06:15

Bei der IG Bank ist der SMI vorbörslich um 0,3 Prozent höher gestellt.

Der Schweizer Leitindex stieg am Donnerstag zwar vorübergehend auf ein neues Allzeithoch von 12'626 Punkte. Im Sog einer schwächeren Wall Street rutschte das Bluechip-Barometer dann aber ins Minus und notierte um 0,37 Prozent tiefer bei 12'553 Zählern.

+++

06:10

Die Börse in Tokio hat sich zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 29'755 Punkten.

+++

05:20

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Die asiatischen Märkte sind am Freitag gefallen, dominiert von den enttäuschenden Gewinnen des chinesischen Technologieriesen Alibaba. Zusätzlich bereiteten der asiatischen Börse verschärfte Regulierungen und das verlangsamte Wachstum in China Sorge. "Nach der deutlichen Verlangsamung der Einzelhandelsdaten des National Bureau of Statistics in den letzten zwei Monaten ist es für uns nicht überraschend, dass (Alibaba) ein verfehltes Quartal veröffentlicht hat", so die Analysten der Citi in einer Notiz und senkten ihr Kursziel für die Aktie.

Die Turbulenzen im chinesischen Immobiliensektor, der mit einer hohen Schuldenlast und einem Liquiditätsengpass inmitten der harten Massnahmen Pekings zu kämpfen hat, belasten auch weiterhin die allgemeine globale Stimmung.

+++

05:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,35 Yen und stagnierte bei 6,3858 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9263 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1354 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0521 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3482 Dollar.

+++

22:25

Überzeugende Firmenergebnisse haben am Donnerstag den US-Börsen teilweise zu neuen Rekordständen verholfen. Die Marktbarometer Nasdaq und S&P 500 gingen beide so hoch aus dem Handel wie nie zuvor. Auf die Stimmung drückten allerdings Inflationsängste.

Der Tech-Index Nasdaq Composite stieg um 0,5 Prozent auf 15'993 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte 0,3 Prozent auf 4704 Zähler vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss dagegen 0,2 Prozent niedriger bei 35'870 Stellen.

Für Nervosität sorgten Äusserungen des US-Notenbankers John Williams, der die New Yorker Fed-Filiale leitet. Er sagte, die Inflation zeige sich in immer mehr Bereichen. Zugleich sprach er von zunehmenden Erwartungen, dass die Teuerung künftig anziehe. Dies bereite Investoren Sorgen, kommentierte Anlagestratege Sam Stovall vom Analysehaus CFRA Research. Womöglich müsse die Fed zugeben, dass die Inflation nicht nur vorübergehend sei.

.JimCramer wants EV investors to to be practical. “I can’t blame anyone who wants to find the next Tesla ... but I need you to remember the lessons of 1999,” he says. https://t.co/Tmo8x7zQQT — Mad Money On CNBC (@MadMoneyOnCNBC) November 18, 2021

Unter den Einzelwerten ragten Nvidia heraus, die 8,2 Prozent zulegten. Der Speicherchip-Hersteller überzeugte die Anleger mit Quartalszahlen und Prognose.

Für Optimismus sorgten auch Detailhandelskonzerne. Macy's hobt sein Ergebnisziel fürs Gesamtjahr an und skizzierte Pläne für eine eventuelle Abspaltung des Internetgeschäfts. Die Papiere schnellten um 21 Prozent nach oben. Der Kurs des Rivalen Kohl's stieg um 10,6 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Geschäftsprognose angehoben.

Der Dow Jones wurde vor allem von Cisco nach unten gezogen. Die Aktien büssten 5,5 Prozent ein. Der US-Netzwerkausrüster sieht seine Geschäfte durch Lieferketten-Probleme und dadurch bedingte höhere Kosten belastet.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)