisis to crisis

-SPAC bubble fears make Hong Kong and Singapore cautious Here are some of the things you need to know at the start of Asia's trading dayhttps://t.co/vhYKMhEvBJ — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 6, 2021

+++

04:55

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,74 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5421 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9310 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1869 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1051 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3820 Dollar.

+++

22:45

An der Wall Street sind die Aktienkurse am Dienstag um die zum Wochenanfang erzielten Rekordmarken gependelt. Gewinnmitnahmen drückten den Dow Jones-Index um 0,3 Prozent ins Minus auf 33'430 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 schloss 0,1 Prozent tiefer bei 4074 Zählern. Auch der technologielastige Nasdaq-Index verlor 0,1 Prozent auf 13'698 Stellen.

Das Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden und die in den kommenden Wochen anstehenden Unternehmenszahlen könnten die Kurse Analysten zufolge erneut steigen lassen. Wirtschaftsdaten heizten den Konjunkturoptimismus der Anleger weiter an. So stieg die Zahl der offenen Stellen in den USA im Februar überraschend stark, wie aus am Dienstag vorgelegten Zahlen hervorging. Starke Arbeitsmarktzahlen vom Karfreitag hatten den S&P 500 und den Dow Jones zum Wochenanfang auf Rekordhochs getrieben: in den USA waren die Aktienmärkte am Ostermontag geöffnet.

"Das wirtschaftliche Bild hat sich in den letzten drei Monaten stark verbessert", sagte Oliver Pursche vom Finanzberater Bronson Meadows Capital Management. "Es gibt ein allgemeines Gefühl, dass sich die Dinge weltweit verbessern und dass es schnell besser werden wird." Auch der Internationale Währungsfonds traut der Weltwirtschaft eine kräftige Erholung zu. Entsprechende Schätzungen für 2021 und 2022 hob der IWF deutlich an. Zugpferde seien dabei vor allem China und die USA.

"Wir sind der Meinung, dass Anleger keine Angst haben sollten, in den Markt auf Allzeithochs einzusteigen", kommentierte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Die am Freitag veröffentlichten US-Beschäftigtenzahlen zeigten, dass die wirtschaftliche Erholung an Fahrt gewinne. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht stiegen zudem die US-Dienstleistungsaktivitäten im März auf ein Rekordhoch. Auch Chinas Dienstleistungen gewannen an Fahrt.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)