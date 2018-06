08:15

Die Sorge wegen möglicher US-Zölle auf Import-Autos belastet die Aktien der deutschen Autohersteller. Daimler, Volkswagen und BMW geben im vorbörslichen Handel je rund ein Prozent nach und sind unter den größten Verlierern im Dax. Auch die Aktien des Autozulieferers Continental rutschen um ein Prozent ab.

08:10

Julius Bär projiziert zum Wochenbeginn einen Anstieg des SMI 0,19 Prozent auf 8529 Punkte. Die Berechnungen zeigen wie häufig ein leicht stärkeres Ansteigen der Zykliker ABB (+0,26 Prozent) und Adecco (+0,25 Prozent) sowie der Banken UBS und Credit Suisse (je +0,23 Prozent). Gemäss der Annahme gehen alle 20 Titel mit einem Plus in den Handel (zu den vorbörslichen Kursen). Am breiten Markt profitiert Idorsia (+1,7 Prozent) vom Bericht über eine Phase-III-Studie für ein Schlafmedikament.

Vor dem Korea-Gipfel in Singapur verhalten sich die Anleger gemäss Händlern eher ruhig: Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Herrscher Kim Jong Un beginnt offizell morgen. Für eine gewisse Anspannung sorgen auch Notenbank-Termine: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will am Mittwoch die Leitzinsen erhöhen, während die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Lettland ihre jahrelange Lockerungspolitik neu beurteilen will.

08:00

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn leicht gefallen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,23 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 18 Cent auf 65,56 Dollar.

Im Mittelpunkt des Marktgeschehens steht nach wie vor das Ölangebot. Zum einen gab es in den vergangenen Wochen Stimmen aus Saudi-Arabien und Russland, die eine höhere Rohölförderung ins Spiel brachten.

07:20

Der Schweizer Franken hat sich am Montag nach der Ablehnung der Vollgeld-Initiative etwas abgeschwächt. In den Morgenstunden kostete ein Euro 1,1621 Franken nach 1,1590 Franken am Sonntagabend. Zuvor hatten die Schweizer in einer Abstimmung einen radikalen Wechsel des Geldsystems deutlich abgelehnt. Der Vorschlag hätte die Kreditvergabe der Banken beschränkt und die Notenbank zur einzigen Quelle für neues Geld gemacht. Experten hatten in dem Zusammenhang im Vorfeld vor einer Aufwertung des Frankens gewarnt.

Die Nationalbank SNB hatte am Sonntag erklärt, sie könne ihre Geldpolitik nun unter den gleichen Rahmenbedingungen fortführen. Sie setzt zur Schwächung des Frankens auf Negativzinsen und Interventionen am Devisenmarkt.

07:05

Die Kurse von Kryptowährungen weltweit sind zum Wochenstart nach einem Hackerangriff auf einen Handelsplatz in Seoul stark unter Druck geraten. Der Kurs des Bitcoin - der weltweit bekannteste Vertreter der Digitalwährungen - verlor mehr als zehn Prozent und rutschte deutlich unter die Marke von 7000 Dollar. Damit weiteten sich die Verluste der vergangenen Wochen deutlich aus. Seit Jahresbeginn sackte der Bitcoin-Kurs um mehr als 50 Prozent ab.

Am Montag kämpften nicht nur der Bitcoin, sondern auch zahlreiche andere virtuelle Währungen wie Ether, Ripple oder Bitcoin Cash mit Problemen. Der Gesamtwert der Kryptowährungen rutschte nach Berechnungen von Coinmarketcap.com auf ein Zwei-Monats-Tief von 294 Milliarden Dollar - zum Höhepunkt der Kryptowährung-Manie hatte der Markt ein Volumen von mehr als 800 Milliarden Dollar.

06:55

Der japanische Aktienmarkt hat am Montag Gewinne verzeichnet. Im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überwog Händlern zufolge aber die Vorsicht.

Auch die in dieser Woche anstehenden Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank lasse die Anlger Zurückhaltung üben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte aber immerhin um 0,6 Prozent im Plus bei 22'828 Punkten.

