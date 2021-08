06:20

Die IG Bank gibt den vorbörslichen Kurs des SMI mit einem Plus von 0,1 Prozent an.

Der SMI hat am Dienstag um 0,5 Prozent im Plus auf 12'477 Punkten. Der Leitindex erreichte bei 12'496,95 Punkten kurz vor Börsenschluss ein neues Allzeithoch.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,7 Prozent höher bei 27'612 Punkten.

05:40

Die asiatischen Aktien notieren am Mittwoch zunächst fester. Die Wiederbelebung der Wirtschaft durch steigende Impfraten drängte die Sorge um die sich ausbreitende Delta-Varainte bei den Anlagern in den Hintergund. "Das Narrativ, dass das Wirtschaftswachstum im zweiten oder dritten Quartal seinen Höhepunkt erreicht, hat sich durchgesetzt", sagte Kerry Craig, Global Market Stratege bei JPMorgan Asset Management.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

For American investors, Chinese stocks are becoming the asset not to own https://t.co/0ngPlNpol6

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 18, 2021