Trotz negativer Vorzeichen in der Vorbörse steht der SMI nach Handelsbeginn vorbörslich im Plus und steigt um 0,4 Prozent auf 9303. Die US-Indizes gaben am Vorabend keine klare Richtung vor, sie haben sich nach Europaschluss kaum mehr von der Stelle bewegt. Unter den Börsianern dominiere aber insgesamt immer noch ein leichter Optimismus, erklärten Händler.

An einem an Unternehmensnachrichten armen Tag richtet sich der Blick der Anleger bereits auf Konjunkturdaten aus den USA. Am Nachmittag stehen Angaben zu den Lagerbeständen im Grosshandel, der FHFA-Index für den Immobilienmarkt und das Konsumentenvertrauten auf dem Programm. Zudem erhoffe man sich von der Senatsanhörung des designierten Fed-Chefs Jerome Powell genauere Einsichten, wofür der Kandidat für Janet Yellens Nachfolge an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt genau steht.

Einzig Sika stechen mit +0,8 Prozent etwas heraus. Der Chemiekonzern verstärkt sich im Bereich Automobil und übernimmt die deutsche Faist ChemTec Group. Der Hersteller von Lösungen zur Lärmreduktion in Fahrzeugen kommt auf einen Jahresumsatz von 190 Mio CHF. Julius Bär (+0,9 Prozent) erholen sich nach den Verlusten von gestern.

Bei Clariant (unv.) kocht der Konflikt mit dem Grossaktionär White Tale derweil weiter hoch. Man habe nie die Aufspaltung des Unternehmens angestrebt, entgegnet White Tale einer Clariant-Stellungnahme vom letzten Freitag. Man freue sich nun darauf, seine Anliegen den Aktionären von Clariant direkt vorzulegen. In welcher Form dies geschehen soll, sei noch offen, sagte ein Sprecher zu AWP. Dies könne in direkten Gesprächen, an der ordentlichen Generalversammlung oder einer ausserordentlichen Generalversammlung geschehen.

Analystenvoten könnten die Logistiker bewegen. So hat laut Händlern HSBC das Rating für Panalpina (-2 Prozent) gesenkt, für Kühne+Nagel (-0,1 Prozent) aber das Kursziel leicht erhöht.

Im breiten Markt lohnt sich ein Blick auf die Aktien des Sensorherstellers AMS (+1,7 Prozent). Die Papiere hatten am Vortag unter dem Branchensog gelitten und um 4,6 Prozent nachgegeben. Der Auslöser: Ein Kurssturz in den Papieren des koreanischen Technologieriesen Samsung Electronic nach einer Ratingsenkung durch Morgan Stanley.

Mit Halbjahreszahlen aufgewartet hat der Pharmazulieferer Dottikon (+1,9 Prozent). Das Unternehmen hat zwar etwas mehr Umsatz generiert, musste aber wegen hoher Vorleistungen eine etwas tiefere Marge hinnehmen.

Sorgen um eine schärfere Regulierung des Finanzmarktes in China haben Anleger in Asien am Dienstag vorsichtig gestimmt. An den Börsen in der Volksrepublik gab es Verluste, der japanische Leitindex Nikkei ging unverändert mit 22'486 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1'772 Zähler. Auch der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans notierte schwächer.

Der SMI steht vorbörslich mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 9258 Punkte unter Druck. Lediglich Sika (+0,4 Prozent), wo eine Übernahme vermeldet wurde, entzieht sich dem Abwärtstrend (zu den vorbörslichen Kursen).

Nachrichten gibt es eher wenig. Bei der Credit Suisse (-0,12 Prozent) hat Grossaktionär Harris Associates auf knapp unter 5 Prozent gesenkt. Die Aktien von Julius Bär, die am Vortag nach der Mitteilung über den Abgang des langjährigen Konzernchefs Boris Collardi um mehr als sechs Prozent eingebrochen waren, wurden vorbörslich um 0,09 Prozent leichter indiziert

Bei den SLI-Titel geht der Zwist zwischen Clariant (-0,05 Prozent) und dem Grossaktonär White Tale geht weiter. Die Aktien Panalpina (-0,85 Prozent) wurden von der HSBC von "Hold" auf "Reduce" gesetzt.

Impulse erhofften sich die Anleger von der Anhörung des künftigen Chefs der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, vor dem Bankausschuss des US-Senats. Im Zentrum des Interesses stünden Hinweise auf die Geldpolitik der Fed 2018. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger auch das am Nachmittag (MEZ) erwartete Verbrauchervertrauen für November nach Lesart des Wirtschaftsverbandes Conference Board abklopfen.

Die Tokioter Börse hat ins Minus gedreht. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,14 Prozent tiefer auf 22'466 Punkte. Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien von Howa Machinery, einem Hersteller von Feuerwaffen, mehr als 13 Prozent. Die Anteilsscheine des Gasmaskenproduzenten Koken rückten um 3,1 Prozent vor. Sorgen, dass Nordkorea erneut eine Rakete abfeueren könnte, hätten Anleger in die Rüstungswerte getrieben, sagten Händler.

Dagegen verbilligten sich Toray-Industries-Papiere um mehr als acht Prozent. Der Hersteller von Kohlenstofffasern hatte zuvor eingeräumt, dass eine Tochtergesellschaft Daten gefälscht haben soll.

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1898 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung leicht auf 111,27 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9813 Franken je Dollar und bei etwa 1,1678 Franken je Euro.

