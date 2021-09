07:20

Aktien der E-Auto-Tochter des hochverschuldeten Immobilienkonzerns China Evergrande stürzen an der Börse in Hongkong bis zu 26 Prozent ab und notieren anschliessend rund zehn Prozent tiefer. Die New Energy Vehicle Group hatte am Freitag nach Börsenschluss vor einem Liquiditätsengpass gewarnt. Ein strategisches Investment oder ein Verkauf von Vermögensbeständen seien notwendig, um Mitarbeiter und Zulieferer zu bezahlen sowie die Massenproduktion aufrecht zu erhalten.

+++

06:45

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Gurit: UBS senkt Kursziel von 1600 auf 1550 Franken, "Sell"

UBS senkt Kursziel von 1600 auf 1550 Franken, "Sell" Swisscom: Jefferies erhöht Kursziel von 420 auf 427 Franken, "Underperform"

+++

06:30

Gemäss der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich unverändert.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am Montag in einer Schwankungsbreite von 0,89 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 105 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'817,20 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 4,0 Prozent auf 17,06 Punkte gestiegen.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent höher bei 30'329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,3 Prozent und liegt bei 2096 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent.

Energieunternehmen waren aufgrund globaler Produktionsunterbrechungen gezwungen, grosse Mengen an Rohöl aus ihren Lagern abzuziehen, während eine Verknappung des Erdgases in Europa die Kosten in die Höhe trieb. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Rally fortsetzen wird und rechnen zum Jahresende mit einem Preis von 90 Dollar pro Barrel gegenüber 80 zuvor", schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Kundenmitteilung. Das globale Ölangebot-Nachfrage-Defizit sei grösser als erwartet. Ein solcher Anstieg könnte Spekulationen schüren, dass die globale Inflation länger andauern wird als zunächst erhofft.

JUST IN: Oil extends its rally, with WTI crude topping $75 a barrel and Brent hitting the highest level since October 2018 https://t.co/3jMGMgr8xw pic.twitter.com/POUZNTw0MM — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,57 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4558 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9248 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1723 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0845 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3673 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)