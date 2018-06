08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 8577 Punkten berechnet. Im US-chinesischen Handelsstreit hatte der amerikanische Präsident Donald Trump am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmaßnahmen an. Laut staatlich kontrollierten Medien könnte China amerikanische Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index ins Visier nehmen.

Unter den SMI-Titeln zeigen Zurich (+1,2 Prozent) das grösste Plus. Die restlichen Valoren steigen vorbörslich zwischen 0,1 und 0,3 Prozent. Am breiten Markt fallen AMS (-0,5 Prozent) sowie Inficon, Temenos, u-Blox (alle +0,7 Prozent) und VAT (+0,8 Prozent) auf.

07:41

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Zum Franken entwickelte sich der Euro vor der geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB seitwärts. Zuletzt kostete der Euro 1,1535 nach 1,1538 Franken am späten Mittwoch. Der Dollar stieg indes auf 0,9980 nach zuvor 0,9957 Franken. Weiterhin dürfte der Devisenmarkt im Bann des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China und den USA stehen.

It's Swiss National Bank rate decision day: Here's what you need to know https://t.co/cP46sZklaN pic.twitter.com/JcQDnvxH0W — Bloomberg Economics (@economics) June 21, 2018

07:11

Die Preise für Rohöl bewegen sich am Donnerstagmorgen praktisch nicht. Derzeit notiert die Nordseesorte Brent bei 74,28 Dollar (- 0,1 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet 65,46 Dollar (+0,1 Prozent). Vor dem Opec-Treffen am Freitag und Samstag in Wien erwarten Experten, dass das Kartell den Öl-Hahn wieder etwas weiter aufdreht (mehr dazu hier).

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 22.734 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1757 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Experten erklärten, allein das Ausbleiben neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit hätten gereicht, um den Investoren etwas die Nervosität zu nehmen. "Viele Teilnehmer sehen die harte Haltung der Regierung Trump als Teil der Verhandlungsstrategie", sagte der Währungshändler Richard Grace von CBA.

Emerging-market equities were one of the top-performing segments of the global economy in 2017, before tumbling this year. So what can you expect for the rest of 2018? https://t.co/ylwBuaLkUi — MarketWatch (@MarketWatch) June 21, 2018

06:36

Ein Euro wurde mit 1,1567 Dollar bewertet nach 1,1570 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,57 Yen gehandelt nach 110,35 Yen in den USA.

