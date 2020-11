11:40

Der SMI 0,1 Prozent auf 10'500 Punkte. Die Sektoren performen unterschiedlich.

Vor allem Aktien aus der Technologiebranche und dem Gesundheitswesen sind von Investoren gesucht. Mit Aufschlägen von 1,5 Prozent knüpfen Logitech an die Kursgewinne vom Vortag an. Unter den Blue Chips folgen Temenos (+0,6 Prozent) und AMS (+0,5 Prozent). Auch im breiten Markt greifen Anleger verstärkt bei Vertretern aus dem Technologiesektor zu. So knüpfen U-Blox mit +1,4 Prozent an den starken Vortag an. Auch Inficon und VAT gewinnen mit Aufschlägen von jeweils 0,8 Prozent überdurchschnittlich hinzu.

Das Gegenstück bilden erneut die Finanzwerte, die durchweg nachgeben. So führen UBS die Verliererliste mit -1,2 Prozent an. Es folgen Zurich, Swiss Life, CS, Swiss Re und Julius Bär mit Abgaben zwischen 1,1 und 0,2 Prozent. Händler verweisen auf den zuletzt starken Lauf der Branche.

11:20

Der Euro hat am Donnerstag anfängliche Kursgewinne abgegeben. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,1903 US-Dollar gehandelt. Zuvor war sie bis auf 1,1941 US-Dollar gestiegen und erreichte so den höchsten Stand seit Anfang September.

Zum Franken notiert der Euro bei 1,0820 Franken kaum verändert gegenüber seinem Stand aus dem frühen Handel. Der US-Dollar hat sich etwas erholt und bewegt sich bei 0,9086 Franken in Richtung 0,91er Marke.

Der Euro hat in den vergangenen Tagen vor allem von der überwiegend guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Allerdings fehlen dem Markt am Donnerstag klare Vorgaben. Das erneut gestiegene Wachstum der Geldmenge in der Eurozone bewegt den Devisenmarkt kaum. Vor allem fehlen Impulse aus den USA, da dort der Feiertag Thanksgiving begangen wird. Am Nachmittag äusserst sich EZB-Chefökonom Philip Lane.

Unter Druck ist die schwedische Krone. Sie gibt zu allen wichtigen Währungen deutlich nach. Die schwedische Notenbank weitet ihre Anleihekäufe inmitten der zweiten Corona-Welle deutlich aus. Das Volumen des Kaufprogramms erhöht die Reichsbank um 200 Milliarden auf 700 Milliarden Kronen (etwa 69 Milliarden Euro). Analysten hatten mit einer Ausweitung gerechnet, zumeist aber eine geringere Anhebung erwartet.

10:15

Technologieaktien gehören am Donnerstag auch am Schweizer Markt zu den Favoriten bei den Investoren. Sie folgen damit den Vorgaben aus den USA. Dort war die Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch gegen den schwächeren Trend bei Standardwerten gestiegen und hat auf einem Rekordniveau geschlossen.

Gegen 9.50 Uhr belegen Logitech mit +2,2 Prozent den Spitzenplatz unter den Blue Chips. Temenos (+1,0 Prozent) und AMS (+0,5 Prozent) folgen mit etwas Abstand. In den hinteren Reihen knüpfen U-Blox (+2,1 Prozent) an ihren starken Lauf vom Vortag (+5,7 Prozent) an. Auch Inficon und VAT gewinnen mit Aufschlägen von um 1 Prozent überdurchschnittlich hinzu. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert um 0,38 Prozent höher.

Börsen - Dies sind die meistgehandelten ausländischen Aktien in der Schweiz https://t.co/CDL2DhmfS4 pic.twitter.com/cHxcttD5Pk — cash (@cashch) November 25, 2020

Auch europaweit sind Technologie-Aktien gefragt, wie am länderübergreifenden Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology abzulesen ist. Hier gehören Werte wie der Chip-Hersteller STMicro zu den Favoriten, dessen Aktien den höchsten Stand seit 2002 erreichen. Auch die Titel vom Chip-Fertigungsanlagen-Hersteller ASML ziehen an.

Der Nasdaq Composite hat am gestrigen Mittwoch sein jüngstes Rekordhoch von Anfang November nochmals getoppt. Wie es in einem Kommentar bei der Deutschen Bank heisst, wurde der Index von Kursgewinnen etwa von Amazon und Apple gestützt. Sie waren zuletzt deutlich hinter konjunkturzyklischen Papieren zurückgeblieben.

09:15

Der SMI startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 10'511 Punkten in den Tag. Händler verweisen dabei auf die gemischten Vorgaben aus Übersee. So habe die Wall Street zur Wochenmitte im Zeichen eher enttäuschender Konjunkturdaten im Minus geschlossen. Wobei die Technologiebörse Nasdaq dem Trend mit Kursaufschlägen trotzte. In Asien nun hätten Investoren die US-Daten beiseitegeschoben und fokussierten sich mehr auf den Blick nach vorne, heisst es von Händlerseite.

Und der verspreche unter einem neuen US-Präsidenten Joe Biden mehr politische Stabilität und Berechenbarkeit als in den vergangenen vier Jahren. Gleichzeitig wecke der Wahlsieg Bidens die Hoffnung auf höhere Regierungsausgaben zur Unterstützung der US-Wirtschaft. Auch von Seiten der Zentralbanken erwarten die Marktteilnehmer weiterhin Unterstützung. Dafür spricht auch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Und auch wenn die Bewertungen an den Börsen mittlerweile recht hoch seien, "finden die Märkte immer weniger Gründe, Aktien zu verkaufen", kommentiert ein Börsianer.

Generell erwarten Marktteilnehmer einen eher impulsarmen Handelstag. In den USA bleibt die Börse wegen Thanksgiving geschlossen und auf Datenseite ist die Agenda ebenfalls übersichtlich.

Übersichtlich ist auch der Nachrichtenfluss. Von den Blue Chips gibt es am Morgen keine Neuigkeiten. Givaudan (+1,1 Prozent) führen die Tabelle an. Aus den hinteren Reihen fallen Comet und Autoneum mit Neuigkeiten auf. So rechnet die Comet Group (+5,2 Prozent) mit einem Umsatzwachstum und einer Margenverbesserung im Gesamtjahr. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft sei mit dem Verkauf der Sparte ebeam abgeschlossen. Auch beim Auto-Zulieferer Autoneum (+4,2 Prozent) hat sich das Geschäftsumfeld nach einem sehr schwachen ersten Semester deutlich aufgehellt.

Planmässig legte zudem Carlo Gavazzi (+1,8 Prozent) Zahlen vor. Die Elektrotechnikgruppe hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020/21 stark zu spüren bekommen. Die Kursverluste von 2,6 Prozent bei Landis+Gyr sind hauptsächlich dem Dividendenabschlag von 2,00 Franken geschuldet.

Kurszieländerungen am Schweizer Markt: Roche: Morgan Stanley senkt von 372 auf 365 Franken - 'Overweight'

Comet: Vontobel erhöht von 162 auf 178 Franken - 'Buy'

Autoneum: Vontobel erhöht von 100 auf 135 Franken - 'Hold'

Temenos: Vontobel senkt von 189 auf 178 Franken - 'Buy'

08:05

Julius Bär errechnet leicht höhere Kurse für die Scheizer Vorbörse. Der SMI ist an diesem eher nachrichtenarmen Tag um 0,2 Prozent bei 10'507 Punkten etwas höher gestellt.

Grössere Veränderungen gibt es am breiten Markt: Ein Geschäfts-Update von Autoneum (+2,2 Prozent) wirkt sich positiv aus, während Comet (+3,2 Prozent) von Zahlen profitiert. Landis+Gyr (-2,8 Prozent) werden ex-Dividende gehandelt.

Industrie - Comet rechnet mit Umsatzanstieg und höherer Marge im Gesamtjahr https://t.co/UjujKsFZAY pic.twitter.com/kkeYC67gX9 — cash (@cashch) November 26, 2020

08:00

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Sie bewegen sich weiterhin in der Nähe ihrer höchsten Stände seit März, bevor die erste Corona-Welle einen drastischen Preissturz verursacht hatte. US-Rohöl war damals sogar zeitweise zu einem negativen Preis gehandelt worden.

Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 48,64 US-Dollar. Das waren elf Cent mehr als zum Handelsschluss am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um drei Cent auf 45,75 Dollar.

Fachleute nennen mehrere Gründe für den deutlichen Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Wochen. An erster Stelle rangiert die Hoffnung auf zeitnah verfügbare Corona-Impfstoffe, von der sich eine konjunkturelle Erholung erhofft wird. Dies würde auch der Ölnachfrage zugute kommen.

Börse - Zwei Schweizer Börsenüberflieger profitieren von der Ölpreisrally https://t.co/ZjMvBWkQRx pic.twitter.com/X077qsIEBZ — cash (@cashch) November 25, 2020

Auch der derzeit schwächere US-Dollar sorgt für Preisauftrieb, da er die Nachfrage aus Ländern stützt, die nicht mit dem Dollar bezahlen. Rohöl wird traditionell in der US-Währung gehandelt.

07:20

Der Bitcoin-Kurs bricht im asiatischen Handel ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich um sechs Prozent auf 17'700 Dollar. Am Mittwoch hatte sie ein Drei-Jahres-Hoch von 19.510 Dollar markiert und damit nur noch etwa 2,5 Prozent unter ihrem Rekordhoch gelegen.

Angesichts sehr hoher Handelsvolumina an den Börsen sei es nicht überraschend, dass es nach dem Abprallen am Allzeithoch zu einer solchen raschen Korrektur komme, sagte Experte Justin d’Anethan vom Beratungshaus Diginex.

06:10

Die sich abzeichnende Machübergabe in den USA und Hoffnungen auf erste Coronaimpfungen schon im Dezember tragen die Fernost-Börsen. "Reduzierte politische Unsicherheiten helfen den Märkten. Es wird für Unternehmen einfacher sein, Investitionen zu tätigen", sagte Arihiro Nagata, General Manager für globale Investitionen bei der Sumitomo Mitsui Bank. "Aktien sind derzeit ziemlich teuer, aber die Märkte finden immer weniger Gründe, sie zu verkaufen. In diesem Umfeld kann man mit einem Verkauf keine Gewinne erzielen. Die einzige Frage ist, welche Vermögenswerte man kaufen sollte."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,5 Prozent höher bei 26'424 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt um 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

Hong Kong's economy has 'bottomed out' and is set to recover, says economist https://t.co/AzvswnFQ3d — CNBC (@CNBC) November 26, 2020

04:35

Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar 0,2 Prozent auf 104,29 Yen und gibt 0,2 Prozent auf 6,5616 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9070 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1924 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0817 Franken. Das Pfund Sterling gewinnt 0,1 Prozent auf 1,3389 Dollar.

23:00

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihrer Kursrally seit Anfang November etwas Tribut gezollt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,58 Prozent auf 29'872 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals die Marke von 30 000 Punkten geknackt hatte und zeitweise sogar über 30'100 Punkte geklettert war.

Es wäre ein Paukenschlag in der Technologiebranche: Der Softwarekonzern und der Bürokommunikationsdienst befinden sich offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen. Roland Lindner berichtet aus New York. https://t.co/XVeZToN7vN — FAZ Finanzen (@FAZ_Finance) November 25, 2020

Für den marktbreiten S&P 500 , dem am Dienstag nur wenige Punkte zu einer Bestmarke gefehlt hatten, ging es um 0,16 Prozent auf 3629,65 Zähler bergab. Dagegen schaffte der zuletzt häufiger schwächelnde technologielastige Nasdaq 100 ein Plus von 0,60 Prozent auf 12 152,22 Punkte.

Verantwortlich für die Zurückhaltung unter den Anlegern dürfte auch der kommende Feiertag Thanksgiving (Donnerstag) sein, an dem an der Wall Street nicht gehandelt wird - und am Freitag schliesst sie schon früher als üblich ihre Pforten. Deshalb nutzen viele Börsianer den Feiertag für ein verlängertes Wochenende. Investoren halten sich schon vorher zumeist bedeckt.

Unter den Einzelwerten stach zur Wochenmitte der Bürokommunikationsdienst Slack heraus, dessen Aktien dank Übernahmefantasien um mehr als ein Drittel nach oben schossen und den höchsten Stand seit dem Börsengang des Unternehmens im Juni 2019 erreichten. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insider über Gespräche zwischen Slack und dem Softwarehersteller Salesforce , dessen Anteilscheine knapp fünfeinhalb Prozent verloren.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)