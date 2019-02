09:15

Der SMI zieht mit dem Handelsbeginn spürbar an und stegt um 0,5 Prozent auf 9053 Punkte. Händler verweisen auf positive Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse zum Wochenschluss ihre Verluste noch eingrenzen konnten. Freundliche Vorgaben gibt es ausserdem von den Märkten in China. Ob die Gewinne im Verlauf ausgebaut werden können, ist aber ungewiss. Im Fokus der Anleger stehen weiterhin die Handelsgespräche der USA mit China.

Für echte Fortschritte beim US-chinesischen Handelsstreit ist die Zeit aber noch nicht gekommen: Eine US-Delegation mit dem Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer wird erst am Donnerstag zu zweitägigen Gesprächen nach Peking reisen.

Impulse von grösseren Unternehmungen sind bisher eher dünn gesät. Das werde sich im Verlauf der Woche aber ändern, wenn Grosskonzerne wie Nestlé, Credit Suisse, Schindler und Clariant ihre Ergebnisse veröffentlichen, sagen Händler.

Die Aktien von Credit Suisse gewinnen 0,6 Prozent. Urs Rohner, der Verwaltungsratspräsident der Grossbank, bestätigte erneut, dass das Investmentbanking nicht mehr weiter verkleinert werden soll. Das Investmentbanking bleibe aber wichtig, auch zur Unterstützung grosser Kunden in der Vermögensverwaltung, sagte er in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende".

Der Zykliker Adecco (+1,1 Prozent), Julius Bär (+1,3 Prozent) sowie Lonza (+1,2 Prozent) und Sika sowie Swisscom (je etwa +1 Prozent) bilden die stärksten Titel im frühen Handel.

Am breiten Markt steigen Panalpina (+1 Prozent). Die dänische Konkurrent DSV ist in seinen Bemühungen um eine Übernahme von Panalpina offenbar zu Konzessionen bereit. DSV wäre bereit, der Ernst-Göhner-Stiftung (ESG), dem Hauptaktionär von Panalpina, bei weichen Themen entgegenzukommen, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" mit Verweis auf mehrere Finanzmarktakteure, welche mit DSV an einem Investorentag am Freitag in London Kontakt gehabt hätten.

Grössere Kursänderungen verbuchen die Aktien von Comet (noch kein Kurs). Der Freiburger Röntgenspezialist hat 2018 zwar weniger Umsatz und Gewinn erzielt als im Jahr zuvor. Der Umsatz sank auf 436,4 Millionen Franken nach zuvor 443,4 Millionen. Die Stagnation überrascht allerdings nicht: Anfang November hatte Comet bereits davor gewarnt, dass die Verkäufe im Gesamtjahr noch 430 bis 440 Millionen Franken erreichen dürften, nachdem man davor einen Wert im Bereich von 440 bis 460 Millionen angepeilt hatte.

+++

08:20

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Handelswoche moderat nachgegeben. Händler sprachen von anhaltenden Konjunktursorgen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 61,85 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 52,25 Dollar.

Crude Oil Price Drop May Continue if UK GDP Data Disappoints https://t.co/P5fnkXxs1i pic.twitter.com/BqMYN4k9tW — Pamm Advisor (@PammAdvisor) February 11, 2019

Seit einiger Zeit werden die Rohölpreise durch die Furcht vor einem grösseren konjunkturellen Rücksetzer belastet. Zahlreiche Wirtschaftsindikatoren haben sich in den vergangenen Wochen eingetrübt, namhafte Organisationen haben infolge dessen ihre Wachstumserwartungen reduziert. Das spricht für eine perspektivisch schwächere Rohölnachfrage, was auf den Preisen lastet.

Hinzu kommt die grosse Ungewissheit, wie sich der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter entwickelt. In dieser Woche reist eine hochrangige amerikanische Delegation zu Gesprächen nach China. Die Hoffnungen ruhen darauf, dass sich die beiden grössten Volkswirtschaftlichen der Welt wieder annähern.

+++

08:15

Spekulationen auf eine baldige Einigung im Handelstreit haben den Börsen in China am Montag Auftrieb gegeben. Im Laufe der Woche reisen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin für Gespräche nach Peking. "Die Chancen, dass eine derart hochrangige Verhandlungsdelegation Fortschritte erzielt, erscheinen nicht schlecht", sagte Volkswirt Rolf Schäffer von der Landesbank Baden-Württemberg.

Bis Anfang März wollen sich die USA und China einigen. US-Präsident Donald Trump droht mit der Anhebung von Zöllen auf chinesische Waren von insgesamt 200 Milliarden Dollar, sollte dies bis zum Ablauf der Frist nicht gelingen.

Der chinesische Bluechip-Index CSI300 legte um 1,8 Prozent zu, der Index der Börse in Shanghai gewann 1,3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte es in China wegen des dortigen Neujahrsfestes keinen Handel gegeben. In Japan blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Der Handel in Asien war daher vergleichsweise ruhig.

+++

08:10

Julius Bär projiziert den SMI vorbörslich bei 9038 Punkten um 0,4 Prozent höher. Sämtliche 20 Titel stehen im Plus, wobei - wie häufig bei diesen Berechnungen - der Zykliker ABB (+0,7 Prozent) am höchsten nach oben ausschwingt. Auch die Banken UBS und Credit Suisse stehen mit je etwa 0,5 Prozent im Plus weit vorne.

Die Vorgaben sind an sich eher schlecht: Sorgen um den Handelsstreit, die Weltkonjunktur und einen neuen US-Shutdown machen die Runde.

Beratungsfirma sieht VW, BMW & Co vor schwierigem Jahr in China

Am breiten Schweizer Markt mit ebenfalls zumeist höheren Kursen zeigen sich wenig Auffälligkeiten. Ascom (+1,4 Prozent) profiert von einem Grossauftrag, Comet (+2,9 Prozent) sind nach den Bilanzzahlen höher gestellt. Die volatile Ceva-Aktie (-1,3 Prozent) steht deutlich tiefer.

+++

07:55

Das Euro-Franken-Währungspaar wurde am Morgen bei 1,3030 gehandelt nach 1,1324 am Freitagabend. USD/CHF liegt damit bei rund 1,00 und ebenfalls nicht weit weg vom Freitagabendkurs. Die CS berichtet allerdings von ungewöhlichen Vorkommnissen, weil in Japan der Handel ruht:

Die @CreditSuisse berichtet von einem sogenannten Flash-Crash beim #Franken im asiatischen Handel. Mittlerweile scheint sich die Situation allerdings wieder beruhigt zu haben. $EURCHF $USDCHF — cashInsider (@cashInsider) February 11, 2019

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt eine Rolle spielen könnten. Für das britische Pfund dürften Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2018 von Bedeutung sein. Nicht zuletzt aufgrund des nahenden Brexit Ende März stehen die Zahlen im Blick. Die Gefahr eines ungeordneten Ausstiegs Grossbritanniens aus der Europäischen Union mit allen wirtschaftlichen Risiken ist nach wie vor hoch.

+++

06:35

In Asien gibt es neben dem Handelsstreit noch ein weiters Thema: Der anstehende Kim-Trump-Gipfel Ende Monat in Vietnam, wie folgender Beitrag von Bloomberg zeigt:

Why is Vietnam hosting the second summit of Donald Trump and Kim Jong Un? Here's what you should know https://t.co/gyzccMS0W7 via @TicToc pic.twitter.com/wa1XLj3LX3 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 11, 2019

+++

06:30

Die Börsianer im Fernen Osten stehen weiter im Bann des amerikanisch-chinesischen Handellstreits und der wachsenden Unsicherheit um die weltweite Wirtschaftsleistung. Insgesamt wurde ein geringes Handelsaufkommen erwartet, da die Börse in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Der MSCI-Index für den Asien-Pazifik-Raum ohne Japan notiert um 0,5 Prozent im Minus.

+++

06:20

Das Währungspaar Euro-Franken steht aktuell bei 1.1320, womit sich der Euro während der Nacht leicht aufgewertet hat. Der Euro tendierte zur US-Währung kaum verändert bei 1,1324 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)