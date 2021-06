09:15

Zuletzt hatte der Schweizer Leitindex SMI erneut auf einem neuen Rekordhoch geschlossen; doch nun harren die Börsianer dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag publiziert wird. Von diesem verspricht man sich Aufschlüsse darüber, wie es mit der US-Geldpolitik weitergehen könnte.

Denn jüngste Daten von der anderen Seite des Atlantiks signalisierten zwar Gutes für die Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Unter diesem Eindruck schlossen die Aktienindizes an der Wall Street bereits etwas tiefer, wobei vor allem die Technologiewerte unter Druck standen.

Am stärksten legen nach Handelsbeginn Alcon (+0,9 Prozent) zu. Pharmawerte dürften am Berichtstag mit dem Start des wichtigen Krebskongresses Asco im Fokus der Anleger stehen. Novartis (unv.) hatte im Vorfeld der Konferenz mit Spannung erwartete Daten zu seiner Radioligandentherapie publiziert. Und diese sind positiv ausgefallen.

Temenos ziehen um 0,7 Prozent an. Der Hersteller von Bankensoftware hatte am Vorabend eine Technologie-Partnerschaft mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei angekündigt. Logitech-Chef Bracken Darrell hat in einem Zeitungsinterview erklärt, der Konzern habe in der Vergangenheit verschiedene kleinere Akquisitionen getätigt, ohne sie offenzulegen. Trotz der weltweiten Verknappung von Halbleitern gibt sich der CEO zuversichtlich.

An einem sehr nachrichtenarmen Tag könnten Analystenvoten für etwas Bewegung sorgen. So ziehen EFG um 4,5 Prozent an, nachdem die Analysten der UBS ihr Votum auf "Buy" erhöht haben und die Valoren mit einem deutlich höheren Kursziel zum Kauf empfehlen.

09:05

Der SMI läuft nach dem Handelsbeginn um 0,1 Prozent bei 11'520 Punkten höher.

Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt Julius Bär: UBS erhöht von 55 auf 63 Franken - 'Neutral'

Dätwyler: Vontobel erhöht von 265 auf 289 Franken - 'Hold'

EFG: UBS erhöht von 5,50 auf 8,70 Franken - Von 'Neutral' auf 'Buy'

Burckhardt: Research Partn. erhöht von 400 auf 425 Franken - 'Kaufen'

08:10

Der SMI zeigt gemäss Julius-Bär-Berechungen vorbörslich genau keine Bewegung: Der Punktestand ist bei 11'511 Punkten unverändert. Die Mehrheit der 20 Titel ist allerdings tiefer gestellt. Im Plus tendiert nur das Schwergewicht Novartis (+0,5 Prozent).

Am breiten Markt gewinnen unter anderem die sehr volatilen AMS-Aktien (+1,9 Prozent) sowie Temenos (+1,9 Prozent) und nach einer Rating-Erhöhung durch die UBS die Bankengruppe EFG (+3,6 Prozent). AMS hat eine Devestition angekündigt, während Temenos eine Zusammenarbeit mit Huawei verkündet hat.

06:15

Der SMI bewegt sich vorbörslich kaum verändert. Bei der IG Bank zeigt sich der Kurs um 0,02 Prozent tiefer.

06:10

Die asiatischen Anleger reagierten am Freitag im frühbörslichen Handel empfindlich auf den Abwärtstrend an der Wall Street. Die von robusten Jobdaten aus den USA angefachten Inflations- und Zinssorgen wirkten sich auch auf die Stimmung an den die asiatischen Börsen aus. "Die realen US-Zinsen haben sich nach oben bewegt - das ist nicht gut für das Risiko oder die Stimmung", schrieb Chris Weston, Leiter des Research beim Brokerhaus Pepperstone in Melbourne, in einer Notiz an Kunden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 0,4 Prozent auf 28'948 Punkte.

04:30

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

04:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,18 Yen und stagnierte bei 6,4035 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9039 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2121 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0957 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4099 Dollar.

22:30

Von robusten Jobdaten angefachte Inflations- und Zinssorgen der Anleger haben die US-Börsen am Donnerstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 34'577 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 13'614 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 4192 Punkte ein. Die US-Wirtschaft wird sich weiter erholen und das könnte langfristig zu einigen Inflationssorgen führen", sagte Anlagestratege Jon Adams vom Vermögensverwalter BMO Global Asset Management.

Positive Signale für den offiziellen Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag lieferten die Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP. Die Unternehmen stellten im Mai so viel Personal ein wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Unter dem Strich schuf die Privatwirtschaft im Mai 978'000 Arbeitsplätze. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 650'000 gerechnet. "Die robusten Beschäftigungsdaten stellen eine Herausforderung in Sachen Teuerung dar, da sie zu höheren Ausgaben führen, was weiter zu den inflationären Trends beitragen würde", sagte Experte Sean O’Hara vom Handelshaus Pacer ETFs.

Bei den Einzelwerten fielen die Aktien der Kinokette AMC um 18 Prozent. Das Unternehmen kündigte an, sich von weiteren Anteilsscheinen zu trennen. Angesichts der Kursexplosion mache es aus Firmensicht Sinn, die Bilanz zu stützen und etwas Bargeld zu beschaffen, sagte Händler Dennis Dick von Bright Trading. Spekulanten hatten dem Kurs in den vergangenen Wochen zu einem kometenhaft Aufstieg verholfen.

Die Papiere von Tesla liessen mehr als fünf Prozent Federn. In China muss der E-Autobauer laut Aufsichtsbehörden 734 importierte Fahrzeuge der Modellreihe 3 in die Werkstätten zurückrufen. In den USA sind ingesamt 6000 Fahrzeuge von einem Rückruf wegen möglicher Probleme mit Bremssattelschrauben betroffen. Tesla hat einem Medienbericht zufolge zudem auch im Mai einen Absatzeinbruch in China erlitten. Die Fahrzeugbestellungen hätten sich unter dem Strich auf etwa 9800 von mehr als 18'000 im April fast halbiert, berichtete die Technologie-Nachrichtenplattform "The Information" unter Berufung auf interne Daten.

Zu den Verlierern am Gesamtmarkt zählten auch die Titel der Tech-Konzerne Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet.

