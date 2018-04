08:10

Der Swiss Market Index gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,5 Prozent auf 8708 Punkte. Die Ankündigung eines Raketenangriffs gegen Syrien durch US-Präsident Donald Trump hatte die Anleger verschreckt. Das US-Präsidialamt erklärte später, es gebe noch keinen Zeitplan und Trump habe eine Reihe von Optionen - nicht nur militärische.

Sämtlich Titel aus dem SMI geben leicht nach, in der engen Spanne zwischen -0,06 bis -0,15 Prozent. Eine starke Bewegung zeichnet sich hingegen bei Sulzer ab: Die Aktie zeigt sich vorbörslich um 14,9 Prozent höher, nachdem heute morgen bekannt wurde, dass die USA die Sanktionen gegen den Maschinenbauer aufhebt. Auch OC Oerlikon sind mit 2,6 Prozent ziemlich deutlich im Plus.

"Ich glaube zwar nicht, dass wir vor dem Dritten Weltkrieg stehen", sagte der Finanzmarktanalyst Hidenori Suezawa von der Anlagefirma SMBC Nikko Securities mit Blick auf den internationalen Konflikt über Syrien. "Aber sollte es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland geben, wäre das die Art von Schlagzeile, die die Aktienmärkte zum Absturz bringen würde." Schon an der Wall Street hatte Trump mit seinen an Russland gerichteten Drohungen für Kursrückgänge gesorgt.

In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 0,2 Prozent auf 21.655 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index büsste 0,3 Prozent auf 1719 Zähler ein.

Trumps Drohungen trieben die Ölpreise in die Höhe, weil Versorgungsengpässe befürchtet wurden. Zeitweise kostete Öl soviel wie zuletzt Ende 2014. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee wurde 0,3 Prozent höher bei 72,32 Dollar je Barrel gehandelt.

Auch der Dollar wurde beeinflusst, weil sich die Anleger angesichts der Spannungen in der Weltpolitik in die als sicher geltende japanische Währung retteten: Nach Trumps Äusserungen über Twitter sank der Dollar im Vergleich zum Yen zunächst um 0,4 Prozent. Später erholte sich die US-Währung und wurde zu 106,87 Dollar 0,1 Prozent höher gehandelt. Das US-Präsidialamt schlug im Verlauf etwas vorsichtigere Töne an und erklärte, Trump habe eine Reihe von Optionen und diese seien nicht nur militärische.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018