18:15

Der Leitindex SMI pendelte über weite Strecken hinweg um seinen Schlusskurs vom vergangenen Freitag herum. Erst kurz vor Handelsende stiess er in leicht positives Terrain vor. Der SMI schliess 0,2 Prozent im Plus auf 9740 Punkten.

Die stärksten Gewinne verbuchen bei den Bluechips die Papiere der Grossbanken UBS (+1,5%) und Credit Suisse (+1,2%). Die beiden Grossbanken kauften auf der zweiten Linie an der Börse eigene Aktien zurück.

Die Aktien von AMS (+1,3%) wurden von Deckungskäufen im Vorfeld der morgigen Quartalsergebnisveröffentlichung gestützt. Händler verwiesen zudem auf positive Aussagen der UBS zur Absatzentwicklung bei Apple.

Talwärts gings dafür mit den Anteilen des Bankensoftwareherstellers Temenos (-1,2%) und der Pharmafirma Vifor (-0,8%). Die Anleger nahmen die Gewinne mit, heisst es im Handel.

Am breiten Markt stieigen die Aktien von Polyphor um 5,2 Prozent und diejenigen von Barry Callebaut um 1,7 Prozent auf 1851 Franken. Barclays hatte die Anteile des Schokoladeherstellers auf "Overweight" von "Equal Weight" und das Kursziel auf 2100 von 1830 Franken erhöht.

Die Aktien von Santhera (-3,9%) standen hingegen massiv unter Druck. Ein erneuter Jahresverlust und die Angst vor einer Kapitalerhöhung belasteten den Kurs. Es kam zu Gewinnmitnahmen.

+++

15:55

Die Anleger in den USA halten sich am Montag vor den Geschäftszahlen der Tech-Grössen Apple und Alphabet mit Käufen zurück. Der Dow Jones-Index der Standardwerte notiert zu Handelsstart mit 26'544 Punkten unverändert, auch der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq liegen mit 2940 und 8150 Punkten auf dem Niveau vom Freitag. Allein in dieser Woche sollen etwa 160 der 500 S&P-Mitgliedsfirmen Einblick in ihre Bücher gewähren.

Die jüngsten Inflationsdaten wurden mit Zurückhaltung aufgenommen. Zwar legten die Konsumausgaben im März so stark zu wie seit mehr als neuneinhalb Jahren nicht mehr. "Man muss diese Zahlen aber mit Vorsicht geniessen", sagte Scott Brown, Chefökonom beim Vermögensverwalter Raymond James. Der Sektor sei vom Regierungsstillstand Anfang des Jahres besonders stark getroffen worden. "Deswegen sehen wir hier Nachholeffekte."

JUST IN: U.S. consumer spending rebounded in March while the Federal Reserve's preferred underlying inflation gauge eased to a one-year low https://t.co/uob3i4Kmqu pic.twitter.com/jDW81SPaOB — Bloomberg (@business) April 29, 2019

Die Disney-Aktien legen nach dem Filmstart von "Avengers: Endgame" 1 Prozent zu. Insgesamt wurden Tickets für 1,2 Milliarden Dollar für das Superheldenspektakel verkauft - und Rekorde in mehreren Ländern aufgestellt.

Die Boeing-Aktien geben dagegen 0,6 Prozent nach. Boeing-Chef Dennis Muilenburg stellt sich zum ersten Mal seit dem weltweiten Flugverbot für die 737 MAX 8-Maschinen nach zwei Abstürzen den Fragen der Aktionäre.

+++

11:45

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag wenig verändert. Das Geschäft verläuft laut Händlern weitgehend ruhig. Da in Japan wegen Feiertagen die Börsen geschlossen blieben und die Ergebnissaison weit fortgeschritten sei, fehlten kursbewegende Impulse. Der SMI notiert gegen 11 Uhr unverändert mit 9724 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI ermässigt sich minim auf 1523 Punkte und der breite SPI steht ebenfalss praktisch unverändert bei 11'690 Punkten.

Die stärksten Gewinne verbuchen bei den Bluechips die Papiere der Grossbanken UBS und Credit Suisse (je +0,9%). Die beiden Grossbanken kaufen auf der 2. Linie an der Börse eigene Aktien zurück.

Dagegen verlieren die Papiere der Versicherer Swiss Re (-0,1), Swiss Life (-0,2%) und Zurich (-0,4%) an Wert.

Mit einem Kursplus von 0,5 Prozent reiht sich AMS bei den Gewinnern ein. Der Sensorenhersteller veröffentlicht am Dienstag den Quartalsbericht.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Barry Callebaut um 1,5 Prozent. Barclays hat die Anteile des Schokoladeherstellers auf "Overweight" von "Equal weight" und das Kursziel auf 2100 von 1830 Franken erhöht.

Die Aktien von Santhera (-4,5) stehen massiv unter Druck und verlieren zeitweise rund 10 Prozent. Gewinnmitnahmen, ein erneuter Jahresverlust und die Angst vor einer Kapitalerhöhung belasten den Kurs. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:05

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Aktivitäten zu Wochenbeginn in Grenzen. Nach dem Rekordlauf in der vergangenen Woche könnte es nun erst einmal zu einer Konsolidierung kommen, heisst es am Markt. Für weitere Anstiege fehlten die Impulse. Die Vorgaben aus Asien sind derweil wenig aussagekräftig: In Schanghai bröckelten die Kurse leicht ab, während an den japanischen Börse wegen mehrerer Feiertage gar nicht gehandelt wurde.

Der SMI steht nach Handelsbeginn um 0,05 Prozent bei 9718 Punkte leicht tiefer.

Möglicherweise hätten die am Nachmittag aus den USA erwarteten Inflationsdaten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind, einen Einfluss auf das Geschehen, heisst es weiter. Da am Dienstag der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zu seinem zweitägigen Treffen zusammenkomme, dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten. Von dem Treffen erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über Zeitpunkt und Ausmass einer allfälligen Zinsänderung in den USA. "Mit einem Zinsschritt wird derzeit zwar nicht gerechnet, aber die Leute sind etwas nervöser als auch schon", sagt ein Händler und verweist auf das unerwartet starke Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft.

Die Genussscheine von Roche (-0,2 Prozent) stehen leicht tiefer. Der Pharmakonzern hat eine Vielzahl von neuen Daten aus seiner neurologischen Pipeline für den Fachkongress AAN angekündigt, der am kommenden Samstag (4.5.) beginnt und bis am 10. Mai dauert. Unter anderem werden Daten aus zwei zentralen Studien mit dem Kandidaten Risdiplam zur Behandlung des erblich bedingten Muskelschwunds Spinale Muskelatrophie (SMA) veröffentlicht.

Schwächer sind die Anteile von Comet (-0,4 Prozent) und Flughafen Zürich (-4,9 Prozent), die ex Dividende von 1,20 Franken bzw. 6,90 Franken je Titel gehandelt werden. Zudem werden Mikron (-1,8 Prozent) ohne Dividende (0,20 Franken) gehandelt.

Am breiten Markt stehen die Aktien von Barry Callebaut (noch kein Kurs) unter Beobachtung. Barclays hat die Anteile des Schokoladeherstellers auf "Overweight" von "Equal weight" und das Kursziel auf 2'100 von 1830 Franken erhöht.

Die Aktien von Sunrise (+0,6 Prozent) sind leicht fester. Konzernchef Olaf Swantee glaubt gemäss einem am Wochenende von der "Finanz und Wirtschaft" veröffentlichten Interview, dass die Aktionäre den Sinn der UPC-Transaktion erkennen und der Kapitalerhöhung zustimmen werden. Der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern will sich den Kabelnetzbetreiber UPC in einer Milliarden schweren Übernahme einverleiben. Dazu ist eine umfangreiche Kapitalerhöhung notwendig. Der grösste Sunrise-Aktionär, die deutsche Freenet, hat sich noch nicht auf eine Zustimmung oder Ablehnung der Transaktion festgelegt.

+++

08:25

Ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum in den USA hat Investoren in Asien am Montag an die Börsen gelockt. Die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea legten zu. In Japan wird bis zum 6. Mai feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die ermutigenden Zahlen vom Freitag zum Wachstum der US-Wirtschaft wirkten in Fernost noch nach.

"Anleger sind froh über jede gute Nachricht bezüglich der konjunkturellen Entwicklung", sagte Analystin Joanne Goh von der DBS Bank in Singapur. Auf der anderen Seite gebe es nach wie vor viele Unsicherheiten mit Blick auf den Handelsstreit zwischen China und den USA sowie wegen des steigenden Dollars.

Investoren warten zudem auf ein Treffen der US-Notenbank Fed in dieser Woche und Produktionsdaten aus China, um Anhaltspunkte zur künftigen Marschrichtung in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu bekommen.

+++

08:15

Nach den Parlamentswahlen in Spanien, die keine klaren Mehrheitsverhältnisse gebracht haben, gehen Anleger an der spanischen Börse auf Abstand. Die Futures für den Madrider Leitindex Ibex starten 0,2 Prozent schwächer.

+++

08:10

Steigt der SMI wie von Julius Bär berechnet mit dem Börsenstart um 0,1 Prozent, wird er mit 9737 Punkten auf einem neuen Rekordhoch in den Handel gehen. Allerdings ist unter den 20 Titeln an einem sehr nachrichtenarmen Tag wenig Bewegung auszumachen. Zykliker wie Adecco und ABB oder die UBS (je +0,2 Prozent) sind etwas höher gestellt als der übrige Markt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

+++

06:40

Dank überraschend starker Daten für das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sind die asiatischen Börsen am Montag leicht gestiegen.

Begrenzt wurden die Gewinne durch eine gewisse Vorsicht der Händler angesichts weniger erfreulicher Aspekte des Wachstumsberichts, die auf eine etwas schwächere Entwicklung in der Zukunft hindeuten. Die Investoren warten zudem auf ein Treffen der US-Notenbank Fed diese Woche und Produktionsdaten aus China, um Anhaltspunkte zur künftigen Marschrichtung in den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zu bekommen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans kletterte um weniger als 0,1 Prozent und hangelt sich damit nach einem Einbruch vergangene Woche langsam wieder hoch.

Die Börsen in Japan sind wegen mehrerer Feiertage geschlossen.

+++

06:30

Nach dem Wochenende steht der Kurs Euro-Franken im Verhältnis 1 zu 1.1371. Im fernöstlichen Devisenhandel verharrte der Dollar zum Yen bei 111,61 Yen. Auch der Euro veränderte sich kaum und stieg um lediglich 0,2 Prozent auf 1,1150 Dollar.

(Reuters)