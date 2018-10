08:10

Der SMI zeigt vorbörslich ein Plus von 0,2 Prozent auf 8795 Punkte. News zu den Blue-Chip-Aktien sind rar, lediglich von Novartis (+0,7 Prozent) gibt es Produkteneuheiten aus der Krebsforschung. Als einzige SMI-Titel verlieren UBS und Credit Suisse (-0,1 Prozent), die unter US-Vorgaben leiden (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Am breiten Markt sorgen DKSH (+0,1 Prozent) und Vontobel (+0,6 Prozent) für Aufsehen. Bei DKSH gibt der führe CEO und heutige Verwaltungratspräsident Jörg Wolle seinen Posten nächstes Jahr ab. Vontobel wiederum übernimmt das US-Vermögensverwaltungsgeschäft von Lombard Odier mit insgesamt 1,2 Milliarden Franken verwalteten Vermögen.

06:35

Der japanische Aktienmarkt nimmt Kurs auf die dritte Woche infolge mit Verlusten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert in Tokio um 1 Prozent im Minus bei 22'229 Punkten.

China's top financial officials say they're able to keep risks under control after deepest slide in stock market since 2015 rout https://t.co/Hu1Gp8cnue

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 19, 2018