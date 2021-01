08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit leichten Abschlägen in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär mit 0,1 Prozent leicht negativ. Ausser UBS (+3,25%) und Credit Suisse (+0,75%) notieren sämtliche SMI-Titel im Minus.

UBS hat am Morgen überraschend gute Zahlen vorlegen können. Mit einem Vorsteuergewinn von 2,06 Milliarden Dollar übertraf die grösste Schweizer Bank sogar die optimistischsten Analystenschätzungen.

54 Prozent mehr Gewinn in 2020 - UBS verdient im vierten Quartal deutlich mehr als erwartet https://t.co/aFWEELCGF2 pic.twitter.com/KRvLRy9e6s — cash (@cashch) January 26, 2021

07:30

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Nach einem Dämpfer zum Wochenauftakt hielten sich die Verluste im frühen Handel aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2131 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken notierte der Euro am Morgen mit 1,0780 Franken kaum verändert, auch das Währungspaar USD/CHF bewegte sich mit 0,8886 Franken auf dem Vorabendniveau.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Stärke, die den Euro am Morgen im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Der bei Anlegern als sicher geschätzte Dollar profitierte von der jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Sorge vor gefährlichen Mutationen des Corona-Virus bremste die Risikofreude der Investoren. Neben dem Dollar profitierte auch der japanische Yen von der nervösen Stimmung am Markt, der neben dem Dollar als weiterer sicherer Anlagehafen gilt und am Morgen ebenfalls zulegen konnte.

07:05

Rund zwei Stunden von Handelseröffnung notiert der SMI mit 0,03 Prozent hauchdünn im Plus. Der Schweizer Leitindex gab am Montag 0,05 Prozent nach auf 10'926 Punkte.

06:05

Bitcoin hat wieder etwas nachgegeben. Derzeit kostet die Kryptowährung 31'978 Dollar.

Bitcoin’s price could exceed $50,000 over the longer term as the digital asset vies with gold for investment flows, according to cryptocurrency experts https://t.co/mgDYuPjVWL — Bloomberg (@business) January 26, 2021

06:00

Sorgen wegen möglicher Verzögerungen bei den Corona-Impfkampagnen diverser Länder haben die Börse in Tokio am Dienstag belastet. Anleger treibe die Befürchtung um, dass das Virus noch länger eine Rolle spielen werde als gedacht, sagte Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei fällt um 1 Prozent auf 28'536 Punkte.

Biden's team signals that Taiwan's security is no longer only the domain of China hawks in Washington, @tculpan says https://t.co/VXfMr0l2FL via @bopinion — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 26, 2021

04:10

Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,3 Prozent.

04:05

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,69 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4718 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8876 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2145 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0785 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3674 Dollar.

22:35

Zweifel an raschen weiteren Konjunkturhilfen im erhofften Umfang von rund zwei Billionen Dollar setzen der Wall Street zu. Dagegen wurden Technologiewerte von der Hoffnung der Anleger auf gute Geschäftszahlen getragen.

Der Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 30'960 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,7 Prozent auf 13'636 Punkte vor, nachdem er im Verlauf einen Rekordstand erreicht hatte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3855 Punkte zu.

Vor den anstehenden Firmenbilanzen von Index-Schwergewichten wie Apple, Facebook und Microsoft schlugen sich diese Technologiewerte vergleichsweise gut. Apple-Titel schlossen knapp 2,8 Prozent im Plus. Das Unternehmen werde mit seinen Quartalszahlen die relativ niedrigen Markterwartungen wohl übertreffen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Die Markteinführung des iPhone 12 war wohl der beste Verkaufsstart eines iPhones seit einigen Jahren."

Daneben sorgte GameStop mit einem Kursplus von zeitweise fast 150 Prozent für Aufsehen. Das ist der größte Kurssprung der Firmengeschichte. Börsianern zufolge lösten Investoren Wetten auf einen Kursverfall der Papiere auf. Vergangene Woche hatte der Shortseller Citron Zweifel am Geschäftsmodell von GameStop geäußert. Zu Handelsschluss lag das Papier dann noch 18,1 Prozent im Plus.

