12:00

Der SMI gewinnt 0,35 Prozent auf 10'322 Punkte. Selbst dieses moderate Plus ist laut Händlern unerklärlich, da in den USA genau das passiert ist, was niemand wollte. "An sich hatten die Märkte in den letzten Wochen auf eine blaue Welle bei den US-Wahlen gehofft und sich vor den Aussichten auf ein umstrittenes Ergebnis gefürchtet", kommentiert ein Börsianer. Nun drohe die Trump-Kampagne vor einer Niederlage zu stehen und die Ergebnisse anzufechten. "Damit sind wir genau an diesem Punkt angelangt. Und dennoch haben die Märkte nicht mehr als ein kollektives Schulterzucken gezeigt."

Als Gründe für die Widerstandsfähigkeit des Marktes nennen Händler etwa die Aussicht, dass die Zentralbanken mit mehr geldpolitischem Aktivismus eingreifen werden. Hinzu komme, dass die Republikaner wohl den Senat weiter dominierten, womit es den Demokraten schwer fallen werde, etwa die geplanten Steuererhöhungen durchzusetzen.

Starke Kursgewinne bei den US-Techwerten verhelfen AMS (+4,2%) und Logitech (+3,4%) zu deutlichen Avancen. Bei dem Hersteller von Computermäusen sorgt eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux für zusätzlichen Rückenwind. Derweil werden AMS von einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis beim Rivalen Dialog Semiconductor gestützt.

Der Pharmazulieferer Lonza (+2,4%) macht seinem Ruf als Investoren-Liebling einmal mehr alle Ehre. Bereits am Vortag waren die Aktien um 6 Prozent in die Höhe geschnellt. Während am gestrigen Mittwoch auch andere Vertreter aus der Gesundheitsbranche zu den Favoriten gehörten, hinken Alcon, Straumann und Roche mit Aufschlägen zwischen 0,5 und 0,1 Prozent dem Markt heute etwas hinterher. Novartis (-0,5%) geben sogar einen Teil der Vortagesgewinne ab.

Sehr uneinheitlich entwickeln sich auch die Finanzwerte. Sie hatten am Vortag überwiegend unter dem unklaren US-Wahlausgang gelitten. Aktuell stehen Partners Group und CS-Aktien (beide +1,9%) dagegen weit oben auf den Einkaufslisten der Anleger. Julius Bär und UBS (beide +0,9%) hinken etwas hinterher und die Versicherer Swiss Re und Swiss Life fallen um 0,9 bzw. 0,3 Prozent zurück. CS-Aktien profitieren von einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux.

Mit Kursgewinnen von mehr als anderthalb Prozent sind auch Richemont gesucht. Der Uhren- und Schmuck-Konzern wird am Freitag über seinen aktuellen Geschäftsverlauf berichten. Daneben sind noch weitere konjunktursensible Werte wie Geberit, ABB oder auch SGS gesucht. Die Aktien verteuern sich zwischen 1,8 und 1,2 Prozent.

Im breiten Markt stechen die Aktien vom Relief Therapeutics (+31%) nach Aussagen zur Covid-19-Studie heraus. Auch Bobst (+1,1%) gewinnen hinzu, nachdem der Verpackungsmaschinenhersteller aktuelle Geschäftszahlen präsentiert hat. Bei Valiant (+0,1%) fallen die Kursgewinne nach Zahlen etwas zurückhaltender aus. Dagegen machet sich bei den Galenica-Anteilen (+3,3%) ein positiver Analysten-Kommentar von Mirabaud stützend bemerkbar. Dem stehen deutliche Kursverluste von jeweils mehr als 8 Prozent bei Achiko und Schlatter gegenüber. Züblin-Aktien (-3,0%) fallen, nachdem die Immobiliengesellschaft für das erste Halbjahr einen Gewinnrückgang vermeldet hat.

Biotechnologie - Relief Therapeutics setzt Studie zu Covid-19 Behandlung fort https://t.co/dVDbAeQphI pic.twitter.com/XiJnQFuxBi — cash (@cashch) November 5, 2020

11:35

Die Hoffnung auf eine Entschärfung des amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes nach einem Regierungswechsel in den USA treibt die chinesische Währung Yuan auf den höchsten Stand seit 28 Monaten. Der Dollar verbilligte sich am Donnerstag im Gegenzug auf 6,64 Yuan. Zuvor hatte das überraschend starke Abschneiden von Präsident Donald Trump die chinesische Währung belastet. Beim Kurs Dollar zu Yuan habe es wohl die heftigsten Reaktionen gegeben, stellte Devisenstratege Terence Wu von der OCBC Bank fest. Die Möglichkeit eines Siegs des Demokraten Joe Biden und damit die Aussicht auf eine konventionellere und auf Regeln basierende Handelspolitik hätten die Kurse schließlich wieder gedreht.

11:20

Gold wird in den Augen von Anlegern offenbar zunehmend attraktiv. Am Donnerstag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1919 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen. Gegenüber dem Vortag war die Feinunze etwa 15 Dollar teurer. Auch der Silberpreis legte im Fahrwasser von Gold zu, prozentual sogar wesentlich deutlicher als der Goldpreis.

Gold und Silber erhalten derzeit von mehreren Seiten Unterstützung. Zum einen schwächt sich der Dollar ab, was den Golderwerb für viele Anleger aus Wechselkursgründen erschwinglicher macht. Gold wird traditionell in Dollar gehandelt. Hinzu kommen fallende Kapitalmarktzinsen insbesondere in den USA. Der natürliche Nachteil von Gold, das weder Zinsen noch Dividenden abwirft, wiegt damit etwas weniger stark.

Ein dritter Faktor ist die Geldpolitik der Notenbanken, die extrem locker bleibt oder weiter gelockert wird. Am Donnerstagmorgen weitete die britische Zentralbank aufgrund der Corona-Pandemie ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe aus.

11:00

Der Swiss Market Index (+0,3 Prozent) gibt seine frühen Gewinne im Verlauf des Vormittags zum Teil ab. Insbesondere die beiden Schwergewichte Novartis (-0,7 Prozent) und Nestlé (+0,0 Prozent) halten den Schweizer Leitindex zurück.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

10:10

Die europäischen Börsen legen auch am Donnerstag auf breiter Front zu. Der italienische Leitindex FTSE MIB gewinnt 1,4 Prozent. Der britische FTSE 100 bildet mit einem Plus von 0,3 Prozent das Schlusslicht. Derweil steht der Swiss Market Index 0,5 Prozent höher.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

09:55

Die Aktien der drittgrössten französischen Bank Societe Generale schnellen nach einem unerwartet starken Abschneiden im dritten Quartal um bis zu 6,5 Prozent nach oben und sind damit Spitzenreiter im französischen Cac-40. Die Experten von Jefferies verweisen darauf, dass der Gewinn mehr als doppelt so hoch ausfiel wie erwartet. "Das Kapital ist viel stärker, die Kosten sind besser ... die Umsätze im Handelsgeschäft erholen sich stärker als vorhergesagt, die Dividendenerhöhung ist eine positive Überraschung - all das sollte den Aktienkurs nach oben treiben."

09:05

Der SMI gewinnt 0,8 Prozent auf 10'361 Zähler.

An den vorangegangenen drei Handelstagen hat der Leitindex SMI mittlerweile mehr als 7 Prozent hinzugewonnen. Und das, obwohl der Ausgang der US-Wahlen nach wie vor nicht sicher ist. Nach aktuellem Auszählungs-Stand hat der Demokrat Joe Biden die Nase zwar knapp vorne, allerdings müssen mehrere US-Bundesstaaten noch ihre Endergebnisse bekannt geben.

Dies sollte überwiegend zwar in den nächsten ein oder zwei Tagen passieren, kann in Bundesstaaten wie Pennsylvania aber auch durchaus bis kommende Woche dauern. Vor allem bleibe die Frage, wie sich der noch amtierende Präsident Donald Trump verhalten werde. Seine Forderung nach eine Neuauszählung in Wisconsin sei da womöglich nur ein Vorgeschmack, sollten die Endergebnisse nicht seinen Vorstellungen entsprechen, meinte ein Händler. Ansonsten dürfte sich wenig an der politischen Landschaft in den USA ändern: die Demokraten dürften das Repräsentantenhaus kontrollieren und die Republikaner den Senat.

Die grössten Aufschläge verzeichnen die Aktien der CS, die sich um 2,1 Prozent verteuern. Kepler Cheuvreux hat die Titel am Morgen neu zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 13 Franken erhöht. Konkurrent UBS hinkt dem mit +1,1 Prozent hinterher. Finanzwerte hatten am Vortag etwas unter dem unsicheren Wahlausgang gelitten.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (+0,8 Prozent) und Richemont (+1,5 Prozent). Der Schmuck- und Uhren-Konzern Richemont wird am morgigen Freitag über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten.

Starke Kursgewinne bei den US-Techwerten stützen zudem die Notierungen von AMS (+4,6 Prozent) und Logitech (+4,7 Prozent). Bei dem Hersteller von Computermäusen sorgt eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux für zusätzlichen Rückenwind.

08:20

08:10

Der Swiss Market Index steigt im vorbörslichen Handel 0,1 Prozent. Alle Aktien ausser UBS stehen leicht im Plus. Am deutlichsten gewinnen Credit Suisse (+0,8 Prozent), Richemont (+0,5 Prozent) und Swatch (+0,5 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 0,3 Prozent hinzu. Die Aktien von Kudelski gewinnen 3,3 Prozent. Die Kudelski-Tochter Nagra hat einen Auftrag vom französischen Unternehmen Canal+ erhalten.

07:35

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1739 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro ebenfalls stabil - der Kurs liegt bei 1,0696 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9110 Franken.

Hauptthema an den Finanzmärkten bleibt der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Nach derzeitigem Auszählungsstand stehen die Chancen für Herausforderer Joe Biden nicht schlecht, Präsident Donald Trump abzulösen. Dieser würde sich aber nicht so einfach geschlagen geben, sein Team initiiert in mehreren Bundesstaaten Klagen gegen die Auszählungen.

US-Präsidentschaftswahlkampf - Biden sieht sich vor US-Wahlsieg - Auszählung geht weiter https://t.co/PVXculqW2m pic.twitter.com/iDk7A948rI — cash (@cashch) November 5, 2020

06:10

Die Hängepartie der Stimmenauszählung in den USA treibt einige Anleger in Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg in der Nacht auf Donnerstag um rund vier Prozent auf zirka 14'400 Dollar.

Damit war ein Bitcoin so teuer wie zuletzt beim Hype zum Jahreswechsel 2017/2018. Wegen des unsicheren US-Wahlausgangs griffen einige Investoren auf der Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten zu Kryptowährungen, sagte etwa Analyst Timo Emden von Emden Research zu dem jüngsten Kursanstieg des Bitcoins. Ausserdem profitierten Bitcoin & Co. weiterhin von den Plänen des Zahlungsdienstleisters PayPal, künftig Cyber-Devisen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

05:45

In Tokio legt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 1,1 Prozent auf 23'965 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um ein Prozent auf 1640 Zähler. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Die Anleger setzten darauf, dass sich in der US-Finanzpolitik wenig ändern dürfte, selbst wenn der demokratische Herausforderer Joe Biden gegen den republikanischen Präsidenten Donald Trump gewinnen sollte. Denn die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kammern des US-Kongresses bleiben den bisherigen Ergebnissen zufolge wohl unverändert. Damit dürften Steuererhöhungen und verschärfte Regulierungen ebenso vom Tisch sein wie eine massive Ausweitung der Staatsausgaben für neue Corona-Hilfen, meinten Börsianer. Diese Spekulationen hatten schon am Vortag an der Wall Street für kräftige Gewinne gesorgt und schoben auch die Kurse in Fernost an.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,29 Yen und stagnierte bei 6,6495 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9110 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1733 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0693 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2959 Dollar.

00:00

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die Marke von 28'000 Punkte. Im späten Geschäft bröckelte er jedoch merklich ab und schloss mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 27'847,66 Punkten. Damit summiert sich das Dow-Plus in dieser Woche nun auf rund 5 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der Vorwoche bereits grösstenteils wettmachte.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 2,2 Prozent auf 3443,44 Punkte. Der Nasdaq 100 profitierte von klaren Kursaufschlägen einiger Technologie-Schwergewichte und rückte um 4,4 Prozent auf 11'777,02 Zähler vor.

Bei der noch offenen Wahlschlacht in den USA hat der demokratische Herausforderer Joe Biden seine Chancen auf einen Sieg verbessert. Biden setzte sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AP im umkämpften Wisconsin gegen Amtsinhaber Donald Trump durch, während der laufenden Stimmenauszählung lag er zudem in Michigan und Nevada zunächst vorn.

Der Republikaner Trump erneuerte nicht belegte Behauptungen, wonach es massiven Betrug bei der Wahl gegeben habe. In der Wahlnacht hatte sich Trump im Weissen Haus während der laufenden Auszählung zum Sieger erklärt und angekündigt, seinen Anspruch vor das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten zu bringen.

Gerichte und Parlamente - So kann Donald Trump die US-Wahl anfechten https://t.co/63GBiSYCur pic.twitter.com/91VTWZRQhS — cash (@cashch) November 4, 2020

Die wenigen Unternehmensnachrichten im Schatten des Wahlkrimis sorgten für deutliche Kursbewegungen. So sprangen die Aktien von Uber und Lyft um 14,6 beziehungsweise 11,3 Prozent hoch, nachdem die Kalifornier in einer Volksabstimmung ein Gesetz gekippt hatten, das den Uber- und Lyft-Fahrern den Status von Mitarbeitern zugesprochen hatte. Die Fahrdienst-Vermittler hatten angekündigt, ihren Betrieb in dem Bundesstaat einzustellen oder zumindest einzuschränken, falls es in Kraft bleibe.

Den Vogel schossen aber die Aktien von Biogen ab. Positive Aussagen aus Kreisen der US-Arzneimittelbehörde FDA zur Wirkung eines Alzheimer-Mittels katapultierten die Aktien um 44 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Februar nach oben. Während zwei Studien mit dem Wirkstoff Aducanumab zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt hatten, sagten FDA-Mitarbeiter am Mittwoch, dass die Wirkung in einer Studie "robust und ausserordentlich überzeugend" ausgefallen sei. Dies wurde als Indiz dafür gewertet, dass die Behörde dem Mittel eine Zulassung aussprechen könnte.

Bei den Halbleiterherstellern AMD und Intel konnten sich die Aktionäre über Kursaufschläge von 6,2 beziehungsweise 1,9 Prozent freuen, nachdem der südkoreanische Branchenkollege Hynix für das dritte Quartal einen Gewinnsprung gemeldet hatte. Bei AMD stützte zudem eine neue Kaufempfehlung der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Im Dow waren die Aktien von UnitedHealth Group Spitzenreiter mit einem Gewinn von mehr als 10 Prozent. Der Krankenversicherer schüttet eine Bardividende von 1,25 Dollar je Aktie aus. Am Dow-Ende rangierten hingegen die Papiere des Baumaschinenkonzerns Caterpillar , die um 7,4 Prozent absackten.

