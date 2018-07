09:20

Der SMI beginnt steht nach dem Beginn des Handel kaum verändert bei 8759 Punkten. Die Vorgaben für den neuen Handelstag präsentieren sich freundlich: Die US-Märkte hatten am Vorabend positiv geschlossen und auch in Asien legen die Indizes mehrheitlich klar zu. Zwar bleibt der Handelskonflikt an den Märkten ein Thema. Immerhin habe sich der Konflikt in den vergangenen Tagen nicht mehr weiter zugespitzt, was die Anleger ein wenig beruhige, hiess es.

Weiterhin stimmen auch die am Freitag vorgelegten guten Arbeitsmarktdaten aus den USA zuversichtlich: Die US-Wirtschaft wachse, ohne dass die Inflation deutlich zulege, so ein Händler. Daneben böten auch Kommentare von EZB-Chef Mario Draghi zum langsamen Auslaufen des Anleihen-Kaufprogramms durch die europäische Zentralbank Unterstützung.

Trump will nominate Brett Kavanaugh to fill the Supreme Court seat being vacated by Justice Anthony Kennedy, NBC reports https://t.co/d557Cm8xCP pic.twitter.com/vzJAAJJBZC — Bloomberg (@business) 10. Juli 2018

Die einzelnen SMI-Titel bewegen sich uneinheitlich. Die Schwergewicht Nestle (-0,1 Prozent) und Novartis (-0,2 Prozent) fallen leicht, Roche (+0,2 Prozent) legen leicht zu. LafargeHolcim (-0,6 Prozent) notieren ebenfalls etwa im Marktschnitt. Die Deutsche Bank bleibt für die Titel des Zementkonzerns bei ihrer Einstufung "Hold" bei leicht gesenktem Kursziel. Insgesamt gehe er für die europäischen Baustoffhersteller im zweiten Quartal von eher unspektakulären Zahlen aus, kommentiert der zuständige Analyst der Grossbank. Er bevorzuge zudem den Konkurrenten HeidelbergCement.

Zwei kleinere Schweizer Firmen haben am Morgen Vorab-Angaben zum Halbjahres-Geschäft gemacht. Meier Tobler (-14 Prozent) fallen dabei ins Bodenlose. Das Unternehmen hat einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr angekündigt. In den kommenden beiden Jahren will der Verwaltungsrat auf eine Ausschüttung verzichten. Dagegen erwartet der Lagerlogistiker Interroll (+5) ein starkes erstes Quartal.

Im breiten Markt leiden die Titel des Bankensoftware-Herstellers Temenos (-0,3 Prozent) etwas unter einer Barclays-Studie. Die britische Grossbank senkt das Rating in einer Sektorstudie auf "Underweight" von "Equal Weight". Insgesamt sehe er nur wenig Spielraum für Aufwertungen, so der Barclays-Experte.

Die Titel des Zahnimplantateherstellers Straumann (-0,4 Prozent) werden derweil von einer Ratingsenkung von Bernstein gebremst. Laut der US-Investmentbank ist die Bewertung der Aktie mittlerweile deutlich über dem historischen Durchschnitt und nahe der höchsten Bewertung in den letzten zehn Jahren.

Dagegen werden beim Dienstleistungskonzern DKSH (+0,7 Prozent) die Neuigkeiten positiv honoriert, dass das Unternehmen sein Healthcare-Geschäft in China an die amerikanische Investmentgesellschaft Warburg Pincus transferiert. Der Verkaufspreis wird bei rund 100 Millionen Franken erwartet.

+++

08:30

Die Kursgewinne an der Wall Street haben die Börse in Japan am Dienstag angeschoben. Der Nikkei-Index legte 0,7 Prozent auf 22'196 Zähler zu, der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent. Die US-Anleger hatten am Montag in Erwartung starker Quartalsberichte bei Aktien zugegriffen - der Dow-Jones-Index ging 1,3 Prozent fester aus dem Handel.

Der Optimismus drängte sogar den amerikanisch-chinesischen Zollstreit in den Hintergrund, der sich zuletzt mit Zöllen und Gegenmassnahmen hochgeschaukelt hatte. Es bestehe die Hoffnung, dass sich der Handelskonflikt nicht weiter verschärfe, sagte Chihiro Ohta von SMBC Nikko Securities. Unter den Einzelwerten ragten Yahoo Japan heraus, die sich um mehr als elf Prozent verteuerten. Der Technologiekonzern SoftBank stockt seine Beteiligung an dem Internetdienstleister auf.

+++

08:10

Gemäss den Projektionen von Julius Bär legt der SMI um 0,2 Prozent auf 8876 Punkte zu. Wie häufig bei einer positiv eingeschätzten Börsenlage legen besonders Zykliker wie ABB (+0,27 Prozent), Adecco (+0,25 Prozent), LafargeHolcim (+0,23 Prozent) sowie die Grossbanken Credit Suisse (+0,27 Prozent) und UBS (+0,23 Prozent). Gemäss dem Tableau liegen alle 20 Kurse des SMI im Plus (zur Übersicht bei cash.ch).

Positiv dürfte am Markt auch ankommen, dass die Industriegruppe Interroll für das erste Halbjahr nach eigenen Angaben "starke" Umsatz- und Gewinnzahlen in Aussicht gestellt hat.

Die Vorgaben sind gut: In Erwartung starker Quartalsberichte baute die Wall Street nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne aus und schloss deutlich im Plus. Die asiatischen Märkte notierten am Dienstag ebenfalls fester.

+++

06:45

Der Euro steht stabil und ohne grossen Schwankungen im Nachthandel zum Franken beim Wechselverhältnis von 1,1656. Zum Dollar steht der Euro bei 1,1742.

+++

06:40

Die Tokioter Börse hat am Dienstag beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte steht zur Stunde bei 22'255 Punkten um knapp 1 Prozent höher als zum Handelsbeginn.

MUFG, the brokerage unit of Japan's biggest bank, considers job cuts in the U.S. and U.K. to stay profitable https://t.co/DVsEbezVO7 pic.twitter.com/EiSFp9god6 — Bloomberg (@business) July 10, 2018

Gefragt waren die exportorientierten Auto- und Hightechwerte, die von der Abschwächung der Landeswährung Yen zum Dollar profitierten. Die Anteilsscheine von Yahoo Japan sprangen zehn Prozent in die Höhe. Der Technologiekonzern SoftBank stockt seine Beteiligung an dem Internetdienstleister auf.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)