09:15

Im Fokus stehen Novartis, die um 1,9 Prozent höher stehen. Das vom Pharmakonzern veröffentlichte Ergebnis liegt am oberen Ende der Erwartungsbandbreite, wobei das Ergebnis für das Schlussquartal in Expertenkreisen insgesamt als solide beurteilt wird. Einer der Lichtblicke sei der starke Absatz mit dem Herzmedikament Entresto. Angetan zeigen sich die Analysten vom Ausblick für 2018, bestätigt dieser nach mehreren Übergangsjahren doch die Rückkehr zu Umsatz- und Gewinnwachstum.

Die Genussscheine der Konkurrentin Roche (-0,3 Prozent) notieren tiefer. Roche wird seinen Zahlenkranz in einer Woche vorlegen. Das dritte Schwergewicht Nestlé (+0,2 Prozent) legt leicht zu. Am Vortag hatte der Titel allerdings nach einem positiven Kommentar von J.P. Morgan einen starken Lauf gehabt.

Ins Auge stechen Logitech mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent. Die Titel des Computerzubehörherstellers waren am Vortag nach starken Zahlen und einer Zielanhebung fast durch die Decke gegangen. An der Nasdaq legten die Titel nach dem gestrigen Handelsschluss sogar noch weiter zu.

Am breiten Markt fallen Barry Callebaut um 1,5 Prozent. Der Schokoladekonzern hat mit den vorgelegten Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 die bereits relativ hohen Schätzungen der Analysten zum Teil noch übertroffen, aber an Umsatz eingebüsst. Auch die Versandapotheke Zur Rose (noch kein Kurs) hat mit den Umsatzangaben zum vergangenen Geschäftsjahr besser als erwartet abgeschnitten. Ein Kurs wird hier nicht gestellt. Auffällig präsentieren sich AMS mit -8,3 Prozent nach einer Rückstufung durch J.P.Morgan.

Our @5thrule explains why the stock market rally may be due for a correction https://t.co/xPiPuBmVqB pic.twitter.com/Dhic3rz6qt — Bloomberg Markets (@markets) 23. Januar 2018

Angesichts der vielerorts erreichten Rekordstände mache sich zunehmend Nervosität unter den Investoren breit, gleichzeitig wolle niemand die Party zu früh verlassen. Makroseitig könnten im Handelsverlauf diverse Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA frischen Wind bringen.

08:35

Börsenschluss in Fernost: Nach dem 26-Jahres-Hoch des Nikkei-Index vom Dienstag machen Anleger Kasse. Der japanische Leitindex verlor am Mittwoch 0,8 Prozent auf 23'970,78 Punkte. Die Börse Shanghai kletterte dagegen kurzzeitig auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 3569,49 Zählern und der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans notierte mit 608,32 Zählern so hoch wie noch nie.

08:15

Der SMI legt vorbörslich um 0,13 Prozent auf 9564 Punkte zu. Angeführt wird das Feld von Novartis (+0,55 Prozent), nachdem der Pharmakonzern die Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt hat (zu den vorbörslichen Kursen). Der Verlauf des heutigen Handels dürfte nach Ansicht von Händlern stark davon beeinflusst werden, wie die Anleger auf den Jahresabschluss von Novartis reagieren. Am breiten fällt AMS auf, wo der Kurs vorbörslich nach einer Herabstufung um 2,5 Prozent sinkt.

Auf der Konjunkturseite stehen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und Europa für Januar auf den Terminkalendern. Anleger werden prüfen, inwiefern der hohe Eurokurs und die steigenden Rohstoffpreise die Stimmung bei den Unternehmen beeinflusst haben.

06:45

Nach gestrigen Rekordständen lässt es die japanische Börse heute ruhiger angehen. Der Nikkei-Index lässt um 0,7 Prozent auf 23'952 Punkte nach.

Am Dienstag war der Nikkei auf den höchsten Stand seit November 1991 geklettert. Zu den Verlierern zählten aufgrund des Anstiegs der Landeswährung Yen die Exportwerte. Die Aktien von Murata Manufacturing, einem Hersteller elektronischer Bauteile, gaben 1,5 Prozent nach, die Anteilsscheine des Elektronik- und Maschinenbauunternehmens Fanuc verbilligten sich um 2,1 Prozent.

Japan says TPP regional trade deal, without the United States, will be signed in March https://t.co/qhMTtRTcYI pic.twitter.com/r37eD1xiBb — Anna Fifield (@annafifield) January 24, 2018

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel bei 1,2306 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9557 Franken je Dollar und 1,1766 Franken je Euro gehandelt. Der Dollar sank zum Yen auf 110,06 Yen.

(Reuters)