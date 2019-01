11:45

Um 11:45 Uhr steht der Swiss Market Index (SMI) 0,4 Prozent im Plus bei 8'501 Punkten, nachdem er nach einer Eröffnung über Vortag gegen 10 Uhr vorübergehend ins Minus gerutscht ist.

Deutlich im Plus notieren Technologie-, Uhren-, Bank- und Zykliker-Titel. Mit einem Plus von 4 Prozent führen die am Vortag noch abgestraften AMS die Liste der Gewinner an. Dahinter folgen Clariant (+2,9%), Vifor Pharma (+2,8%) und die Zykliker-Aktien Adecco (+2,6%), LafargeHolcim (+2,6%) und Schindler (+2,3%).

Swatch (+2,7%) und Richemont (+2,4%) gewinnen mit der Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA ebenfalls deutlich hinzu. Auch die Banktitel Julius Bär (+2,5%), UBS (+1,8%) und Credit Suisse (+1,0%) befinden sich im Vorwärtsgang.

Die defensiven SMI-Titel dagegen haben nach den deutlichen Gewinnen vom Vortag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Roche (-0,5%), Novartis (-0,4%) und Nestlé (-0,1%) notieren alle im Minus. Ebenfalls zu den Verlierern am Freitagmorgen gehören Lonza (-0,6%), Swisscom (-0,6%), Swiss Re(-0,6%) und Sonova (-0,5%).

+++

10:44

Die Schweizer Börse hat am Freitag an Schwung verloren. Nach einem positiven Start ist der SMI ins Minus gerutscht. Für die Investoren sei es noch unklar, ob die Märkte nach dem turbulenten Jahresstart anfällig geworden oder vielmehr eine günstige Einstiegsgelegenheit seien, erklärten die Experten vom Handelshaus Oanda. Zuletzt hatte eine gesenkte Umsatzprognose von Apple für Kursverluste an den Börsen gesorgt: Der iPhone-Hersteller hat seine Erwartungen unter Verweis auf ein schwächelndes China-Geschäft zurückgeschraubt. Von vielen Anlegern war das als Signal für einen möglicherweise bevorstehenden Wirtschaftsabschwung gewertet worden.

Daher dürften die Börsianer heute gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht warten, um Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft ziehen zu können. "Nach den jüngst mehrheitlich enttäuschend ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus den USA hoffen die Anleger auf einen positiven US-Arbeitsmarktbericht", erklärten die Experten der Basler Kantonalbank.

Auf dem Schweizer Leitindex lasteten vor allem die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle, die zwischen knapp einem und 0,3 Prozent nachgaben. Die beiden Pharmaunternehmen und der Lebensmittelkonzern waren am Vortag teilweise als "sichere Häfen" gefragt gewesen, weil ihr Geschäftsmodell vergleichsweise wenig von der Wirtschaftsentwicklung abhängig ist.

+++

10:05

Ein negativer Analystenkommentar hat Investoren von ProSiebenSat.1 verschreckt. Die Aktien rauschten am Freitag im frühen Handel um bis zu 7,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Tief von 13,95 Euro in die Tiefe und waren mit Abstand der schwächste Wert im Nebenwerteindex MDax. Experten der US-Bank Morgan Stanley bestätigten in einem Aktienkommentar ihre Einschätzung für ProSieben mit "Underweight" und senkten ihr Kursziel auf 11,20 Euro von 15,60 Euro.

"Die Analysten haben in ihrem Bericht nochmal aufgezeigt, dass Fernsehen ein strukturelles Problem hat", sagte ein Händler. Die Branchenexperten der US-Investmentbank gehen davon aus, dass klassische Fernseh-Anbieter wie ProSiebenSat.1 und der italienische Konkurrent Mediaset in den kommenden zwei bis drei Jahren mindestens 70 bis 150 Millionen Euro jährlich in neue Streaming-Dienste investieren müssen, um mit Anbietern wie Netflix und Amazon mitzuhalten. Dies werde sich voraussichtlich negativ auf die Dividenden auswirken.

+++

09:10

Nach dem morgendlichen Beginn des Börsenhandels ziehen die Kurse im SMI deutlich an. Der SMI startet mit einem Plus in den Tag. Nach Börsenöffnung steigt der Leitindex um 0,4 Prozent auf 8495 Punkte. Einen Anlass dazu liefert die Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach dem Apple-Schock vom Vortag hat zudem auch ein vorlaufender US-Indikator die Märkte positiv überrascht.

So hat der private Arbeitsmarktdienstleister ADP gestern Daten geliefert, die eine positive Entwicklung des US-Arbeitsmarktes anzeigen. Gestern dominierten aber davon abgesehen die negativen Nachrichten. So haben gestern eine Gewinnwarnung von Apple und schwache US-Wirtschaftsdaten die US-Börsen und danach auch den japanischen Börsenindex Nikkei auf Talfahrt geschickt. Für einen Stimmungsumschwung in der Nacht sorgte dann jedoch das chinesische Handelsministerium, das für kommende Woche die Wiederaufnahme von Handelsgesprächen zwischen den USA und China ankündigte. Für Impulse sorgen dürften heute zudem die jüngsten PMI-Daten aus China und den USA, die weiteren Aufschluss über den Zustand der Weltwirtschaft liefern könnten.

Nehmen Sie teil an der cash-Umfrage: Wo steht der SMI Ende Januar 2019?

Die Uhrentitel Swatch (+1,7 Prozent) und Richemont (+1,4 Prozent) steigen mit der Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA deutlich. Aktien von Zyklikern wie ABB (+0,9 Prozent), Adecco (+1 Prozent) oder Geberit (+0,6 Prozent) und LafargeHolcim (+1,9 Prozent) zeigen sich stark, besser noch laufen die Banken. UBS (+1,2 Prozent), Credit Suisse (+0,9 Prozent) und (Julius Bär (+1,2 Prozent) sind gefragte Titel. Eine bessere SMI-Performance verhinden aber die Schwergewichte Novartis (-0,4 Prozent), Roche (unv.) und Nestlé (-0,3 Prozent): Die defensiven Titel sind heute weniger gut im Rennen.

Im breiten Markt dagegen fallen Basilea mit einem Plus von 4 Prozent auf. Das Pharmaunternehmen hatte am Morgen erste Aussagen zum Umsatz einiger Produkte gemacht. So soll der weltweite Umsatz von Cresemba durch Basileas Partner im vergangenen Jahr bei mehr als 150 Millionen US-Dollar betragen. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, an der bevorstehenden wichtigen Branchen-Konferenz der US-Investmentbank JPMorgan teilzunehmen.

+++

08:30

Nach den von Julius Bär berechneten vorbörslichen Kursen steigt der SMI um 0,76 Prozent auf 8514 Punkte. Für gute Stimmung sorge die Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China, sagten Händler. Vertreter beider Länder wollen Anfang kommender Woche zu Handelsgesprächen in Peking zusammenkommen. Die Börsen in den USA und Asien hatten allerdings deutlich schwächer geschlossen. Viele Investoren trennten sich aus Angst vor einer Abkühlung der Konjunktur von Aktien.

Dies treibt die Aktien von Swatch und Richemont an (je +1,1 Prozent). Zu den gefragtesten Titeln gehören auch UBS und Credit Suisse, die um 0,8 bzw. 0,7 Prozent höher gestellt sind. Es befinden sich sämtliche 20 SMI-Aktien im Plus.

Am breiten Markt fallen Basilea (+3,6 Prozent) positiv auf. Das Biotechunternehmen vermeldet, dass das Mittel Cresemba mehr als 150 Millionen Dollar Umsatz erzielt habe. Ceva (-0,5 Prozent), Cosmo und Georg Fischer (-0,4 Prozent) fallen hingegen leicht zurück.

Die Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht, um weitere Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft ziehen zu können.

+++

08:10

Anleger in Japan haben an ihrem ersten Handelstag in diesem Jahr die Reissleine gezogen. Während Börsianer in anderen Regionen in den vergangenen Tagen bereits auf die wieder aufflammenden Konjunktursorgen reagieren konnten, waren die Handelssäle in Tokio feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag verlor der Nikkei-Index 2,3 Prozent auf 19.561 Punkte.

Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls deutlich nach. Auch der MSCI-Index der Aktien im asiatisch-pazifischen Raum ausserhalb Japans notierte 0,7 Prozent im Minus. An den Börsen in China herrschte dagegen zuversichtliche Stimmung. Der Bluechip-Index kletterte um mehr als zwei Prozent. Einer der Gründe dafür war nach Meinung von Experten die Ankündigung des Handelsministeriums in China, Anfang kommender Woche mit einer US-Delegation erneut Gespräche über Handelsthemen zu führen. "Es gibt mehr Gründe zu glauben, dass sich eine Handelsvereinbarung zwischen China und den USA in den kommenden Wochen abzeichnen könnte", beschrieb Ray Attrill, Währungsstratege bei der National Australia Bank.

Rückenwind erhielten die Aktienmärkte in China auch von neuen staatlichen Massnahmen gegen die sich immer deutlicher abzeichnende Konjunkturabkühlung. So soll etwa der Mindestreservesatz für Geldhäuser weiter gesenkt werden, damit Banken mehr Spielraum haben für die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen. Die Regierung hatte 2018 wegen des Handelsstreits mit den USA vier Mal den Mindestreservesatz der Banken gesenkt. Als Dämpfer für japanische Aktien wirkte sich der jüngste Anstieg des Yen aus, der japanische Waren im Ausland verteuert. Der Dollar fiel in der Spitze auf ein Neun-Monats-Tief von 105,25 Yen, erholte sich später wieder und notierte bei 108,33 Yen.

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 56,48 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 54 Cent auf 47,63 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA unter Druck geraten. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie hatte im Dezember den stärksten monatlichen Rückgang seit 2008 verzeichnet und war auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gefallen. Der Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Ausserdem belastet eine Abkühlung der Konjunktur in China, dem weltweit zweitgrössten Ölverbraucher nach den USA. Die Ankündigung von Handelsgesprächen zwischen China und den USA Anfang kommender Woche sind dagegen ein positives Signal.

Zu Jahresbeginn hatte der Ölmarkt keine klare Richtung gezeigt, die Preise schwankten stark. Marktteilnehmer hatten auf den noch dünnen Handel verwiesen, der oft zu stärkeren Kursausschlägen führen kann.

+++

06:50

Der Euro hat sich zum Franken bei einem Kurs von 1,1252 leicht aufgewertet. Auch der Dollar wird zum Franken bei 0,9873 leicht höher bewertet.

+++

06:40

Schwache US-Wirtschaftsdaten haben die Furcht vor einer Abkühlung der globalen Konjunktur verstärkt und die asiatischen Börsen am Freitag belastet. Allerdings machten für nächste Woche anberaumte US-chinesische Gespräche Hoffung auf eine Entspannung in dem Handelskonflikt der beiden grössten Volkswirtschaften.

"Es gibt mehr Gründe zu glauben, dass sich eine Handelsvereinbarung zwischen China und den USA in den kommenden Wochen abzeichnen könnte", beschrieb Ray Attrill, Währungsstratege bei der National Australia Bank, den vorsichtigen Optimismus der Anleger. Chinas Handelministerium teilte mit, eine US-Delegation unter der Führung des stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish werde am 7. und 8. Januar zu "positiven und konstruktiven Diskussionen" in Peking erwartet.

Chinese financial stocks surge as Premier Li Keqiang visits big banks and pledges more support for the economy https://t.co/rIKkyhzKeM — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 4. Januar 2019

Das beflügelte zumindest die chinesischen Aktien: Der Bluechip-Index kletterte nach anfänglichen Verlusten fast zwei Prozent. Ansonsten präsentierten sich die asiatischen Börsen aber uneinheitlich. Der Tokioter Nikkei-Index sackt an seinem ersten Handelstag im neuen Jahr um 2,75 Prozent auf 19 465 Punkte ab und holte nach Feiertagen damit Verluste anderer Börsen nach. Als Dämpfer für japanische Aktien wirkte auch der jüngste Anstieg des Yen, der japanische Waren im Ausland verteuert. Der Dollar fiel in der Spitze auf ein Neun-Monats-Tief von 105,25 Yen, erholte sich später wieder und notierte bei 108,33 Yen. Der MSCI-Index der Aktien im asiatisch-pazifischen Raum ausserhalb Japans notierte 0,7 Prozent im Minus.

Vor allem die US-Konjunkturdaten drückten auf die Stimmung. Die US-Industrie verlor im Dezember überraschend deutlich an Schwung und schürte damit unter Investoren Sorgen um die Konjunktur. Ausserdem wirkte immer noch die Umsatzwarnung von Apple nach. Aktien von Zulieferern des iPhone-Herstellers wie Foxconn, General Interface oder Catcher Technology verbuchten erneut Verluste.

(cash/AWP/Reuters)