06:20

Bitcoin verliert 2,1 Prozent auf 35'071 Dollar. Am Sonntag sackte die Kryptowährung zweitweise gar auf 34'000 Dollar ab. Das ist der tiefste Stand seit Ende Juli 2021.

Damit ist die grösste und bekannteste Cyberdevise der Welt nur noch rund die Hälfte ihres Höchststands von 69'000 Dollar im November wert.

Oanda-Analyst Edward Moya schrieb am Freitag, Bitcoin falle, da die Krypto-Händler nach "dem Blutbad bei den Aktien" und im Vorfeld der Sitzung der Federal Reserve in der nächsten Woche das Risiko scheuten.

+++

06:15

Der SMI notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,5 Prozent im Minus.

Der Schweizer Leitindex schloss am Freitag mit einem Minus von 1,63 Prozent auf 12'355,54 Punkten. Händler erklärten, ein Cocktail von schlechten Nachrichten habe den Anlegern die Stimmung verdorben.

Dazu gehörten die enttäuschende Wachstumszahlen von Netflix und ein rekordschneller Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone. Zudem hielt die Furcht vor einem eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikt an. Der auch als "Angstbarometer" bekannte Volatilitätsindex schnellte um 15 Prozent hoch.

+++

06:10

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Technologieaktien folgten den US-Vorgaben der vergangenen Woche ins Minus. Allgemein herrschte vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed Zurückhaltung am Markt.

The Bank of England has already started to raise interest rates to fight inflation. The Federal Reserve is likely to follow soon. But how aggressive will America's central bank be? https://t.co/8s5UTNegk9

— CNN (@CNN) January 23, 2022