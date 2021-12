07:45

Der Eurokurs hat am Dienstag weiter stabil über 1,13 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1329 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro nach wie vor unterhalb der Marke von 1,04 Franken. Derzeit wird er nahezu unverändert zu 1,0392 Franken gehandelt. Auch der Dollar veränderte sich gegenüber dem Franken kaum - er notiert aktuell bei 0,9175 Franken und damit in etwa auf dem Stand vom Montagabend.

Der Euro behauptet sich zum Dollar bereits seit Mitte letzter Woche recht deutlich über 1,13. Marktbeobachter begründeten dies mit der guten Grundstimmung an den europäischen Finanzmärkten zum Jahresende hin, die auch der Gemeinschaftswährung zugutekomme. Allerdings dürften die Handelsvolumina weiter niedrig bleiben, zudem herrscht immer noch Unsicherheit wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus.

+++

07:35

Zum nahenden Jahresende hin wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Da zwischen den Jahren kaum relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die Pandemie-Lage und mögliche neue Restriktionen. Positionsbereinigungen könnten bei einigen Werten allerdings für Impulse sorgen, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. So könnten Fondsmanager ihre Depots aufhübschen, in dem sie Werte kaufen, die in den vergangenen Monaten besonders gut gelaufen seien.

+++

06:30

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich bei der IG Bank 0,07 Prozent höher geschätzt. Der Leitindex stieg am Montag vorübergehend bis auf ein Allzeithoch von 12'893 Punkte. Zum Handelsschluss notierte das Bluechip-Barometer noch um 0,64 Prozent höher bei 12'866.90 Zählern.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 28'991 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,1 Prozent und liegt bei 1999 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent.

Nach dem Abklingen der schlimmsten Befürchtungen über die Auswirkungen der Omikron-Variante wandten sich die Anleger wieder risikoreicheren Papieren zu. "Die risikofreudige Stimmung hält an", sagte Edison Pun, leitender Marktanalyst bei Saxo Markets in Hongkong. Die Anleger ließen sich weder von Omikorn an sich noch dem Ausbruch in China beunruhigen.

+++

Börsenüberflieger 2021 - Dies sind die besten Technologie-Aktien der Welt https://t.co/fgHH9kMtf0 pic.twitter.com/dcRINraXRX — cash (@cashch) December 27, 2021

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,84 Yen und stagnierte bei 6,3718 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9174 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1323 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0390 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3430 Dollar.

+++

00:00

Die US-Aktienmärkte haben ihren Erholungskurs aus der Vorweihnachtswoche am Montag nahtlos fortgesetzt und deutlich fester geschlossen. Dabei erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein weiteres Rekordhoch und gewann letztlich 1,38 Prozent auf 4791,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Mitte November. Am Ende stand ein Plus von 0,98 Prozent bei 36'302,38 Zähler zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,59 Prozent auf 16'567,50 Punkte.

Bereits vor dem verlängerten Weihnachtswochenende hatten die drei Börsenbarometer eine mehrtägige Erholungsserie hingelegt. Auch die Jahresbilanzen der drei Indizes können sich sehen lassen: Die Nase vorn hat der Nasdaq 100 mit einem Wertzuwachs von mehr als 28 Prozent, dicht gefolgt vom S&P 500, der um gut 27 Prozent zugelegt hat. Der Dow Jones Industrial hinkt mit einem Plus von knapp 19 Prozent hinterher.

Börsianer sprachen von einem guten Auftakt der "Santa-Claus-Rally" inmitten einer weiter steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen. Als "Santa-Claus-Rally" wird ein siebentägiger Zeitraum bezeichnet, der die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres umfasst. Seit dem Jahr 1969 hat der S&P-500-Index in dieser Periode im Durchschnitt um 1,3 Prozent zugelegt.

Gegen den allgemeinen Markttrend schwächer präsentierten sich die Airline-Aktien. Die US-Fluggesellschaften hatten wegen der grassierenden Coronavirus-Variante Omikron sowie schlechten Wetters über das Weihnachtswochenende hunderte Flüge streichen müssen. So fielen die Papiere von United Airlines um 0,7 Prozent, von Delta Air Lines um 0,8 Prozent und jene von American Airlines um 0,5 Prozent.

Für Furore sorgten die Aktien von GoDaddy, die um mehr als 8 Prozent nach oben schnellten. Zuvor hatte der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung an dem Internetdienstleister von 6,5 Prozent bekanntgegeben. Der Investor betonte zudem, die Performance der Aktie verbessern zu wollen, die seiner Ansicht nach unterbewertet ist.

Regulierung - China verschärft Regeln für Börsennotierungen im Ausland https://t.co/VobUmpbURB pic.twitter.com/cfIf2oAK1e — cash (@cashch) December 27, 2021

Die in den USA gelisteten Anteilscheine chinesischer Unternehmen litten unter neuen Regeln der chinesischen Führung für eine Notierung von Aktien an ausländischen Börsen. So sanken die Papiere des Amazon -Konkurrenten Alibaba um 1,7 Prozent. Die zuletzt schon rekordtiefen Titel des Fahrdienstvermittlers Didi fielen um 5,4 Prozent.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)