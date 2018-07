08:35

Der Kurs von Bitcoin hat erneut zugelegt. Die weltgrösste Kryptowährung steht nun bei 8331 Dollar. Damit setzt sich die Erholung des Kurses der vergangenen Tage fort.

08:30

Spekulationen auf neue Konjunkturhilfen des wichtigen Handelspartners China geben der japanischen Börse erneut Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 22'614 Punkte. "Die Hoffnungen werden dem Markt noch einige Zeit Rückenwind verleihen", sagte Aktienhändler Yuya Fukue vom Vermögensverwalter Rheos.

Dem chinesischem Staatsrundfunk zufolge will die Regierung in Peking mit Hilfe einer "energischeren" Haushaltspolitik die Belastungen durch den Handelsstreit mit den USA abfedern. Vor diesem Hintergrund kletterte die Börse Shanghai zeitweise auf ein Vier-Wochen-Hoch von 2912,31 Punkten, bröckelte dann aber auf 2898,34 Stellen ab.

08:15

Gemäss den von Julius Bär über den Vorbörsen-Kurse angestellten Projektionen geht der SMI leicht auf 9003 Punkte zurück. Am stärksten fallen dabei die Kurse von ABB (-0,14 Prozent), Adecco (-0,13 Prozent) sowie Swiss Re (-0,13 Prozent). Im Plus stehen nur Lonza (+1,4 Prozent), wo am Morgen gute Zahlen vorgelegt wurden.

Die @LonzaGroup erhöht nicht nur die diesjährigen Zielvorgaben für die Kern-EBIT-Marge, sondern auch gleich jene für das Umsatzwachstum. Den Aktien des Pharmazulieferers winken neue Kursrekorde. $LONN — cashInsider (@cashInsider) 25. Juli 2018

Die Aktie der UBS (+0,13 Prozent) dürfte noch etwas von den positiv aufgenommenen Resultaten von gestern profitieren. Das Plus bei Clariant (+0,21 Przent) dürfte ebenfalls von der Resultatpräsentation getrieben sein. Auch EFG (+0,92 Prozent) und Sulzer (+2,4 Prozent) steigen nach der Zahlenvorlage. AMS (+4,2 Prozent), wo da Resultat am Montagabend bekannt gegeben wurde, gewinnen offenbar dank Anschlusskäufen.

07:50

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung lag am Morgen bei 1,1684 US-Dollar und damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken zeigt sich die Europäische Gemeinschaftswährung bei einem Verhältnis von 1 zu 1,1607 wenig verändert.

06:45

Im Sog der Wall Street sind am Mittwoch auch die asiatischen Börsen mit Gewinnen in den Handel gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,5 Prozent auf 22'619 Punkte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann im Vormittagshandel 0,2 Prozent. Händler erklärten die positive Marktstimmung auch mit Hinweisen, dass die chinesische Wirtschaft einen neuen Plan zur Marktstimulierung vorlegen könnte.

Here's what's fueling speculation the Bank of Japan will change policy https://t.co/EH04w9SFgr pic.twitter.com/Y3IKbdd8KG — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 25, 2018

Gewinner am japanische Markt waren vor allem Stahlproduzenten wie JFE mit mehr als drei Prozent im Plus. Gegen den Trend verloren die Aktien von Mitsubishi Motor um fast vier Prozent, was Händler auf Gewinnmitnahmen zurückführten.

Im Devisenhandel konnte der Euro in Fernost leicht um 0,05 Prozent auf 1,1688 Dollar zulegen. Zum Yen gewann der Dollar ebenfalls 0,05 Prozent auf 111.26 Yen.

