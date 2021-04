06:35

Nach Berechungen der IG Bank bewegt sich der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer.

06:15

Die asiatischen Börsen zeigen sich mit Blick auf die Wirtschaftsdaten aus China etwas uneinheitlich. Dass die chinesische Wirtschaft mit einem Rekordwert von 18,3 Prozent gewachsen ist, dürfte viele Anlieger jedoch positiv stimmen. Zudem lassen ermutigende Firmenbilanzen und Konjunkturdaten aus den USA die Anleger auf eine globale Konjunkturerholung hoffen. "Die gestern veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten waren allesamt stark und bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft fest auf einem Erholungskurs befindet", sagte Norihiro Fujito, Chef-Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 29'669 Punkten.

04:45

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

China’s home prices grew at the fastest pace in seven months in March https://t.co/hUDkLOgBH5 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 16, 2021

04:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,86 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5327 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9231 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1950 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1032 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3755 Dollar.

22:20

Eine ganze Reihe überraschend guter Konjunkturdaten sowie starke Quartalszahlen des Dow-Schwergewichts UnitedHealth haben die Rally an den US-Börsen am Donnerstag noch befeuert. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf.

Der Dow kletterte um 0,90 Prozent auf 34'035,99 Punkte und überwand damit die nächste runde Marke von 34 000 Punkten. Der S&P 500 rückte um 1,11 Prozent auf 4170,42 Zähler vor. Der Nasdaq 100 legte mit 1,61 Prozent auf 14'026,20 Punkte noch stärker zu und schloss erstmals über der Marke von 14'000 Punkten.

Vor der Startglocke veröffentlichte Daten vom Arbeitsmarkt, aus dem Einzelhandel sowie Frühindikatoren regionaler Notenbanken übertrafen sämtlich die Markterwartungen. Auch auf dem US-Häusermarkt hat sich im April die Lage verbessert. Lediglich die Industrieproduktion blieb im März hinter den Prognosen von Volkswirten zurück.

Geldpolitik - Fed sorgt sich vor zu schwacher, nicht zu starker Inflation https://t.co/t6jQKvQ9ly pic.twitter.com/WfbianZobM — cash (@cashch) April 15, 2021

Aktien von UnitedHealth führten mit einem Kursplus von fast vier Prozent die Gewinner im Dow an. Der Krankenversicherer startete trotz der Corona-Pandemie mit einem kräftigen Gewinnsprung ins Jahr. Trotz einer schwierigen Beschäftigungslage in den USA habe der Versicherer viele Neukunden gewonnen, schrieb Analyst Frank Morgan von der Bank RBC.

Die Citigroup hat im ersten Quartal dank eines boomenden Wertpapierhandels und Investmentbankings sowie gesunkener Kreditrisiken den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als das Dreifache auf 7,9 Milliarden Dollar erhöht. Die Papiere des Finanzriesen gaben nach anfänglichen Gewinnen jedoch leicht nach.

Nicht gut kamen die Quartalsberichte von Bank of America und U.S. Bancorp an. Die Aktien büssten 2,9 beziehungsweise 2,2 Prozent ein. Bei der Bank of America habe das Investmentbanking nur durchwachsen abgeschnitten und damit schlechter als bei anderen Grossbanken, sagte ein Börsianer. Bei U.S. Bancorp bemängelte Analyst Richard Ramsden von Goldman Sachs die Einnahmen. Die Kurse beider Aktien waren zudem seit Anfang November stark gestiegen.

Der Computerkonzern Dell trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware. Die Unternehmen sollen unabhängig voneinander aufgestellt werden. Bei Anlegern kam die Ankündigung gut an: Dell-Aktien zogen um fast sieben Prozent an.

Aktien von Delta Air Lines büssten 2,8 Prozent ein und belasteten auch andere Branchentitel wie American Airlines und United Airlines . Die Prognose von Delta Air Lines für den Umsatz im laufenden Quartal bleibe hinter den Erwartungen der Investoren zurück, sagte Analystin Catherine O'Brien von Goldman Sachs.

