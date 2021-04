09:15

Der SMI lässt nach Börsenöffnung um 0,2 Prozent auf 11'202 Punkte nach. Die Vorgaben aus Übersee sind tendenziell eher schwach. An der Wall Street haben am Vorabend Sorgen vor steigenden Steuern auf die Stimmung der Anleger gedrückt.

Einem Bericht zufolge will US-Präsident Joe Biden Kapitalerträge künftig stärker besteuern. In Asien dämpfen die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen in Indien und Thailand den Risikoappetit der Investoren.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Investoren vor allem auf die anstehenden Konjunkturdaten schauen. Auf der Agenda stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager. Auf Unternehmensseite dürften sich Investoren auf die Zahlen von LafargeHolcim fokussieren.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent sind LafargeHolcim die grössten Gewinner. Auch dem Baustoffkonzern ist es gelungen, im ersten Quartal 2021 deutlich besser als erwartet abzuschneiden. Und auch fast die einzigen Gewinner: SGS (+0,5 Prozent) stehen noch im Plus, die übrigen Aktien fallen.

Die Aktien der CS (-1,9 Prozent) knüpfen an die schwache Vortagestendenz an. Anders als die anderen Blue Chips hatte die Grossbank am Vortag mit ihren Zahlen enttäuscht. UBS (-0,8 Prozent) tendieren ebenfalls schwächer.

+++

09:05

Der SMI fällt nach Börsenstart um 0,2 Prozent auf 11'209 Punkte.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI quasi unverändert bei 11'227 Punkten. Nestlé (+0,6 Prozent) und Novartis (+0,5 Prozent) halten den Index oben. Die meisten anderen Aktien tendieren negativ.

LafargeHolcim (+2,5 Prozent) sticht allerdings heraus. Der Zementkonzern hat den Betriebsgewinn verdoppelt und setzt höhere Ziele.

Am weitgehend negativ tendierenden breiten Markt fallen unter anderem SoftwareOne (+0,8 Prozent) auf. Das IT-Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit Microsoft angekündigt.

+++

08:00

Gerüchte um US-Regierungspläne, wonach die Steuern für reiche Investoren deutlich erhöht werden sollen, bringen die Märkte durcheinander. Auswirkungen hat dies besonders bei Kryptowährungen. Mehr dazu hier und hier.

Biden plan would nearly double capital gains tax for wealthy: report https://t.co/37pbQ17EyI pic.twitter.com/pc5EQ3lL3x — The Hill (@thehill) April 23, 2021

+++

06:50

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Freitag erstmals seit 8. März unter die Marke von 50'000 Dollar gerutscht. Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel auf etwas mehr als 48'000 Dollar, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Mit einem Kurs von gut 49'800 Dollar lag der Bitcoin aber immer noch rund vier Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend.

Die weltweit bekannteste Kryptowährung Bitcoin steht seit einigen Tagen unter Druck - unter anderem wegen Berichten über ein schärferes Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen die Verwendung von Digitalwährungen bei Geldwäsche. In der Nacht auf Freitag sorgten die Pläne von US-Präsidenten Joe Biden zu einer höheren Besteuerung von Reichen für Verunsicherung beim Bitcoin. Seit dem Mitte April erreichten Rekordhoch von knapp 65'000 Dollar summiert sich das Minus auf fast ein Viertel.

Trotz der jüngsten Verluste liegt der Bitcoin mittel- und langfristig immer noch deutlich im Plus. Seit Ende 2020 beläuft sich der Anstieg noch auf 70 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Plus bei mehr als 500 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs mehr als 10 000 Prozent an. Seit einiger Zeit ist jedoch unter den vielen Kryptowährungen eine Verschiebung vom Bitcoin zu anderen Internetdevisen wie Ether, Binance, Tether oder XRP zu beobachten.

So liegt der Anteil des Bitcoin der Digitalwährungen gemessen an der Marktkapitalisierung einer Aufstellung der Seite Coinmarketcap.com zufolge nur noch bei etwas mehr als 50 Prozent. Anfang des Jahres waren es noch fast 70 Prozent.

+++

06:20

Der SMI steht laut der IG Bank derzeit im vorbörslichen Kurs um 0,1 Prozent tiefer.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der japanischen Börse sinkt um 0,8 Prozent auf 28'943 Punkte.

+++

05:25

Die asiatischen Aktien setzen die Erholung der globalen Märkte nach einem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche weiterhin fort. Ausserdem hatte die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik nicht verändert."Es gab heute einige leichte Andeutungen, dass eine Anhebung der Prognosen bei der Sitzung am 10. Juni wahrscheinlich ist ... Lagarde hob den Aufschwung bei den Impfungen hervor und merkte an, dass die Ansicht der Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank einer mittelfristigen Verbesserung stimmen könnte", sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,95 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4968 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9171 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2020 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1025 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3858 Dollar.

+++

22:30

Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagsgewinne gleich wieder revidiert. Als Grund dafür, dass die Indizes vor allem in der zweiten Tageshälfte tiefer ins Minus rutschten, galten Steuerpläne des US-Präsidenten Joe Biden. Einem Bericht zufolge will dieser Kapitalerträge künftig stärker besteuern.

Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,94 Prozent auf 33'816 Punkte. Damit kam es nicht zu einer Annäherung an den bisherigen Rekord, der mit 34 256 Punkten schon eine Woche alt wird. Der marktbreite S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,92 Prozent auf 4134,98 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,24 Prozent auf 13 762,36 Zähler ein.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, ist Biden gewillt, für wohlhabende Amerikaner eine Kapitalertragssteuer in Höhe von mehr als 40 Prozent vorzuschlagen. Damit würde er die Abgabe in etwa verdoppeln, hiess es. Am Markt habe dies Spekulationen ausgelöst, dass einige Anleger vor der Einführung noch ihre Positionen beglichen, um den niedrigeren Steuersatz zu nutzen, hiess es von Experten.

Laut dem Marktstrategen Stephen Innes vom Broker Axi wären vor allem Profi-Trader wie etwa Hedgefonds davon betroffen. "Ein Sorgenpunkt ist, dass diese ein grosses Stück zur Liquidität am Aktienmarkt beitragen", so der Experte. Er betonte, der Markt habe zwar generell mit einer höheren Besteuerung gerechnet. Es sei aber nicht klar gewesen, wann diese komme. Investoren gingen nun von einer Einführung eher früher als später aus.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)