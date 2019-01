12:06

Das Bekenntnis der türkischen Notenbank zu einer straffen Geldpolitik gibt der Währung des Landes zusätzlichen Auftrieb. Im Gegenzug baut der Dollar seine Verluste aus und fällt um 0,9 Prozent auf 5,2590 Lira. Die Zentralbank signalisierte, bei Bedarf die Zinsen weiter anzuheben, und dämpfte damit Spekulationen auf eine Senkung. Aktuell liegt der Schlüsselsatz bei 24 Prozent. Ihre Inflationsprognose für 2019 schraubte die Notenbank auf 14,6 von 15,2 Prozent zurück.

+++

12:00

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12 Uhr 0,3 Prozent tiefer bei 8'915 Punkten.

Als Hauptbelastung für den Gesamtmarkt erweisen sich Novartis (-1,5%), auch wenn diese von ihren Verlusten von zeitweise über 2 Prozent doch einen guten Teil wieder abgebaut haben. Roche (-0,5%) als zweiter Pharmagigant büssen dagegen nach der Ankündigung des Abbruchs zweier Studien zur Behandlung von Alzheimer lediglich moderat ein. Der Nachricht wurde in Börsenkreisen wenig Relevanz beigemessen.

Markant sind die Verluste von Lonza (-6,1%), welche damit aber das Tagestief wie Novartis vorerst hinter sich gelassen haben.

Gesucht sind dagegen auch Swatch und Richemont (je +1,3%), welche sich damit von den gestrigen Verlusten im Anschluss an schwache Exportzahlen etwas erholen.

Im breiten Markt werden Rieter (-4%) und Bellevue (-3,2%) nach enttäuschenden Zahlen zurückgebunden, wogegen Emmi nach Zahlen um 6,6 Prozent nach oben springen. Positiv überrascht hat hier das organische Wachstum.

+++

10:40

Die Aktien von Emmi sind am Mittwoch im frühen Handel stark gesucht. Die Innerschweizer Milchverarbeiterin Emmi hat vorbörslich die Umsatzzahlen 2018 veröffentlicht und damit in Bezug auf das organische Wachstum positiv überrascht. Die Aktien gewinnen um 10.40 Uhr bei hohen Volumen 7,7 Prozent auf 795,50 Franken, im bisherigen Tageshoch wares es gar 800 Franken.

Die Bank Vontobel erwähnt in ihrem Kommentar, dass das organische Wachstum mit 2,3 Prozent den höchsten Wert seit 2014 erreicht hat. Und vor allem sei Emmi in der Schweiz - nach drei rückläufigen Jahren - erstmals wieder gewachsen (0,6%). Emmi habe damit ein starkes Wachstum klar über den Erwartungen (Vontobel 1,5%, AWP-Konsens 1,7%) erzielt.

Auch beim Broker Helvea ist man sehr angetan von den Zahlen. Die (organischen) Zahlen seien nicht nur über den Erwartungen ausgefallen, heisst es in einem Kommentar, sondern seien auch von guter Qualität. CEO Urs Riedener habe im Herbst ein höheres Wachstum für 2019 angekündigt. Nun sehe es so aus, dass dies in Schlüsselkategorien schon früh(er) der Fall sei.

+++

10:16

Der Goldpreis hat seinen Höhenflug der vergangenen Handelstage am Mittwoch fortgesetzt und den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für knapp 1316 US-Dollar gehandelt. Damit war Gold so wertvoll wie zuletzt im vergangen Mai. Seit Beginn des Jahres hat sich das gelbe Edelmetall um etwa zweieinhalb Prozent verteuert.

Als Ursache für den aktuellen Höhenflug des Goldpreises nannten Marktbeobachter eine Reihe von Gründen. Vor allem die Aussicht auf einen noch langsameren Anstieg der Zinsen in den USA habe für Auftrieb gesorgt. Am Abend stehen die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Experten gehen davon aus, dass die amerikanischen Notenbanker vor dem Hintergrund der zuletzt eingetrübten Konjunkturaussichten eine längere Pause bei den Zinserhöhungen einlegen werden.

+++

09:15

Nach einer Kurszielsenkung finden sich die Aktien der Deutschen Bank am Dax-Ende wieder. Die Titel verlieren 1,3 Prozent auf 8 Euro. Die Analysten von Barclays haben das Kursziel für die Titel auf 6,50 von sieben Euro gesenkt.

+++

09:10

Der SMI steht nach dem Handelsbeginn unter Druck und wird vor allem von Novartis und Roche belastet. Den wahren Absturz erlebt an der Börse aber Lonza nach dem CEO-Rücktritt. Der SMI fällt nach Handelsbeginn um rund 0,3 Prozen zurück und steht bei 8910 Punkten. Die Vorgaben aus den USA sind in etwa neutral, allenfalls könnten nachbörslich von Apple präsentierte Gewinnzahlen die Techwerte etwas bewegen. Aus politischer Sicht gilt es, das jüngste Votum des britischen Parlaments zum Brexit zu verdauen. Dieses hatte der Regierung den Auftrag erteilt, die Brexit-Bedingungen mit der EU neu zu verhandeln, was letztere bereits wieder abgelehnt hat.

Es geht vor allem um die Auffanglösung für die irisch-nordirische Grenze. Abgelehnt wurden dagegen Anträge zur Verschiebung des Brexit-Datums Ende März. Die Unsicherheit über den weiteren Fortgang dieser Geschichte bleibt damit erhalten.

Der Grossteil der Verluste geht dabei auf das Konto der beiden Pharmaschwergewichte. Novartis (-2,1 Prozent) hat zwar mit dem Jahresergebnis die Prognosen der Analysten in etwa getroffen, aber mit praktisch allen Kennzahlen eher am unteren Ende. Eine positive Überraschung sei damit ausgeblieben, hiess es am Markt. Roche (-0,2 Prozent) werden vom Abbruch zweier Studien zur Behandlung von Alzheimer gebremst. Eine Zwischenanalyse habe gezeigt, dass der primäre Endpunkt der Studien mit Crenezumab wahrscheinlich nicht erreicht werde.

Massicv geben allerdings Lonza (-7,6 Prozent) nach, dies wiederum nach Zahlen und der Bekanntgabe eines neuen CEO. Hier hatten sich die Marktteilnehmer insbesondere von der Dividende mehr erhofft, welche aber auf dem Vorjahresniveau verbleiben soll. Deutlich erholt von den gestrigen Verlusten im Anschluss an schwache Exportzahlen zeigen sich die Luxusgüteraktien Richemont (+017 Prozent) und Swatch (+1 Prozent). Bei den übrigen Blue Chips zeigt sich ein sehr gemischtes Bild, wobei moderate Gewinn von bis zu etwa 0,6 Prozent überwiegen.

Im breiten Markt knüpfen Landis+Gyr (+1,6 Prozent) einen Tag nach dem Capital Markets Day an die starke Vortagesperformance an, dies nach einer positiven Einschätzung durch die UBS. Rieter (-0,2 Prozent) halten sich trotz eines enttäuschenden Bestellungseingangs.

+++

09:09

Gegen den europäischen Trend steigt der Londoner Auswahlindex FTSE um 0,5 Prozent. Die dort notierten Unternehmen profitieren von der Abwertung des Pfund Sterling, da sie den Großteil ihres Geschäfts im Ausland machen. Die britische Währung kostet mit 1,3066 Dollar rund einen US-Cent weniger als vor den jüngsten Brexit-Beschlüssen des Unterhauses.

+++

08:30

Unmittelbar vor Beginn der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China fassen Anleger asiatische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Börsen in Shanghai und Tokio verloren jeweils ein halbes Prozent auf 2581 und 20.556 Punkte. Dabei litt der japanische Nikkei-Index zusätzlich unter einem Kurssturz von Sumitomo Dainippon.

Die Aktien des Pharmakonzerns verloren knapp 19 Prozent, nachdem ein Schlaganfall-Medikament bei Tests nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatte. Rund ein Viertel des Nikkei-Verlustes ging auf das Konto von Dainippon. Die Titel des Forschungspartners SanBio stürzten sogar um fast 26 Prozent ab. Dies brockte dem Mother Market für japanische Startups, an dem SanBio notiert ist, mit einem Minus von 8,1 Prozent den größten Tagesverlust seit einem Jahr ein.

+++

08:15

Der SMI fällt der vorbörslichen Berechnung zufolge um 0,4 Prozent auf 8903 Punkte zurück. Lonza (-2,1 Prozent) fällt deutlich, nachdem der Rücktritt des sehr erfolgreichen CEO Richard Ridinger bekannt gegeben wurde. Novarits fällt trotz Wachstums im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent zurück (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Bei Roche (-0,8 Prozent) fällt ein Forschungsrückschlag bei einem Alzheimer-Wirkstoff ins Gewicht. Ein Plus bei den Blue-Chips gibt es bei den Uhrenaktien Swatch und Richemont (je +0,4 Prozent).

Am breiten Markt hat Rieter (-2,1 Prozent) Zahlen vorgelegt. Der Maschinenbaukonzern hat einen deutlichen Rückgang bei den Auftragseingängen vermeldet. Generell notieren die Kurse vorbörslich tiefer.

+++

08:00

Mit Enttäuschung reagieren Devisenanleger auf die Abstimmungen im britischen Parlament zum Brexit. "Das Unterhaus hat wieder einmal eine Entscheidung getroffen, die bei der aktuellen Sachlage nicht umsetzbar ist", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Das Pfund Sterling kostete am Mittwochmorgen mit 1,3089 Dollar etwa einen Dreiviertel US-Cent weniger als vor dem Votum der Abgeordneten am Dienstagabend.

Die Gefahr eines chaotischen Brexit sei genauso groß wie vorher, warnte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Das Unterhaus hat zwar einer Gesetzesergänzung zugestimmt, die einen ungeordneten Brexit ablehnt, gleichzeitig jedoch eine Änderung des Nordirland-Backstops zur Voraussetzung für eine Annahme des Abkommens gemacht." EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte sofort nach der Abstimmung Nachverhandlungen ab.

+++

07:30

In der Hoffnung auf eine Annährung im Zollstreit mit den USA decken sich Anleger mit der chinesischen Währung ein. Dies drückt den Kurs des Dollar am Mittwoch um 0,4 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Tief von 6,7065 Yuan.

+++

06:50

Im Sog eines massiven Einbruchs des Index-Schwergewichts Dainippon Sumitomo Pharma hat die Tokioter Börse am Mittwoch Verluste verbucht. Der Kurseinbruch des Pharma-Unternehmens nach einer nicht erfolgreichen klinischen Studie konnte auch durch den anfänglichen Optimismus vieler Händler nach den nachbörslichen Gewinnen von Apple in New York nicht ausgeglichen werden.

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verliert 0,4 Prozent auf 20'584 Punkte.

+++

06:45

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Franken leicht stärker bei 1.1384. Zum Dollar behauptet sich die Einheitswährung bei 1,1435 Dollar. Der Dollar verlor zum Yen um 0,1 Prozent und notierte bei 109,29 Yen.

