Wegen der steigenden Nachfrage nach Palladium hat das in der Autoindustrie verwendete Edelmetall am Mittwoch erstmals die Marke von 1500 Dollar geknackt. Der Preis stieg um 1,5 Prozent auf 1502 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Analysten führen das auf einen Angebotsengpass und die verstärkte Verwendung des Edelmetalls in der Automobilbranche zurück.

Laut Händlern täuscht die Marktbewegung aber darüber hinweg, dass der Handel an sich eher ruhig verläuft. Der SMI gewinnt gegen 11.05 Uhr noch 0,55 Prozent auf 9308 Punkte hinzu. Zuvor hatte er bei 9331 Zählern die Latte neu gelegt. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,6 Prozent auf 1435 und der breite SPI um 0,5 Prozent auf 10'885 Punkte.

Die drei Schwergewichte Nestlé (+0,7%), Novartis und Roche (+0,4%) tragen dabei massgeblich zum freundlichen Kursverlauf bei. Sie allein stehen für knapp 30 der insgesamt gut 50 Punkte, die der SMI aktuell hinzugewinnt.

Klar aufwärts gehts zur Wochenmitte auch für die Grossbankenpapiere der Credit Suisse (+1,0%) und UBS (+0,8%). Julius Bär hinken mit +0,4 Prozent etwas hinterher.

Grössere Kursbewegungen sind allerdings eher im breiten Markt zu finden. Dort geben DKSH um 3,8 Prozent nach, nachdem ein Grossaktionär seine Papiere verkauft hat. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

Der SMI startet positiv in den Tag. Die Vorgaben aus Übersee werden als grundsätzlich freundlich eingestuft, auch wenn sowohl in den USA als auch Asien die Märkte im späten Handel einen Teil ihrer vorherigen Gewinne abgaben.

Konkret rückt der Schweizer Leitindex in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 9289 Punkte vor. Der weitere Handelsverlauf dürfte sowohl hierzulande als auch in Europa aber eher zurückhaltend verlaufen, heisst es von verschiedenen Händlern. Am Abend nach Börsenschluss wird nämlich die US-Notenbank Fed das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlichen. "Investoren erhoffen sich ein besseres Verständnis über die Gründe für den doch recht abrupten Richtungswechsel des Fed", kommentiert ein Börsianer. Aber auch die Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Brexit-Verhandlungen bleiben ein beherrschendes Thema.

Die Bluechips ziehen ziemlich gleichmässig an. Die Grossbanken Credit Suisse und UBS (je 0,4 Prozent) fallen etwas auf. Bei der Credit Suisse stützt eine Ratingerhöhung durch Berenberg. Allerdings zeigt sich der zuständige Experte trotz der Erhöhung auf "Hold" weiter eher skeptisch über möglicherweise zunehmende Risiken etwa bei den Kreditbeständen. Bei der UBS steht im Laufe des Nachmittags die Urteilsverkündung im Steuerprozess in Frankreich an.

Im breiten Markt stachen DKSH hervor (noch kein Kurs, vorbörslich aber -6,5 Prozent). Der Grossaktionär FFP, der bislang rund 5,9 Prozent der Aktien hielt, ist vollständig ausgestiegen. Die Aktien von GAM fallen um 0,3 Prozent. Wenn der Finanzdienstleister am Donnerstag Zahlen vorlegt, wird am Markt ein weiterer klarer Rückgang der verwalteten Vermögen befürchtet.

Die laufenden Gespräche zwischen China und den USA haben an den asiatischen Börsen die Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits genährt. In Tokio legte der Nikkei-Index am Mittwoch 0,6 Prozent auf 21.431 Punkte zu.

Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent. Seit Dienstag läuft eine neue Gesprächsrunde, mit Sitzungen auf höherer Ebene im Lauf der Woche. Konjunkturabhängige Werte wie Autoaktien waren besonders gefragt. Toyota kletterten um 1,4 Prozent, Mazda um 0,9 Prozent. Auch in China war die Börsenstimmung freundlich. In Schanghai ging es 0,3 Prozent nach oben.

Die ABB-Aktie (+0,6 Prozent) führt zusammen mit der Credit Suisse (+0,6 Prozent) das von Julius Bär errechnete Vorbörsen-Tableau an. Auch UBS (+0,4 Prozent) steigen. Bei der Grossbank wird heute allerdings noch ein Urteil im Milliarden-Steuerstreit mit Frankreich erwartet. Der SMI insgesamt legt vorbörslich um 0,15 Prozent auf 9270 Punkte zu.

Am breiten Markt fallen Arbonia auf (+1,1 Prozent): Der Thurgauer Bauausrüster hat sich für wieder dividendenfähig erklärt. GAM (-0,8 Prozent) sind tiefergestellt, nachdem neue Milliardenabflüsse bekannt geworden sind.

DKSH (-6,5 Prozent) sind deutlich tiefer gestellt, nachdem bekannt wurde, dass die Grossaktionäre der Peugeot-Familie sich offenbar von ihren Aktien trennen wollen.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. In einer vergleichsweise engen Handelsspanne stieg der Preis für US-Öl in der vergangenen Nacht zeitweise auf 56,39 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit auf den höchsten Stand seit November. Der Preis für Nordsee-Öl hielt sich in der Nähe des Dreimonatshochs, das zu Beginn der Woche erreicht worden war.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 66,36 Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen zuletzt nur noch geringfügig um sechs Cent auf 56,15 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise unter anderem durch eine Kürzung der Fördermenge durch Saudi-Arabien. Jüngste Meldungen deuten darauf hin, dass das führende Land der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die Ölproduktion stärker als zuvor angekündigt gesenkt hat. Am Ölmarkt wurden damit Sorgen vor den Folgen des Handelsstreits zwischen China und den USA für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und damit auch für die Nachfrage nach Rohöl gedämpft.

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1337 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1357 nur wenig verändert seit Dienstagabend. Der Dollar erhöht sich auf 1,0017 Franken nur minimal.

Am Dienstag hatte die Hoffnung auf einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU dem Euro Auftrieb verliehen. Im Brexit-Streit suchen beide Seiten erneut nach einem Ausweg aus der verfahrenen Lage. Im Tagesverlauf will Premierministerin Theresa May in Brüssel Zugeständnisse erreichen, um den Austrittsvertrag im britischen Unterhaus doch noch ratifiziert zu bekommen und den angekündigten EU-Austritt ohne Chaos zu vollziehen.

Dagegen stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Abend dürfte das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) mit möglichen Hinweisen auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Mittwoch die Tokioter Börse angetrieben.

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Vormittag um 0,7 Prozent auf 21'452 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1613 Zähler. Die Handelsgespräche sollen in dieser Woche in Washington fortgesetzt werden.

Die enttäuschenden Export-Zahlen hätten die Börsianer dagegen ignoriert, sagten Händler. Die japanischen Ausfuhren brachen im Januar um 8,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein.

Bei den Einzelwerten legten Honda Motor um 2,4 Prozent. Der Autokonzern beendet seine Produktion in Grossbritannien.

