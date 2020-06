09:55

Eine Kaufempfehlung treibt die Aktien von BASF an. Sie legen im Frankfurter Frühhandel um 3,6 Prozent zu. Die Analysten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben. Die Chemiebranche werde schneller als gedacht auf Erholungskurs gehen, hieß es zur Begründung. Das liege an Investitionen in den Bereich medizinische Infrastruktur und einem geringeren Risiko einer zweiten Infektionswelle.

+++

09:45

Der SMI steigt um 1,2 Prozent auf 10'070 Punkte und notiert damit erstmals seit Anfang März wieder über 10'000 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,5 Prozent auf 1508 und der breite SPI 1,0 Prozent auf 12'476 Zähler.

+++

09:10

Der SMI notiert 0,2 Prozent höher auf 9969 Punkten. "Die Marke von 10'000 Punkten im SMI dürfte heute getestet werden", sagt ein Händler. Sollte der Leitindex diese psychologisch wichtige Marke, über der er letztmals anfangs März notiert hatte, deutlich überwinden, sei mit Anschlusskäufen zu rechnen.

Angestossen von den positiven Vorgaben ausländischer Börsen seien die Anleger weiterhin zuversichtlich, heisst es im Markt. Sie hofften, dass die weltweiten Lockerungen der Pandemiemassnahmen ihre Wirkung auf die Wirtschaft entfalten werden. Zuletzt hatten sich diesbezüglich die positiven Anzeichen wie etwa die PMI-Indikatoren leicht aufgehellt. Kein Wunder, beschreibt die Bank Mirabaud daher die Marktstimmung in Anlehnung an den Film über den Comic-Helden Superman mit dem Zitat "Ist es ein Flugzeug, ist es ein Vogel, nein es ist die Börse".

Manche Händler warnen nun aber auch vor zu viel Euphorie. So stellten der Konflikt der USA mit China, die sozialen Unruhen in den USA und die Möglichkeit einer zweiten Pandemie-Welle durchaus Risikofaktoren dar, die den Optimismus plötzlich wieder verschwinden lassen drängen könnten. Die Anleger sollten sich daher vorsehen. Mit Spannung erwartet würden daher auch die Arbeitslosenzahlen in den USA. Heute Nachmittag wird der Bericht der privaten US-Arbeitsagentur ADP veröffentlich. Diese Zahlen gelten als Hinweis, wie der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom kommenden Freitag ausfallen könnte. Es dürften erneut Millionen an Stellen verloren gegangen sein.

Börse - Diese Frühzykliker unter den Schweizer Aktien werden schon jetzt interessant https://t.co/C9XeWDMKFG pic.twitter.com/xy9TDgK8Ea — cash (@cashch) June 2, 2020

"Das Bild der Vortage dürfte sich fortsetzen. Gesucht sind Aktien zyklischer Firmen und Finanzwerte", sagt ein Händler. So werden neben ABB (+2,0 Prozent) auch Adecco (+0,9 Prozent), LafargeHolcim (+1,9 Prozent) und Sika (+0,7 Prozent) höher gestellt. Für die Grossbanken Credit Suisse (+1,0 Prozent) und UBS (+1,2 Prozent) werden ebenfalls festere Kurse indiziert.

Das Schlusslicht bilden derweil Novartis (-0,4 Prozent) und Alcon (+0,0 Prozent).

Am breiten Markt stehen Autoneum (-0,1 Prozent) im Fokus. Der Autozulieferer hat wegen der Covid-19-Krise für das erste Halbjahr eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Auf der anderen Seite setzen Dufry (+3,9 Prozent) und Ams (+3,9 Prozent) den Aufwärtstrend fort.

+++

08:55

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihren sehr guten Lauf seit dem Wochenstart fortgesetzt. Unterstützung kam unter anderem von besser als erwarteten Wirtschaftsdaten aus China. Dort war die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai deutlicher als erwartet gestiegen.

Die Anleger seien erneut in Risikolaune, sagte Marktstratege Stephen Innes von AxiCorp. Er sieht vor allem den fortgesetzten Optimismus über die Wirtschaftserholung nach den virusbedingten "Lockdowns" als Grund für die zunehmend gute Stimmung der Börsianer.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 1,31 Prozent höher bei 22'619,00 Punkten.

In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen im späten Handel um 0,36 Prozent auf 3997,99 Punkte zu. Der Hang Seng gewann zuletzt 1,42 Prozent auf 24'336,25 Punkte.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" machte im Mai im Dienstleistungsbereich einen Sprung von 44,4 Punkten im April auf 55 Punkte und befindet sich damit wieder über der wichtigen Marke von 50. Ein Wert über 50 deutet auf Expansion, während darunter von einer Kontraktion auszugehen ist. Ein Händler sagte, dass der Konsens bei 47,3 Punkten für Mai gelegen habe.

+++

08:15

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,24 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 99 Cent auf 37,80 Dollar.

Die in dem Verbund Opec+ zusammengefassten Ölförderstaaten sind sich offenbar mit Blick auf eine Verlängerung der Förderbeschränkungen näher gekommen. Sie hatten sich im April darauf verständigt, die Produktion um 9,7 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Diese Kürzung galt bisher nur für Mai und Juni, könnte jetzt aber um einem Monat verlängert werden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Diskussion vertraute Personen.

The austerity experiment in the oil-rich Gulf may falter after the coronavirus crisis https://t.co/3aooTxwUFi — Bloomberg (@business) June 3, 2020

Es ist aber noch unklar, ob dem wichtigen Ölförderland Saudi-Arabien der Zeitraum von einem zusätzlichen Montag ausreicht. Russland und andere Förderländer haben sich bereits für eine Verlängerung ausgesprochen.

Die Ölpreise profitieren aber auch von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten und der Aussicht auf weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen. Dies dürfte zu einer wachsenden Nachfrage führen. Zudem machen sich die breit angelegten Kursverluste des US-Dollar bemerkbar. Rohöl wird so für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger, da Rohöl üblicherweise in Dollar gehandelt wird.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,7 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Der breite Markt legt um 0.8 Prozent zu.

+++

07:35

In Erwartung der Einigung auf ein 100 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket der Bundesregierung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise 3,8 Prozent auf 12'021,28 Punkte zugelegt.

+++

05:55

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 22'582 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1598 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

Hoffnungen auf weitere Konjunkturimpulse und eine weitere Lockerung der sozialen Beschränkungen auf der ganzen Welt verdrängten die Vorsicht der Anleger über eine mögliche zweite Coronavirus-Welle und den wachsenden Unruhen in den USA. "So intensiv die Rally auch gewesen ist, dies wird wahrscheinlich anhalten, da sich nun auch ausserhalb der USA ausgebreitet hat", sagte Mazen Issa, leitender Devisenstratege bei TD Securities.

China takes its first steps toward launching a $3 trillion REIT market https://t.co/eVc9H4sWUP — Bloomberg (@business) June 3, 2020

Es gibt einige Anzeichen für eine Erholung der Geschäftstätigkeit, da die Volkswirtschaften langsam wieder in Gang kommen. Eine Umfrage über den Dienstleistungssektor in China, das den Ausbruch im März eindämmen konnte, zeigte im Mai eine Erholung auf das Niveau vor dem Ausbruch des Virus. Dennoch warnen einige Analysten, dass die Rally vor allem durch Kurzschlussreaktionen von Spekulanten angetrieben wird. "Die Aktienmärkte setzen auf eine V-förmige Erholung im Juli-September. Aber die Kluft zwischen Aktienmarkt und Realwirtschaft wächst. Viele Führungskräfte müssen sich jetzt fragen, warum die Aktien ihrer Unternehmen so stark steigen", sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,59 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,1103 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9611 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1204 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0768 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2584 Dollar.

