Die Samsung Group weist einen Zeitungsbericht zurück, wonach der südkoreanische Mischkonzern über eine milliardenschwere Übernahme des US-Biotechunternehmens Biogen nachdenke. Der Bericht der Zeitung "Korea Economic Daily" sei "nicht wahr", schrieb die Biotech-Einheit Samsung BioLogics in einem Zulassungsantrag am Mittwoch ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte das Blatt unter Berufung auf Bankenkreise von dem möglichen Deal berichtet, der Biogen bei einer Transaktion mit rund 42 Milliarden Dollar bewertet hätte. Biogen sagte, es kommentiere keine Marktgerüchte oder Spekulationen. Die Aktie des Unternehmens schloss am Mittwoch mit einem Plus von 9,5 Prozent.

Nach Angaben der IG Bank bewegt sich der SMI vorbörslich um 0,21 Prozent höher. Am Mittwoch schloss der Schweizer Leitindex mit 12'926,56 Zählern um 0,34 Prozent tiefer.

Die Nervosität der Anleger liegt im normalen Bereich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer Schwankungsbreite von 0,75 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 97 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 12'926,56 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 4,6 Prozent auf 14,37 Punkte gestiegen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent tiefer bei 28'825 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,2 Prozent und liegt bei 1997 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,2 Prozent.

"Angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Übersee und vor einem viertägigen Feiertag ist es schwierig, Position zu beziehen", sagte ein Marktteilnehmer einer japanischen Wertpapierfirma. Die weltweiten Infektionen kletterten wegen der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante in den vergangenen sieben Tagen auf ein Rekordhoch, wie Reuters-Daten am Mittwoch zeigten.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 115,04 Yen und stagnierte bei 6,3687 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9154 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1334 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0378 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3489 Dollar.

Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel auf einen Höchststand von 36'571,55 Punkten und gewann letztlich 0,25 Prozent auf 36'488,63 Zähler. Damit hielt die jüngste Gewinnserie beim Dow, der den sechsten Handelstag in Folge im Plus endete. Der S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 0,14 Prozent auf 4793,06 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,01 Prozent auf 16'491,01 Punkte zu.

Die zum Jahresende noch verbliebenen Anleger hätten sich zurückgehalten, auch wenn die Ängste vor der Omikron-Variante des Coronavirus abgenommen hätten, hiess es. Denn es gebe zunehmend Hinweise, dass der sich schnell ausbreitende Omikron-Erregerstamm zu milderen Symptomen führe, auch wenn die Zahl der weltweiten Covid-19-Fälle den zweiten Tag in Folge über eine Million gestiegen sei.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Biogen im Anlegerfokus und schnellten nach Übernahmespekulationen letztlich um 9,5 Prozent nach oben. Allerdings waren sie seit ihrem Rekordhoch im Juni um rund die Hälfte eingebrochen. Laut der Zeitung "Korea Economic Daily" führt der koreanische Elektronikkonzern Samsung Gespräche über den Kauf von Biogen. Der Deal könnte mit mehr als 42 Milliarden Dollar bewertet werden, berichtete das Blatt unter Berufung auf Investmentbanker. Ein Sprecher von Biogen wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die Papiere von Tesla reagierten mit minus 0,2 Prozent nur wenig auf die Nachricht, dass der Gründer und Chef des Elektroautobauers, Elon Musk, weitere Anteile zu Geld gemacht hatte. Laut der US-Börsenaufsicht SEC verkaufte der aktuell reichste Mensch der Welt rund 934 000 Aktien im Wert von 1,02 Milliarden US-Dollar. Musk hatte Anfang November über ein Votum auf der Plattform Twitter den Verkauf von einem Zehntel seiner Anteile am Elektroautobauer zugesagt. Mit dem neuesten Verkauf hat er bislang rund 15,6 Millionen Aktien im Wert von 16,4 Milliarden Dollar veräussert.

Der erneute Ausfall hunderter Flüge in den USA belastete erneut die Aktien der heimischen Fluggesellschaften. So ging es für Delta Air Lines um 1,2 Prozent und für United Airlines um 1,9 Prozent abwärts. Die Anteilscheine von American Airlines büssten 2,6 Prozent ein.

