09:10

Der Swiss Market Index handelt nach Börseneröffnung 0,1 Prozent tiefer. Gefragt sind die aktien von logitech, sie steigen bis 4 Prozent.

VAT und Softwareone fallen nach Jahreszahlen 4 bzw. 6 Prozent.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,15 Prozent höher gesehen. Zuvor hatte er 0,36 Prozent tiefer gehandelt. Die Aktie von Logitech schiesst nach Bekanntgabe höherer Gewinnziele um 3 Prozent nach oben. Am breiten Markt steigen Inficon und Softwareone 1 Prozent nach Bekanntgabe der Jahreszahlen.

An der Wall Street machte die Aussicht auf nur behutsame Zinserhöhungen der Notenbank Fed den US-Anlegern Mut. Die wichtigsten Indizes schlossen fester. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen für den Westen bleiben das Thema Nummer eins auf dem Börsenparkett. Vor diesem Hintergrund richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die europäischen Erzeugerpreise für Februar, nachdem der Anstieg der Verbraucherpreise ein Rekordhoch von 5,8 Prozent erreicht hatte. Experten erwarten bei den Erzeugerpreisen ein Plus von 27 Prozent - ebenfalls ein Rekordhoch.

+++

07:30

Die Furcht vor einer Energiekrise treibt den Ölpreis immer weiter in die Höhe. Der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee steigt am Donnerstag um bis zu 4,7 Prozent auf 118,22 Dollar je Barrel (159 Liter) und kostet damit so viel wie seit neun Jahren nicht mehr. Das US-Öl WTI verteuert sich um 3,8 Prozent auf 114,78 Dollar je Fass, das ist der höchste Stand seit knapp elf Jahren.

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,36 Prozent tiefer eingeschätzt. Am Mittwoch hatte er 0,08 Prozent höher geschlossen.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 26'608 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1884 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Anlässlich einer Anhörung im US-Kongress bekräftigte US-Notenbankchef Jerome Powell den Plan, den Leitzins im März anzuheben. Er betonte, dass sein Haus dabei flexibel auf die Entwicklungen reagieren werde. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs rechneten Anleger mit moderaten Zinserhöhungen, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. "Powells Aussagen decken sich bisher mit der Marktmeinung."

Gleichzeitig beobachteten Börsianer mit Sorgen den Ukraine-Krieg. Die grosse Frage sei nun, ob der Westen wegen des russischen Einmarsches in das Nachbarland russisches Öl mit Sanktionen belege, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Abnehmer scheuten bereits jetzt vor dessen Kauf zurück. In diesem Zusammenhang stieg der Preis für die US-Sorte WTI um bis zu neun Prozent auf ein Elf-Jahres-Hoch von 112,51 Dollar je Barrel (159 Liter).

Parallel dazu stieg der US-Future auf Weizen zeitweise um 13 Prozent und notierte mit 11,32 Dollar je Scheffel so hoch wie zuletzt vor 14 Jahren. Da weder Russland noch die Ukraine Getreide aus der Schwarzmeer-Region exportieren könnten, falle etwa 30 Prozent des weltweiten Weizen-Nachschubs derzeit weg, rechnete Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch vor. Bei Palladium liefert Russland Experten zufolge sogar etwa 40 Prozent des weltweiten Bedarfs. Das für Autokatalysatoren benötigte Edelmetall verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 2665 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Wheat futures in Chicago extended their meteoric rally, soaring past $11 a bushel to the highest level in 14 years, as the war in Ukraine brings shipments from one of the world’s top producing regions to a virtual standstill https://t.co/AvCljK4HoD

— Bloomberg Markets (@markets) March 3, 2022