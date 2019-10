08:15

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach einem starken Anstieg vom Vortag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,88 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 55,53 Dollar.

08:10

Der SMI steigt um 0,2 Prozent auf 10'043 Punkte. Am stärksten profitiert ABB (+0,8 Prozent). Die Aktie des Technologiekonzerns hatte nach Zahlen gestern schon um 3,5 Prozent zugelegt.

Am breiten Markt sind unter anderem Ems-Chemie (-1,3 Prozent) tiefergestellt, nachdem die Autoindustrie die Bilanz der ersten neun Monate getrübt hat.

06:40

Inmitten einer Flut an Bilanzmeldungen zogen die asiatischen Aktien am Donnerstag zunächst an, wurden jedoch von der Unsicherheit nach den Brexit-Verhandlungen und den Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen China und den USA in Schach gehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 22'766 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,4 Prozent.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,59 Yen und stagnierte bei 7,0615 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9898 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1140 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1029 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2923 Dollar.

04:50

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,2 Prozent höher auf 26.833 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8119 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3004 Punkte zu.

Anleger hielten sich in Erwartung weiterer Zahlen von Marktschwergewichten wie etwa Microsoft allerdings generell zurück. "Was die Leute zögern lässt, ist die Angst davor, dass ein weiteres für die Industrie richtungsweisendes Unternehmen enttäuschen könnte", sagte Experte Andre Bakhos vom Vermögensverwalter New Vines Capital.

Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar und der Flugzeugbauer Boeing waren mit ihren Bilanzen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Caterpillar bekommt zunehmend den Handelskonflikt zwischen den USA und China zu spüren und ist daher für das Gesamtjahr skeptischer. Die Anteilsscheine schlossen nach einem negativen Auftakt rund ein Prozent im Plus.

Boeing verbuchte im dritten Quartal wegen des weltweiten Startverbots für seine Unglücksmaschine 737 Max hohe Einbußen. Auf den zweiten Blick fanden die Investoren allerdings Versöhnliches: So bekräftigte Boeing, auf eine Rückkehr der Maschine im vierten Quartal zu setzen. Die Aktien machten ihre vorbörslichen Verluste wett und gewannen ein Prozent.

Ein Umsatz- und Gewinnrückgang vergraulte hingegen Investoren des US-Chipherstellers Texas Instruments. Die Aktien brachen um 7,5 Prozent ein.

Gegen die allgemeine Markttendenz gaben die Aktien von Nike 3,4 Prozent nach. Der US-Sportartikelriese will mit dem ehemaligen eBay-Chef John Donahoe das Online-Geschäft ankurbeln. Donahoe ersetzt Mitte Januar als Vorstandschef Mark Parker, der Nike seit 2006 geführt hatte.

Ermuntert von freundlichen US-Vorgaben griffen Europas Anleger bei Aktien zu. Das Brexit-Drama zehrte allerdings an den Nerven. Der Dax gewann 0,3 Prozent auf 12.798 Punkte. Der EuroStoxx50 stieg um 0,1 Prozent auf 3606 Punkte

