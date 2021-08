07:15

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenschluss hatte die Furcht vor einem baldigen Abebben der Notenbank-Gelder in den USA den Börsen zugesetzt. Dementsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit in dieser Woche auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole am Freitag. Am Montag stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe im Fokus. In den USA stehen zudem die Verkäufe bestehender Häuser an.

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai über die Marke von 50'000 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50'299 Dollar und damit gut zwei Prozent mehr als am Vortag. Seit dem Zwischentief Mitte Juli summieren sich die Kursgewinne des sehr stark schwankenden Kryptogeldes mittlerweile auf fast drei Viertel. Dabei hatte in den vergangenen Tagen die Entscheidung der US-Handelsplattform Coinbase, die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufzustocken, für zusätzlichen Schwung gesorgt. Bis zum Rekordhoch des Bitcoin von fast 64'900 Dollar aus dem April fehlt indes noch ein gutes Stück.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut der Internetseite Coinmarketcap nun wieder über 2 Billionen Dollar.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,5 Prozent höher. Am Schweizer Markt zeichnet sich ein nachrichtenmässig noch gemächlicher Start in die neue Woche ab. Mit dem Aargauer Verpackungsspezialist Aluflexpack und der zur liechtensteinischen LLB-Gruppe gehörenden Bank Linth haben lediglich zwei kleinere Unternehmen die Vorlage ihrer Semesterzahlen angekündigt.

Beobachter rechnen aber insgesamt damit, dass an den Aktienmärkten die Volatilität wieder zunehmen wird. Nach dem Auslaufen der Berichtssaison richtet sich die Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf die Entwicklung der Weltwirtschaft, wo zuletzt etwa Daten aus China enttäuscht hatten. Gross bleibt auch die Besorgnis um die Delta-Variante des Coronavirus, die für neue Störungen der globalen Wirtschaft sorgen könnte.

Ein besonderes Augenmerk an den Märkten richtet sich zudem auf die Geldpolitik, nachdem vergangene Woche die Befürchtungen um eine baldige Reduktion der Anleihenkäufe durch die US-Notenbank Fed für grosse Unruhe gesorgt hatten. Viel Aufmerksamkeit wird in der zweiten Wochenhälfte das bekannte Wirtschaftssymposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming geniessen, wo auch Fed-Chef Jerome Powell einen Auftritt haben wir

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,7 Prozent höher bei 27'493 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,9 Prozent und liegt bei 1916 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,0 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,4 Prozent.

Die Kauflaune der Anleger wurde durch gute Virus-Nachrichten aus China angeregt: Die Volksrepublik meldete erstmals seit Juli keine lokal übertragenen Fälle. Eine Reihe von Umfragen im verarbeitenden Gewerbe für August in Asien, die am Montag veröffentlicht werden, sollen einen ersten Hinweis darauf geben, wie es um das globale Wachstum angesichts der Delta-Variante bestellt ist, wobei die Analysten mit einer gewissen Abschwächung rechnen. "Nach einem starken v-förmigen Aufschwung gibt es viele Anzeichen für ein langsameres Wachstum", sagte Michael Hartnett, Anlagestratege der BofA. "Die US-Renditekurve befindet sich auf einem Ein-Jahres-Tief, die Schwellenländermärkte sind im Jahresvergleich negativ und sowohl Kupfer als auch Öl liegen zweistellig unter den jüngsten Höchstständen."

China tech shares stage a rebound after five-week selloff

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,86 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4898 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9160 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1720 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0737 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3648 Dollar.

