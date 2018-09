09:30

Die Aussicht auf eine relativ geringe Neuverschuldung Italiens 2019 ermuntert Anleger zum Kauf von Staatsanleihen des Landes. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel am Dienstag auf 2,227 von 2,950 Prozent.

Insidern zufolge peilt die Regierung in Rom ein Defizit von weniger als zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung an. Befürchtungen, die Regierung aus der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega könnte mit massiven Ausgabensteigerungen eine neue Schuldenkrise verursachen, hatten im Sommer Anleger nervös gemacht.

09:25

Der SMI legt um 0,28 Prozent auf 8970 Punkte zu, nachdem der Handel begonnen hat. An der Wall Street hatten die Anleger nach der neusten Ausweitung des Handelskrieges der USA mit China Gewinne realisiert. Die asiatischen Börsen tendieren uneinheitlich.

Neben dem unverändert andauernden Handelskonflikt zwischen Washington und Peking hat sich nun EZB-Chef Mario Draghi zu Wort gemeldet. Der jüngste Preisanstieg unterstützte die Inflationserwartung der Europäischen Zentralbank. Die Sorge vor steigenden Zinsen drückt momentan zusätzlich auf das Gemüt der Marktteilnehmer. Das Fed wird am Mittwoch wohl die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhen. Es wäre der insgesamt achte Zinsschritt im laufenden Erhöhungszyklus. Der Leitzinskorridor läge dann bei 2,00 bis 2,25 Prozent.

Im Plus stehen unter anderem die Schwergewichte Novartis (+1 Prozent) und Roche (+0,4 Prozent) sowie die Banken Credit Suisse (+0,6 Prozent) und UBS (+0,3 Prozent). Der Pharmakonzern Novartis hat nun den Umfang der angekündigten Stellenreduktion in der Schweiz bekanntgegeben. Demnach sollen hierzulande 2'000 Stellen abgebaut werden.

Lonza stehen um 0,1 Prozent höher. Der Lifescience-Konzern bestätigte am heute stattfindenden Investorentag seine mittelfristigen Ziele. Danach will er bis 2022 den Umsatz auf 7,5 Milliarden Franken steigern und die Kern-EBITDA-Marge auf 30 Prozent. Nachrichten gab es auch zu Sonova (+0,7 Prozent). Der Hörhilfe-Hersteller wird sein bereits früher angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Umfang bis zu 1,5 Milliarden Franken am 10. Oktober starten.

Im breiten Markt fallen Sunrise mit Avancen von 0,9 Prozent auf. Der Chef des UPC-Mutterkonzern Liberty Global hatte in einem Interview erklärt, dass er Sunrise als möglichen Partner ansehe. Damit befeuerte er die seit Monaten anhaltenden Spekulationen über einen Zusammenschluss von UPC mit Sunrise. Emmi (-0,2 Prozent) notieren dagegen leichter. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktien des Milchverarbeiters reduziert, die Anlageeinstufung Outperform indes beibehalten.

08:40

An Asiens Aktienmärkten haben am Dienstag die Börsen in Festlandchina ihre jüngste Erholung abgebrochen und wieder unter den internationalen Handelssorgen gelitten. In Tokio hingegen behielten die Optimisten die Oberhand. Am Montag waren diese Handelsplätze feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

So fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen zuletzt um rund 1 Prozent. In Hongkong und auch im südkoreanischen Seoul wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 0,3 Prozent fester bei 23'940 Punkten. Aktien von Versorgern zogen mit einem Plus von mehr als 2 Prozent besonders deutlich an

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Berechnungen der Bank Julius Bär vorbörslich mit 8943 Punkten (-0,03 Prozent) angegeben. Neben dem Dauerbrennerthema Handelsstreit nehmen Anleger die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) ins Blickfeld. Zudem dürften die Anleger die Entwicklung in Rom im Auge behalten. Ministerpräsident Giuseppe Conte strebt laut Angaben aus Regierungskreisen eine Vereinbarung zum Haushalt 2019 bis zum Dienstagvormittag an.

Novartis (0,1%) streicht in der Schweiz über 2000 Stellen. Auch die anderen Schwergewichte Nestlé und Roche werden vorbörslich leicht negativ gesehen. Von den SMI-Titeln verzeichnen nur Lonza (+0,5%) ein Plus. Der Lifesciencekonzern hat am Investorentag die Mittelfristziele bestätigt. Am breiten Markt steigen Sunrise (+1%) deutlich.

#Italy's credibility in doubt as Pimco, Aberdeen dodge bonds. A 2% deficit goal may show some ‘heroic’ accounting, Aberdeen says. https://t.co/YQHNpUuEOy pic.twitter.com/1AGa9LY9nY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 24, 2018

07:55

An den Terminmärkten ist Öl am Dienstag weiterhin heiss begehrt. Der Preis für ein Barrel Nordsee-Öl Brent klettert um 0,3 Prozent auf 81,47 Dollar und notiert damit knapp unter seinem Vier-Jahres-Hoch vom Montag. Ein Fass des US-Leichtöls WTI kostet mit 72,24 Dollar ein halbes Prozent mehr.

06:40

Der Euro hat sich zum Franken etwas aufgewertet. Der Wechselkurs ist in der Nacht von 1.1331 auf 1.1347 geklettert. Vor zwei Tagen befand sich der Kurs noch unter der 1,13er Marke. Auch der Dollar ist leicht stärker geworden: Der Tiefstwert zum Franken lag in der Nacht bei 0.9641 und stieg auf 0.9665. Zur Stunde liegt das Tauschverhältnis vie 0.9663.

Der Euro dürfte von Aussagen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) gestützt werden. In einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament hatte EZB-Präsident Mario Draghi die Entwicklung der Konsumentenpreise ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel "relativ kräftig" genannt. Er erwarte in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der sogenannten Kerninflation aufgrund einer robusten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die zu einem stärkeren Lohnwachstum führe.

Der Preisauftrieb verstärke sich und gewinne an Breite, sagte der EZB-Präsident. Die optimistischen Worte zur Inflation werden laut Händlern als Bestätigung einer baldigen Abkehr der Notenbank von ihrer extrem lockeren Geldpolitik gesehen.

06:35

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag ausgebremst. Angesichts derzeit geringer Aussichten auf einen Kompromiss in dem Konflikt wachse die Furcht vor Folgen für die Weltwirtschaft, sagten Händler. Zudem wagten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch nur wenig aus der Deckung. Experten erwarten die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr.

Indonesia is ramping up efforts to shield the rupiah from a global rout. Here's what's in its war chest https://t.co/HFjR8Kj41h pic.twitter.com/tTrcDTknHN — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 25, 2018

An der Tokioter Börse schafft der Leitindex Nikkei ein minimales Plus von 0,1 Prozent auf 23'899 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor davor 0,2 ein Prozent. Auch die chinesische Börse in Shanghai und der australische Markt gaben nach.

