Der SMI knüpft an den sanften Abwärtstrend der vergangenen beiden Handelstage an und geht tiefer in die Woche: Nach Börsenöffnung fällt der Index um 0,2 Prozent auf das Niveau um 10'390 Punkte zurück. Nur Alcon (+1 Prozent) sticht heraus. Die meisten anderen Titel zeigen Abgaben. Novartis (+0,3 Prozent), Roche (unv.) und Nestlé (-0,2 Prozent) wirken sich in etwa neutral aus.

Trotz des verhaltenen Wochenausklangs hat der hiesige Leitindex aus der Vorwoche allerdings ein sehr solides Plus von 1,8 Prozent zu verteidigen. Dabei bieten in den kommenden Tagen gleich elf Blue Chips mit Semester- oder Quartalszahlen Orientierungshilfe, allein sechs davon am morgigen Dienstag.

Wichtige Kurszieländerungen am Schweizer Markt: UBS: Citigroup erhöht von 15,50 auf 15,80 Franken - Buy

Credit Suisse: Citigroup erhöht von 15,50 auf 16,70 Franken - Buy

Schindler: Barclays senkt von 200 auf 195 Franken - Equal Weight

Leonteq: UBS senkt Kursziel von 37 auf 36,40 Franken - Neutral

Richemont: CS senkt Kursziel von 55 auf 53 Franken - Underperform

International gesehen steht weiterhin das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs im Fokus. Die am Freitag gestartete Zusammenkunft, bei dem es vor allem um den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds geht, hat noch kein Ergebnis gebracht. Streit gibt es vor allem über die Höhe der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse. Der Gipfel soll am Montagnachmittag fortgesetzt werden.

Im Fokus stehen am Berichtstag insbesondere Julius Bär (-4,9 Prozent), welche trotz solider Zahlen massiv abgestraft werden. Der Vermögensverwalter hat mit den meisten wichtigen Kennziffern am oberen Ende der Erwartungen abgeschlossen.

Aus dem breiten Markt zeigen sich Basilea (+0,3 Prozent) gegen den Trend fester. Das Unternehmen hat über weitere Fortschritte mit seinem Produktkandidaten Derazantinib berichtet.

Auch die Aktien des Industrieunternehmens Comet (+0,6 Prozent) ziehen etwas an, dies nach soliden Angaben zum ersten Semester. Der Umsatz konnte trotz der Corona-Krise leicht gesteigert werden und auch die Profitabilität nahm zu. Ausserdem hat das Unternehmen per Anfang Oktober eine neue Finanzchefin gefunden.

Der SMI steht um 0,1 Prozent bei 10'401 Punkten etwas tiefer. Versunsichert sind die Märkte wegen des sich hinziehenden EU-Gipfels, der die Corona-Milliardenhilfen für die 27 Mitgliedsländer regeln soll.

Sämtliche 20 Titel stehen ohne Auffälligkeiten etwas tiefer. Bei den erweiterten Bluechips und am breiten Markt ist mehr Bewegung: Julius Bär (+0,7 Prozent) stehen nach Zahlen höher, auch Comet (+1,2 Prozent) und Basilea (+0,9 Prozent) dank Forschungsneuigkeiten.

Die Ölpreise sind mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,88 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 40,52 Dollar.

Auf der einen Seite sorgen sich die Anleger über die Entwicklung der Corona-Pandemie in grossen Volkswirtschaften wie den USA. Dort ist die Lage in einigen Bundesstaaten nach wie vor sehr angespannt. Zuletzt hatte sich die Situation auch in einigen europäischen Ländern wieder etwas verschlechtert.

Auf der anderen Seite stehen das Ölkartell Opec und verbündete Staaten wie Russland. Sie deckeln nach wie vor ihre Förderung, wenngleich die Produktion ab August etwas steigen soll. Bisher hat der Ölmarkt diese Anhebung jedoch gut weggesteckt. Einige Fachleute geben dennoch zu bedenken, dass der Schritt angesichts der krisenbedingt schwachen Nachfrage zu früh kommen könnte.

Ein Anstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle insbesondere in den USA drückte die Kauflaune und der Fokus der Investoren verlagerte sich auf das Gipfeltreffen der Europäischen Union, auf dem die Staats- und Regierungschefs über einen Plan zur Wiederbelebung der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Volkswirtschaften feilschen.

Zwischen den 27 EU-Ländern herrscht Uneinigkeit darüber, wie ein billionenschwerer Sanierungsfonds aufgeschlüsselt werden soll und welche Bedingungen für die Verteilung gelten sollen. "Das Engagement der EU-Staats- und Regierungschefs bei der Ausweitung der Gespräche sowie Berichte über weitere Gespräche - falls heute keine Einigung erzielt wird - zeigen den Wunsch, den Sanierungsfonds in irgendeiner Form zu verabschieden", sagte Tapas Strickland, Analyst bei der NAB.

Es sei jedoch wahrscheinlich "ein sehr langer und kurvenreicher Weg", bevor eine Einigung erzielt werde, fügte er hinzu. Bislang konnten sich die 27 EU-Staaten nicht zu einer Einigung durchringen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag nach einer Periode im Minus dennoch knapp höher bei 27'708 Punkten, nachdem Daten zeigten, dass die Exporte des Landes im Juni den vierten Monat in Folge im zweistelligen Bereich zurückgingen. Die Börse in Shanghai lag 2,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,6 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Australische Aktien gehörten mit einem Rückgang von 0,6 Prozent zu den grössten Verlierern, nachdem die Coronavirus-Fälle im südöstlichen Bundesstaat Victoria weiter gestiegen waren.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 107,36 Yen und stagnierte bei 6,9940 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9398 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1416 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0732 Franken an.

Das Pfund Sterling verlor 0,4 Prozent auf 1,2520 Dollar.

